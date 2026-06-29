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Meen Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मीन राशि वालों को पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकती है अनबन, सगाई की बातों में गलतफहमी से बचें जान लें
Meen Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता करियर में उतार-चढ़ाव, बिजनेस निवेश, पारिवारिक संबंध और सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है? जानिए साप्ताहिक राशिफल.
Meen Weekly Horoscope 28 June-4 July 2026: मीन राशि वालों के लिए सप्ताह करियर और बिजनेस के मोर्चे पर थोड़ा संभलकर चलने और धैर्य बनाए रखने के संकेत दे रहा है. यहाँ देखें क्या कहते हैं आपके सितारे:
- सप्ताह की शुरुआत में स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और खिलाड़ियों के अचीवमेंट और उनकी प्रॉब्लम्स का ग्राफ ऊपर-नीचे होता रहेगा. जहाँ आर्टिस्ट और म्यूजिशियन को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए कोई बड़ा मंच मिल सकता है.
- वहीं खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस को लेकर बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है.
- नौकरीपेशा लोगों को इस हफ्ते वर्कप्लेस पर थोड़ा संभलकर काम करना होगा. नई जॉब में आ रही शुरुआती परेशानियां आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती हैं.
- ऑफिस में सीनियर, जूनियर, बॉस और को-वर्कर्स के साथ संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. उनकी तरफ से आ रही परेशानियां आपका दिन खराब कर सकती हैं, इसलिए इस समय उनकी तरफ से किसी बड़ी हेल्प की उम्मीद न रखें.
- नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफर होना आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन धैर्य रखें क्योंकि वीकेंड तक होने वाला प्रमोशन आपके चेहरे पर मुस्कान वापस लाएगा. विदेश में काम करने वालों के वीजा और ट्रैवलिंग से जुड़े मामलों में अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.
- बिजनेस के मोर्चे पर पैतृक (एन्सेस्ट्रल) बिजनेस में मंदी का दौर रह सकता है. पार्टनरशिप के काम में भी वित्तीय (पैसों के) मामलों को लेकर पार्टनर से अनबन होने की आशंका बनी हुई है.
- देश-विदेश से जुड़े बिजनेस में कुछ नए टैक्स रूल्स की वजह से परेशानी खड़ी हो सकती है. बिजनेस के लिए बैंक लोन मिलने में होने वाली देरी आपके नए प्रोजेक्ट को रोक सकती है. इसके साथ ही किसी पुराने सरकारी नोटिस की वजह से मानसिक तनाव रहेगा, इसलिए नए बिजनेस को स्टार्ट करने और न्यू वेंचर की शुरुआत अभी कुछ समय के लिए रोक दें.
- फैमिली लाइफ की बात करें तो कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स का असर आपके वर्कप्लेस पर पड़ सकता है, जिससे आपके काम की क्वालिटी प्रभावित होगी. मैरिड लाइफ में भी इस हफ्ते थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है.
- अनमैरिड लोगों की सगाई की बातें किसी गलतफहमी के कारण सगाई टूटने या उसमें बड़ी बाधा आने जैसी स्थिति तक पहुँच सकती हैं, इसलिए बातचीत में पूरी स्पष्टता रखें.
- घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रम की योजनाएं और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा (पिल्ग्रिमेज टूर) का प्लान कुछ समय के लिए टल सकता है, हालांकि दोस्तों और करीबियों के साथ एक छोटी ट्रैवलिंग का ट्रिप संभव है.
- राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों को इस सप्ताह बाहरी विरोधियों से ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर ही कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है.
- सेहत के लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा कमजोर रहेगा. अत्यधिक मानसिक तनाव के कारण आपको अनिद्रा (नींद न आना) और आंखों में जलन व दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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