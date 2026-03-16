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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 16 March 2026: आज सोम प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें

Panchang 16 March 2026: आज सोम प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त, राहुकाल, पंचांग जानें

Aaj Ka Panchang 16 March 2026: 16 मार्च 2026 का सटीक दैनिक पंचांग. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Mar 2026 08:06 AM (IST)
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Hindi Panchang 16 मार्च 2026: आज 16 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सोमवार है यानी सोम प्रदोष व्रत है. पौराणिक मान्यता है कि शिवजी की कृपा से व्यक्ति को रोग, मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है. वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं. जीवन में सुयोग्य जीवनसाथी की तलाश पूरी होती है.

16 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 March 2026)

तिथि

द्वादशी (15 मार्च 2026, सुबह 9.16 - 16 मार्च 2026, सुबह 9.40)
वार सोमवार
नक्षत्र धनिष्ठा
योग शिव
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 5.25
चंद्रोस्त
 दोपहर 3.49, 17 मार्च
चंद्र राशि
 मकर
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.00 - सुबह 8.30
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.00 - रात 8.00
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 8.00 - सुबह 9.30
यमगण्ड काल सुबह 11.00 - दोपहर 12.30
विडाल योग सुबह 6.30 - सुबह 6.22, 17 मार्च
आडल योग सुबह 6.22 - सुबह 6.29, 17 मार्च
गुलिक काल
 दोपहर 2.00 - दोपहर 3.20
भद्रा काल शाम 6.14 - सुबह 6.29, 17 मार्च
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 16 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मकर
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह
  • किन राशियों को लाभ
वृषभ राशि युवाओं का अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस रहेगा और मन मुताबिक सफलता मिलने के संकेत हैं.
  • कौन सी राशियां संभलकर रहें
सिंह राशि कोई भी खास फैसला लेते समय अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन जरूर लें.

FAQs: 16 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

सोम प्रदोष व्रत से घर में सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए इस दिन शिवलिंग पर एक मुठ्ठी चावल अर्पित करें.

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन शिव योग बन रहा है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
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Published at : 16 Mar 2026 05:40 AM (IST)
Tags :
Hindi Panchang Todays Panchang Som Pradosh Vrat 2026
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