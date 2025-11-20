हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRaghav Chadha Parineeti Son's Name: परिणीति चोपड़ा के बेटे का नाम हुआ रिवील! सोशल मीडिया पर चर्चा में, मतलब जानकर रह जाएंगे हैरान!

Raghav Chadha Parineeti Son's Name: परिणीति चोपड़ा के बेटे का नाम हुआ रिवील! सोशल मीडिया पर चर्चा में, मतलब जानकर रह जाएंगे हैरान!

Raghav Chadha Parineeti Son's Name: कल यानी 19 नवंबर को परिणीति चोपड़ा का बेटा एक महीने का हुआ. इस दिन पर परिणीति और राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने बेटे का नाम रिवील किया.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Raghav Chadha Parineeti Son's Name: बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को तो सब जानते हैं. पिछले ही महीने 19 अक्टूबर को उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था. जिसके बाद उनके फैंस ने देश के कोने-कोने से उन्हें बधाई दी. कल यानी 19 नवंबर को उनका बेटा एक महीने का हुआ.

इस खुशी के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने बेटे का नाम बताया और उसका मतलब भी समझाया. राघव चड्ढा और परिणीति ने पोस्ट करते हुए बताया की उनके बेटे का नाम 'Neer' है. उन्होंने पोस्ट में यह भी बताया है कि ये नाम क्यों रखा गया है?

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम तत्र एव नीर. हमारे दिलों को हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने इसका नाम ‘𝗡𝗲𝗲𝗿’ रखा, मतलब-शुद्ध, दिव्य, असीम.

 
 
 
 
 
क्या है हिंदू धर्म में नीर का मतलब?

नीर नाम का एक मतलब यह भी बताया जा रहा है कि यह परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के नाम का कॉम्बिनेशन है. वहीं नीम नाम का मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का भी परिचय देता है. नीर नाम का सीधा संबंध शुद्ध जल से होता है.

इसलिए इस नाम का अर्थ जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है. जिस तरह पंच तत्वों में पानी को सबसे जरूरी तत्व माना जाता है. वैसे ही इस नाम में भी निर्मलता, सुंदरता और उत्साह का भाव है.

जैसे पानी हर रुकावट और बाधा को पार करते हुए अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह 'नीर' नाम से जुड़े लोग भी हर परिस्थिति का सामना कर खुद के लिए रास्ता खोज लेते हैं. हिंदू परंपरा में जला यानी नीर को पूजा-पाठ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह नाम अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है.

बॉलीवुड सेलेब्स ने रखें देवताओं से प्रेरित नाम

परिणीति चोपड़ा के अलावा भी कई सेलेब्स ने अपने बच्चों के नाम भारतीय संस्कृति और देवी-देवताओं से प्रेरित होकर रखें हैं. जैसे आलिया भट्ट ने अपनी बेटी का नाम ‘राहा’ रखा, सोनम कपूर ने अपने बेटे का नाम ‘वायु’ रखा था.

वहीं इसके अलावा मुकेश अंबानी की बेटी, ईशा अंबानी पीरामल ने अपने बेटे का नाम ‘कृष्णा’ और बेटी का नाम ‘आदिया’ रखा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 20 Nov 2025 03:08 PM (IST)
Raghav Chadha Hindu Dharm PARINEETI CHOPRA Parineeti Chopra Son Name

Frequently Asked Questions

क्या बॉलीवुड के अन्य सेलेब्स ने भी देवताओं से प्रेरित नाम रखे हैं?

जी हां, आलिया भट्ट ने बेटी का नाम 'राहा' और सोनम कपूर ने बेटे का नाम 'वायु' रखा है। ईशा अंबानी ने अपने बच्चों के नाम 'कृष्णा' और 'आदिया' रखे हैं।

