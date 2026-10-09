Dhnau Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 10वें भाव (दशम भाव यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, यश, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यापार मंडल सम्मान, लोक कल्याण व पिता स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जनहित और लोगों की भलाई के कार्यों में आगे रहेंगे, जिससे आपको समाज में बहुत बड़े यश, कीर्ति और आदर का भागीदार बनने का अवसर मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन धनु राशि के कारोबारियों के लिए डिजिटल जानकारी से नए आय स्रोत, व्यापार मंडल से मान-सम्मान और व्यावसायिक सजगता का रहेगा.

व्यापार मंडल से विशेष मान-सम्मान: बिजनेस और उद्योग जगत में आपके उत्कृष्ट योगदान, निष्ठा और सेवा भाव को देखते हुए समाज, स्थानीय एसोसिएशन और व्यापार मंडल की तरफ से आपको सार्वजनिक रूप से विशेष मान-सम्मान व प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो सकता है.

फोन व इंटरनेट से मिलेगी अहम जानकारी: फोन कॉल्स अथवा इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी या लीड हासिल होगी; इससे आपकी इनकम (Income) के नए और ठोस सोर्स बनेंगे.

व्यवसाय के प्रति जागरूकता लाएगी उचित परिणाम: कारोबारी अपने व्यापारिक संचालन, स्टॉक और मार्केट ट्रेंड के प्रति विशेष रूप से सजग और जागरूक रहेंगे; आपकी इसी सतर्कता के चलते आपको उत्तम और मनचाहे वित्तीय परिणाम हासिल होंगे.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन लगन से काम निपटाने, ओवरटाइम की संभावना और सरकारी कर्मचारियों को पब्लिक डीलिंग में सतर्कता बरतने का रहेगा.

काम पूरा करने के लिए ओवरटाइम: वर्कस्पेस पर जो आधिकारिक कार्य दिन के समय पूरा नहीं हो पाएगा, उसे समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए आपको देर शाम या रात तक रुकना पड़ सकता है; ओवरटाइम (Overtime) करना पड़ सकता है और पेशेवर मोर्चे पर कुछ जटिल मुद्दों को लेकर हल्की चिंता रह सकती है.

लगन से काम को देंगे अंजाम: एंप्लॉयड पर्सन पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ अपने सौंपे गए कार्यों को अंजाम देंगे; आपकी मेहनत उच्चाधिकारियों की नजर में रहेगी.

सरकारी कर्मचारी पब्लिक डीलिंग में बरतें सावधानी: सरकारी सेवा (Government Sector) में कार्यरत लोगों को जनता से बातचीत और पब्लिक डीलिंग करते समय अत्यधिक सावधानी, विनम्रता और नियमों का पालन करना होगा; किसी भी विवाद से बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा धार्मिक यात्रा, पारिवारिक एकजुटता और टूरिस्ट प्लेस की प्लानिंग लेकर आया है.

धार्मिक स्थल या टूरिस्ट प्लेस की यात्रा: घर-परिवार के सदस्यों के साथ किसी पावन तीर्थ या धार्मिक स्थल पर जाने का सुंदर योग बन सकता है; यदि धार्मिक स्थल पर जाना संभव न हो सका, तो परिवार के साथ किसी नजदीकी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने का आनंददायक प्रोग्राम बन सकता है.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सौहार्दपूर्ण: परिजनों के बीच आपसी प्रेम और तालमेल बना रहेगा; घर के बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपको मानसिक संबल देगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन पूरे परिवार का गौरव बनने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपनी असाधारण प्रतिभा, खेल प्रदर्शन और उत्कृष्ट कार्य के दम पर पूरे परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित और केंद्रित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे; घर में आपकी प्रशंसा होगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और ब्रह्म योग से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, दिन में काम की पेंडेंसी और रात को ओवरटाइम करने की वजह से आंखों में थकान, अनिद्रा या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है. दिनचर्या को संतुलित रखें, गरिष्ठ व बासी भोजन से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और मन की एकाग्रता के लिए कुछ देर ध्यान (Meditation) लगाएं.

शुभ रंग: येलो (पीला)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान शिव का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. साथ ही देवी लक्ष्मी को खीर या मखाने का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें.

चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को पीले फल, अन्न अथवा भोजन का दान करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से सामाजिक यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ब्रह्म योग से इनकम के नए स्रोत खुलेंगे, कार्यक्षेत्र में ओवरटाइम की थकान दूर होगी और परिवार के साथ सुखद यात्रा के योग बनेंगे.

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