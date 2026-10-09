Meen Rashifal: 9 अक्टूबर 2026, शुक्रवार के दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) रात्रि 09:36 तक रहेगी, जिसके उपरांत सर्वपितृ अमावस्या तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 09:20 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद हस्त नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और ब्रह्म योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज अलसुबह 03:28 के बाद सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी नेतृत्व क्षमता, साझेदारी, व्यावसायिक अनुबंध, दांपत्य सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा व जनसंपर्क स्थान) में संचरण करेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपके भीतर कुशल नेतृत्व (Leadership) करने की अद्भुत क्षमता का विकास होगा; आप किसी भी समूह, बैठक या व्यावसायिक मंच का संचालन पूरी कुशलता और अधिकार के साथ करेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए देश-विदेश की सफल कॉर्पोरेट मीटिंग्स, नए संपर्कों के निर्माण और एग्रीमेंट श्राद्ध के बाद करने का रहेगा.

देश-विदेश के उद्योगपतियों संग सफल मीटिंग्स: देश और विदेश के बड़े उद्योगपतियों व बिजनेसमैन के साथ आज आपकी उच्चस्तरीय कॉर्पोरेट मीटिंग्स (Corporate Meetings) अत्यंत सफल रहेंगी; इन मुलाकातों से बाजार में आपके नए और बेहद प्रभावशाली बिजनेस कॉन्टैक्ट्स स्थापित होंगे.

शुभ फलदायी दिन, बाजार के कामों में जुटें: बिजनेसमैन के लिए आज का पूरा दिन उत्तम और शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा; इस अनुकूल समय का पूरा लाभ उठाते हुए आपको पेंडिंग पड़े बाजार के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में तुरंत जुट जाना चाहिए.

नया एग्रीमेंट श्राद्ध पक्ष के बाद करें: यदि आप व्यापार से जुड़ा कोई बिल्कुल नया एग्रीमेंट (Business Agreement) या नया अनुबंध साइन करने जा रहे हैं, तो वर्तमान में पितृ पक्ष चलने के कारण इसे श्राद्ध पक्ष समाप्त होने के बाद (नवरात्र में) फाइनल करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी और शुभ फलदायी रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्मार्ट वर्क के साथ क्वालिटी पर फोकस, सहयोगियों से विवादों का खात्मा और दोपहर बाद की चुनौतियों से निपटने का रहेगा.

हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क और क्वालिटी अपनाएं: एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में केवल शारीरिक मेहनत करने के बजाय कार्य की गुणवत्ता (Quality with Working) पर विशेष ध्यान देना होगा; स्मार्ट वर्क और काम की सटीकता ही आपको सीनियर्स की नजरों में अव्वल बनाएगी.

सहयोगी से विवाद होंगे दूर, संबंध होंगे मधुर: ऑफिस में किसी सहयोगी या को-वर्कर के साथ काफी समय से चल रहा मनमुटाव या विवाद आज पूरी तरह समाप्त हो जाएगा; आपसी गिले-शिकवे दूर होने से संबंध पहले से अधिक मधुर और सहयोगात्मक बन जाएंगे.

दोपहर बाद कुछ समस्याओं का सामना: दोपहर बाद एंप्लॉयड पर्सन का ऑफिस के पेंडिंग कार्यों में मन तो बहुत अच्छी तरह लगेगा, लेकिन अचानक कुछ प्रशासनिक या तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य से समाधान निकालें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से सप्तम चंद्रमा मांगलिक आयोजनों में सपरिवार सहभागिता और दांपत्य सौहार्द लेकर आया है.

शुभ संस्कार समारोह में सपरिवार निमंत्रण: परिवार को किसी मांगलिक या शुभ संस्कार समारोह (Family Function) में सम्मिलित होने के लिए आत्मीय सपरिवार निमंत्रण प्राप्त होगा; आपको परिजनों के साथ इस उत्सव में अवश्य जाना चाहिए, इससे सामाजिक दायरा और पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा.

दांपत्य जीवन में मधुरता: 7वें भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवनसाथी के साथ सामंजस्य और प्रेम प्रगाढ़ रहेगा; जीवनसाथी आपके सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में पूरा सहयोग देगा.

शिक्षा, आर्ट्स, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन उत्कृष्ट सफलताओं और सफलता का गुरु मंत्र मिलने का है. छात्र, कलाकार और खिलाड़ी अपने-अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे; आज आपको किसी वरिष्ठ मार्गदर्शक, कोच या अनुभवी विशेषज्ञ से अपने संबंधित फील्ड में अपार सफलता प्राप्त करने का कोई अचूक 'गुरु मंत्र' हासिल हो सकता है, जो आपके करियर की दिशा बदल देगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 7वें भाव के चंद्रमा और ब्रह्म योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य काफी ऊर्जावान और तरोताजा बना रहेगा. हालांकि, दोपहर बाद की कामकाजी भागदौड़ से शाम को आंखों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है. पौष्टिक व सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में कुछ समय प्राणायाम व ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि (मासिक शिवरात्रि व चतुर्दशी श्राद्ध) के पावन अवसर पर जगतजननी मां महालक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें. शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, शहद और श्वेत चंदन मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. इसके साथ ही माता लक्ष्मी को मखाने की खीर या सफेद मिष्ठान्न का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. चतुर्दशी श्राद्ध के उपलक्ष्य में परिवार के पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें.

किसी जरूरतमंद कन्या, वृद्ध या निर्धन व्यक्ति को खीर, फल अथवा भोजन का दान करें; इससे 7वें भाव के चंद्रमा से नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा, ब्रह्म योग से बड़े उद्योगपतियों से संबंध मजबूत होंगे, ऑफिस में विवाद टलेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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