Raghav Chadha Parineeti Son's Name: बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को तो सब जानते हैं. पिछले ही महीने 19 अक्टूबर को उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था. जिसके बाद उनके फैंस ने देश के कोने-कोने से उन्हें बधाई दी. कल यानी 19 नवंबर को उनका बेटा एक महीने का हुआ.

इस खुशी के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने बेटे का नाम बताया और उसका मतलब भी समझाया. राघव चड्ढा और परिणीति ने पोस्ट करते हुए बताया की उनके बेटे का नाम 'Neer' है. उन्होंने पोस्ट में यह भी बताया है कि ये नाम क्यों रखा गया है?

उन्होंने पोस्ट में लिखा कि 'जलस्य रूपम, प्रेमस्य स्वरूपम तत्र एव नीर. हमारे दिलों को हमारे दिलों को जीवन की एक अनंत बूंद में शांति मिली. हमने इसका नाम ‘𝗡𝗲𝗲𝗿’ रखा, मतलब-शुद्ध, दिव्य, असीम.

क्या है हिंदू धर्म में नीर का मतलब ?

नीर नाम का एक मतलब यह भी बताया जा रहा है कि यह परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के नाम का कॉम्बिनेशन है. वहीं नीम नाम का मतलब बहुत ही शांत स्वभाव का भी परिचय देता है. नीर नाम का सीधा संबंध शुद्ध जल से होता है.

इसलिए इस नाम का अर्थ जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है. जिस तरह पंच तत्वों में पानी को सबसे जरूरी तत्व माना जाता है. वैसे ही इस नाम में भी निर्मलता, सुंदरता और उत्साह का भाव है.

जैसे पानी हर रुकावट और बाधा को पार करते हुए अपना रास्ता बना लेती है, उसी तरह 'नीर' नाम से जुड़े लोग भी हर परिस्थिति का सामना कर खुद के लिए रास्ता खोज लेते हैं. हिंदू परंपरा में जला यानी नीर को पूजा-पाठ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह नाम अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है.

बॉलीवुड सेलेब्स ने रखें देवताओं से प्रेरित नाम

परिणीति चोपड़ा के अलावा भी कई सेलेब्स ने अपने बच्चों के नाम भारतीय संस्कृति और देवी-देवताओं से प्रेरित होकर रखें हैं. जैसे आलिया भट्ट ने अपनी बेटी का नाम ‘राहा’ रखा, सोनम कपूर ने अपने बेटे का नाम ‘वायु’ रखा था.

वहीं इसके अलावा मुकेश अंबानी की बेटी, ईशा अंबानी पीरामल ने अपने बेटे का नाम ‘कृष्णा’ और बेटी का नाम ‘आदिया’ रखा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.