हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Month 2025: पौष माह को कहते हैं छोटा पितृ पक्ष, इन विशेष तिथियों पर श्राद्ध करने पर दूर होता है पितृ दोष

Paush Month 2025: पौष माह को कहते हैं छोटा पितृ पक्ष, इन विशेष तिथियों पर श्राद्ध करने पर दूर होता है पितृ दोष

Paush Month 2025: पौष माह 5 दिसंबर से शुरू होगा, इस माह में सूर्य के अलावा पितरों की पूजा का खास महत्व है, क्योंकि इसे छोटा पितृ पक्ष भी कहा गया है. ऐसे में जानें पौष में पितरों को कैसे प्रसन्न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Dec 2025 07:54 PM (IST)
Preferred Sources

Paush Month 2025: मार्गशीर्ष माह की समाप्ति के बाद 5 दिसंबर 2025 से पौष माह शुरू हो जाएगा. धार्मिक ग्रंथों में पौष माह को छोटा पितृ पक्ष भी कहा गया है, इस माह में पितरों के निमित्त किया गया श्राद्ध कर्म, दान, तर्पण जातक को तमाम कष्टों से मुक्ति दिलाता है.

पितरों की आत्मा को शांति मिलती है. पौष माह में मांगलिक कार्य निषिद्ध रहते हैं. पौष माह की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है इसलिए इस माह को पौष माह कहा जाता है.

पौष माह पितरों के उपाय

  • पौष माह में पीपल के पेड़ के नीचे काला तिल डालकर दीपक जलाएं और पेड़ की परिक्रमा करें. इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष समाप्त होता है.
  • ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा व वस्त्र दान करें, यह पितरों की आत्मा को तृप्त करता है.
  • पितृ स्तोत्र का पाठ करें. इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं.पशु-पक्षियों को भोजन कराएं. श्रीमद् भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं. शनिवार को काले कुत्ते को उड़द की रोटी खिलाएं. इससे पितृ दोष दूर होने की मान्यता है.
  • जिनके माता-पिता नहीं है पौष माह में उन्हें रोजाना नियमित रूप से एक लोटा जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए. इस विधि को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करना आवश्यक होता है. ऐसा करने से आपके जीवन में सुख-शांति आ सकती है और दोगुनी तरक्की हासिल होती है.

किन तिथियों पर करें पितर पूजा

पौष माह में संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन विशेषतौर पर पितरों की पूजा का विधान है. इससे पितर प्रसन्न होते हैं.

सूर्योपासना का महत्व

पौष मास में में सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करेंगे. जिसके चलते मांगलिक कार्यों पर कुछ समय के लिए रोक लग जाएगी. ज्योतिषियों के अनुसार इस माह को लेकर मान्यता है कि यदि इस माह में पितरों का पिंडदान किया जाए तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है. जो व्यक्ति इस माह में भगवान सूर्य को अर्घ्य देता है उसे बल, बुद्धि, विद्या, यश और धन की प्राप्ति होती है.

Pradosh Vrat 2026 Dates: साल 2026 के प्रदोष व्रत कब-कब ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Dec 2025 07:53 PM (IST)
Tags :
Surya Puja Surya Dev Pitru Paush Month 2025 Pitru Paksha 2025

Embed widget