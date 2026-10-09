Makar Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ब्रह्म योग और आपकी राशि मकर होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, न्यायप्रियता, बैंक लोन स्वीकृति, उच्च ज्ञान व सुखद यात्रा स्थान) में संचरण करेंगे.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका दृष्टिकोण पूरी तरह न्यायप्रिय, निष्पक्ष और संतुलित रहेगा; आप हर मामले में सत्य और न्याय का पक्ष लेंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मकर राशि के कारोबारियों के लिए बैंक लोन स्वीकृति, महिलाओं के सहयोग से लाभ और रणनीतिक बदलावों का रहेगा.

बैंक विस्तार लोन तुरंत होगा पास: बैंक में लंबे समय से अटका या पेंडिंग पड़ा हुआ बिजनेस विस्तार लोन (Business Expansion Loan) आज बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के विशेष सहयोग से तुरंत पास और स्वीकृत हो जाएगा; इससे लिक्विडिटी सुधरेगी और व्यापारिक प्रोजेक्ट्स में जबरदस्त तेजी आएगी.

महिलाओं के कारण विशेष आर्थिक लाभ: व्यापार में जरूरी बदलाव और आधुनिकीकरण लाने की आवश्यकता है, जिसमें आपका काफी समय व्यतीत होगा; साथ ही बिजनेस में महिला क्लाइंट्स, महिला साझेदारों या महिला कर्मचारियों के सहयोग के कारण आपको बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

ग्रह-गोचर से उत्तम लाभ की संभावना: ग्रह-गोचर पूरी तरह आपके अनुकूल होने से बिजनेसमैन को मार्केट से कुछ बहुत अच्छे और लाभदायक सौदे मिलने की प्रबल संभावना है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन ब्रह्म योग से ज्ञान-कौशल की तारीफ, कार्यभार में कमी, नई जिम्मेदारियों और लाभदायक यात्रा का रहेगा.

ज्ञान व कौशल की तारीफ, कार्यभार होगा कम: ब्रह्म योग के शुभ प्रभाव से ऑफिस में आपके बौद्धिक ज्ञान और अद्वितीय कार्य-कौशल की जमकर तारीफ सुनने को मिलेगी; उच्च प्रबंधन आपकी सहायता के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगा, जिससे आपके कंधों का कार्यभार काफी कम होगा.

उपलब्धियों भरा समय व मेहनत के उचित फल: ऑफिस में इस वक्त काम की अधिकता और किसी नई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की वजह से भारी व्यस्तता बनी रहेगी; यह समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियों वाला है, इसलिए आपकी की गई मेहनत के शत-प्रतिशत उचित परिणाम हासिल होंगे.

ऑफिशियल यात्रा से नए आर्थिक अवसर: आधिकारिक और व्यक्तिगत ट्रैवलिंग (Official & Personal Travelling) आज आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक साबित होगी; इस यात्रा से आपको नए संपर्क और शानदार आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा सुखद पारिवारिक सामंजस्य और प्रेम संबंधों में लंबे समय बाद रोमांस का संकेत दे रहा है.

परिवार के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध: घर-परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद सामंजस्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय रहेंगे; घरेलू मामलों में सभी का सहयोग मिलेगा.

लवर के साथ रोमांस भरी बातें: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए दिन बेहद खूबसूरत रहेगा; अपने लव पार्टनर के साथ काफी दिनों के बाद दिल खोलकर कुछ बेहद रोमांटिक और सुकून भरी बातें करने का सुखद अवसर मिलेगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन भावुकता पर नियंत्रण रखने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी किसी की भी चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर या बहकावे में आकर भावनाओं में बिल्कुल न बहें; कोई भी निर्णय दिल के बजाय दिमाग से लें ताकि आपका कोई अनुचित फायदा न उठा सके. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी मजबूत और ऊर्जावान बना रहेगा. यात्रा और व्यस्तता के कारण हल्की थकान संभव है, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा. सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें.

शुभ रंग: सिल्वर (चांदी जैसा सफेद)

शुभ अंक: 6

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और श्वेत चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही माता लक्ष्मी को खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, फल अथवा अन्न का दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, मालव्य व ब्रह्म योग से बिजनेस लोन की रुकावटें दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और दांपत्य व लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी.

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