Panchang 16 March 2026: आज सोम प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें
Aaj Ka Panchang 16 March 2026: 16 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.
Hindi Panchang 16 मार्च 2026: आज 16 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार है यानी सोम प्रदोष व्रत है. पौराणिक मान्यता है कि शिवजी की कृपा से व्यक्ति को रोग, मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है. वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं. जीवन में सुयोग्य जीवनसाथी की तलाश पूरी होती है.
16 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 March 2026)
|तिथि
|
द्वादशी (15 मार्च 2026, सुबह 9.16 - 16 मार्च 2026, सुबह 9.40)
|वार
|सोमवार
|नक्षत्र
|धनिष्ठा
|योग
|शिव
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 5.25
|चंद्रोस्त
|दोपहर 3.49, 17 मार्च
|चंद्र राशि
|मकर
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.00 - सुबह 8.30
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.00 - रात 8.00
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 8.00 - सुबह 9.30
|यमगण्ड काल
|सुबह 11.00 - दोपहर 12.30
|विडाल योग
|सुबह 6.30 - सुबह 6.22, 17 मार्च
|आडल योग
|सुबह 6.22 - सुबह 6.29, 17 मार्च
|गुलिक काल
|दोपहर 2.00 - दोपहर 3.20
|भद्रा काल
|शाम 6.14 - सुबह 6.29, 17 मार्च
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
- किन राशियों को लाभ
|वृषभ राशि
|युवाओं का अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रहेगा और मन मुताबिक सफलता मिलने के संकेत हैं.
- कौन सी राशियां संभलकर रहें
|सिंह राशि
|कोई भी खास फैसला लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें.
FAQs: 16 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन शिव योग बन रहा है
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