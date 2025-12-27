हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा 2 और 3 जनवरी 2026 कब, इसी दिन होगा माघ का पहला स्नान

Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा 2 और 3 जनवरी 2026 कब, इसी दिन होगा माघ का पहला स्नान

Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा से माघ स्नान शुरू हो जाता है. ये दिन धन, सुख, समृद्धि पाने वाला माना जाता है. नए साल में पहली पूर्णिमा पौष पूर्णिमा ही होगी. इसकी सही तारीख, पूजा मुहूर्त जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Dec 2025 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

Paush Purnima 2026: पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि एक पर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन पवित्र नदी जैसे गंगा, नर्मदा आदि के किनारे लोगों का तांता लगता है. पौष पूर्णिमा से माघ मेले का आयोजन हो जाएगा. ये तिथि स्नान-दान और विष्णु जी के पूजन के लिए बहुत शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि जो पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की आराधना करता है, सत्यनारायण कथा करता है उसके घर धन-धान्य की कमी नहीं रहती है. पौष पूर्णिमा 2 या 3 जनवरी 2026 कब मनाई जाएगी जानते हैं.

पौष पूर्णिमा 2 या 3 जनवरी 2026 कब

पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी की शाम 6 बजकर 53 मिनट पर प्रारंभ होगी और 3 जनवरी की दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर समाप्त होगी. पंचांग अनुसार, 3 जनवरी को पूर्णिमा मनाई जाएगी. चंद्रोदय का समय शाम 5 बजकर 28 मिनट बताया जा रहा है.

पौष पूर्णिमा पर स्नान महत्व

सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल होता था, त्रेता में ज्ञान के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा और कलियुग में दान-स्नान के द्वारा तथा द्वापर, त्रेता, सतयुग में पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष शुद्धि, संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है, वह कलियुग में पौष पूर्णिमा पर स्नान करने से मिलता है. इस दिन से माघ स्नान शुरू हो जाता है.

पौष पूर्णिमा उपाय

पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कालाओं से युक्त होता है. पूर्णिमा का व्रत रखने और गंगा स्नान करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है. पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्त्रोत, श्रीसूक्त और विष्णु (भगवान विष्णु मंत्र) सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए. पौष पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें. इससे पितृ प्रसन्न हो सकते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामना भी पूरी होती हैं.

New Year 2026: नया साल आपके लिए लाएगा गुडलक, 1 जनवरी को घर लें आएं ये खास चीज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 27 Dec 2025 06:34 PM (IST)
Tags :
Laxmi Ji Purnima 2026 Paush Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
Advertisement

वीडियोज

Congress में अब 'भैय्या' से खत्म हो गई आस, 'बहन' पर बढ़ा विश्वास देखिए Chitra Tripathi के साथ डिबेट
Sudhanshu Trivedi ने लाइव डिबेट में बता दिया कि Rahul की किन कमियों से Congress बैकफुट पर आ गई ?
बीच डिबेट Digvijay Singh के खिलाफ बोल पड़े कांग्रेस प्रवक्ता, वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे
Digvijay Singh Post: राहुल को नसीहत, क्या है दिग्विजय सिंह की चाहत? कांग्रेस के अंदर सियासी भूचाल!
BJP पर Digvijay Singh के एक Tweet से मच गया बवाल, Congress में अब Rahul पर भरोसा नहीं रहा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा पाकिस्तान! नूर खान एयरबेस पर शहबाज-मुनीर ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
ऑपरेशन सिंदूर के जख्मों से उबरा PAK! नूर खान एयरबेस पर शहबाज ने किया UAE के राष्ट्रपति का स्वागत
क्रिकेट
Watch: OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
बॉलीवुड
बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया
बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स ने ठुकराई जो फिल्म, भाईजान ने उसके लिए चार्ज किया सिर्फ 1 रुपया
इंडिया
Rule Change: आधार से कार की कीमतों तक, 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
ऑटो
नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
नए साल में महंगी हो सकती हैं ये गाड़ियां, कंपनियों ने कर दिया ऐलान, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Embed widget