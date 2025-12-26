हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी पर न करें इन चीजों का दान, वरना 2026 में बिगड़ सकता है भाग्य

Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष पुत्रदा एकादशी का दिन पूजा, व्रत और दान के लिए शुभ होता है. लेकिन कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए, वरना खुशियां आने से पहले लौट जाएगी और भाग्य भी बिगड़ सकता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Paush Putrada Ekadashi 2025: पौष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पौष एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस साल पौष एकादशी 30 दिसंबर को है. साथ ही यह साल 2025 की आखिरी एकादशी भी है. इस दिन किए व्रत-पूजा और दान आदि से पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

साल की आखिरी एकादशी होने के कारण आपको इस एकादशी का पुण्यफल नए साल 2026 पर भी मिलेगा. इसलिए इस दिन ऐसा कोई काम न करे, जिससे की आने वाला नया साल आपके लिए अशुभ साबित हो. पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख, परिवार की समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्तम माना गया है.

मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा-पाठ करने से संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं. साथ ही इस तिथि पर दान करना भी पुण्यदायी होता है. लेकिन शास्त्रों में इस पावन तिथि पर कुछ चीजों का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे पुण्य के स्थान पर अशुभ फल मिल सकते हैं.

पौष पुत्रदा एकादशी पर क्या दान न करें (Don't donate These Things)

लोहा- शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर लोहा या लोहे से बनी वस्तुओं का दान वर्जित माना गया है. इसी के साथ इस दिन काला तिल और काले वस्त्र का दान भी न करें. इन चीजों को शनि और नकारात्मक प्रभावों से जोड़ा जाता है, जिससे जीवन में बाधाएं बढ़ सकती हैं.

तेल का दान- पौष पुत्रदा एकादशी पर तेल का दान करने से भी बचना चाहिए. मान्यता है कि इससे संतान सुख में रुकावट और आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है.

नमक का दान- पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी किसी को नमक का दान न करें और ना ही किसी को नमक उधार दे. इससे पुण्य की जगह आप पाप के भागीदार बन सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 26 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Ekadashi 2025 Paush Putrada Ekadashi 2025 Putrada Ekadashi 2025 Putrada Ekadashi Daan
