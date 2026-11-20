घर छोड़कर आए एक आदमी ने ओशो से कहा कि अब वह वापस नहीं जाएगा. ओशो ने उससे घर जाने को कहा. उसने वजह पूछी तो ओशो ने पूछा, 'जब कोई है ही नहीं, तो जाने में डर भी क्या है?'

'अब मुझे घर क्यों भेजते हैं?'

सवाल उस आदमी का था जो घर छोड़कर आया था. संन्यास ले चुका था. ओशो ने उससे कहा कि अब घर जाओ. उसने ओशो को उन्हीं की बात याद दिलाई. आप ही तो कहते हैं कि कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई मां नहीं. फिर घर किसके लिए जाऊं?

ओशो ने उससे एक और सवाल किया. तुम्हारी पत्नी है या नहीं?

अब वह क्या कहे? कहे कि पत्नी है, तो ओशो उसे घर जाने को कहेंगे. कहे कि पत्नी नहीं है, तो फिर घर जाने में डर किस बात का? दोनों जवाब उसे वहीं ले आए, जहां से बात शुरू हुई थी. आखिर में उसने कहा, 'आपने मुझे उलझन में डाला.'

घर छूट गया, फिर भी लौटने में डर क्यों?

ओशो ने एक प्रवचन में यह बातचीत सुनाई. वहीं उन्होंने बात आगे बढ़ाई. एक आदमी घर जाता है क्योंकि वहां उसकी पत्नी है. दूसरा घर से भागता है क्योंकि वहां उसकी पत्नी है. दोनों की राह अलग है. दोनों के फैसले में पत्नी मौजूद है.

यही बात घर छोड़कर आए उस आदमी पर भी लागू होती थी. उसने तय कर लिया था कि अब वह घर नहीं जाएगा. लेकिन इस फैसले के लिए भी उसे घर का ही खयाल रखना पड़ रहा था. ओशो ने उसे लौटने को कहकर उसी जगह सवाल किया. उस घर में दोबारा कदम रखने से उसके संन्यास पर क्या फर्क पड़ेगा?

ओशो के लिए संन्यास का मतलब क्या था?

ओशो ने उसी प्रवचन में एकांत की बात भी की. अगर अपने भीतर एकांत का अनुभव हो, तो उसकी तलाश में पहाड़ पर क्यों जाना पड़े? घर का सवाल भी कुछ ऐसा था. आदमी जहां है, वहीं रह सकता है. जिन लोगों के बीच है, उन्हीं के बीच रह सकता है. बदल यह सकता है कि अब वह उन्हें और अपने रिश्तों को किस तरह देखता है.

ओशो ने संन्यास इसी बदलाव को कहा. इसीलिए उस आदमी से उन्होंने घर लौटने को कहा. जिस घर को छोड़ आया है, वहां लौटने से अगर संन्यास टूट जाएगा, तो संन्यास अब भी उसी घर पर टिका है.

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