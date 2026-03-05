हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ramadan 2026: 6 मार्च को रमजान का 16वां रोजा, रोजेदार देखें अपने शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 16th Roza Sehri Iftar Time: रमजान का सोलहवां रोजा गुरुवार 6 मार्च को रखा जाएगा. इस्लाम के अनुसार 16वां रोजा अल्लाह पर ईमान व मगफिरत का जरिया है. देखें अपने शहर अनुसार सहरी- इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Mar 2026 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 16th Roza Sehri Iftar Timing: इस्लामिक कैलेंडर के नौवें महीने रमजान में रोजा रखने, कुरान की तिलावत करने और तरावीह का विशेष महत्व है. 19 फरवरी से भारत में रमजान महीने की शुरुआत हुई है और 6 मार्च को रोजेदार सोलहवां रोजा रखेंगे. जैसे-जैसे रमजान अपने दूसरे अशरे (दूसरा दस दिन) की ओर बढ़ता है, वैसे-वैसे इबादत का रंग और भी गहरा होता जाता है. यह अशरा मगफिरत यानी गुनाहों की माफी का है. वहीं 16वां रोजा ईमान और मगफिरत का जरिया है.

सहरी और इफ्तार का महत्व

रमजान के पूरे महीन रोजा रखने का नियम है. इस पाक महीने में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज किया गया है. रोजे की शुरुआत सहरी से होती है और शाम को मगरिब की अजान के साथ इफ्तार किया जाता है. खजूर और पानी से रोजा खोलना सुन्नत माना गया है. रोजा तभी पूरा होता है जब सही समय पर सहरी और इफ्तार किया जाए. इसलिए रोजेदार जान लें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चैन्नई समेत अपने शहर के सहरी-इफ्तार का समय (6 March 2026 Sehri-Iftar Timing). 

शहर का नाम (City Name)  सेहरी समय (6 March Sehri Timing)  इफ्तार समय (6 March Iftar Timing)
दिल्ली (Delhi) 05:22 AM 06:25 PM
नोएडा (Noida) 05:21 AM 06:24 PM
चेन्नई (Chennai) 05:10 AM 06:19 PM
लखनऊ (Lucknow) 05:08 AM 06:11 PM
पुणे (Pune) 05:37 AM 06:43 PM
मुंबई (Mumbai) 05:41 AM 06:47 PM
कोलकाता (Kolkata)  04:38 AM 05:43 PM
हैदराबाद (Hyderabad) 05:18 AM 06:25 PM
पटना (Patna) 04:51 AM 05:55 PM
भुवनेश्वर (Bhuvneshwar) 04:49 AM 05:54 PM
जयपुर (Jaipur) 05:28 AM 06:31 PM
इंदौर (Indore) 05:28 AM 06:33 PM
बेंगलुरु (bengaluru) 05:21 AM 06:30 PM
अहमदाबाद (Ahmadabad) 05:51 AM 06:46 PM
सूरत (Surat) 05:40 AM 06:46 PM
कानपुर (Kanpur) 05:10 AM 06:14 PM
जम्मू (Jammu) 05:20 AM 06:42 PM
रांची (Ranchi) 04:50 AM 05:55 PM
चंडीगढ़ (Chandigarh) 05:23 AM 06:26 PM

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 05:38 PM (IST)
Embed widget