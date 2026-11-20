Aaj Ka Panchang: नई दिल्ली में शुक्रवार, 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी का स्मार्त व्रत है. आज व्रत रखने वालों के लिए सबसे जरूरी समय अगले दिन का है: 21 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक पारण होगा. आज सूर्योदय पर दशमी रहेगी और सुबह 7:15 बजे एकादशी तिथि शुरू होगी. इसलिए पंचांग में दिन की पहली तिथि दशमी दिखने और व्रत शुक्रवार को दर्ज होने में विरोध नहीं है.

20 नवंबर का व्रत रखा है तो 21 नवंबर को सुबह पारण क्यों नहीं?

व्रत खोलने का समय सिर्फ एकादशी की समाप्ति देखकर तय नहीं होता. एकादशी शनिवार सुबह 6:31 बजे समाप्त होगी, लेकिन उसके बाद द्वादशी का शुरुआती हिस्सा, जिसे हरिवासर कहते हैं, दोपहर 12:07 बजे तक रहेगा. पंचांग में पारण की अवधि इसके बाद दोपहर 1:11 बजे से दी गई है. यानी 12:07 हरिवासर की समाप्ति का समय है, पारण शुरू होने का नहीं.

अगर आपकी परंपरा में 21 नवंबर को गौण या वैष्णव एकादशी का व्रत है, तो पारण का समय अलग है: 22 नवंबर को सुबह 6:49 से 8:56 बजे तक. शनिवार का दोपहर वाला समय शुक्रवार को व्रत रखने वालों के लिए है. दोनों तारीखों को लेकर संशय हो तो स्मार्त और वैष्णव व्रत का अंतर समझने के लिए इस लेख पर क्लिक करें-

Dev Uthani Ekadashi 2026: 20 नवंबर को एकादशी, फिर 21 को भी व्रत क्यों? समझें इस बात का अंतर

सुबह 27 मिनट तक दशमी, शाम 7 बजे से भद्रा

दिल्ली-NCR में सूर्योदय सुबह 6:48 बजे होगा. उसके 27 मिनट बाद दशमी समाप्त होगी और एकादशी शुरू होगी. इस बीच सुबह 6:56 बजे चंद्रमा पूर्व भाद्रपद से उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच जाएगा. यानी नक्षत्र पहले बदलेगा और तिथि उसके बाद. चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में रहेगा.

शाम 7 बजे वणिज करण समाप्त होते ही विष्टि करण यानी भद्रा शुरू होगी. यह शनिवार सुबह 6:31 बजे, एकादशी की समाप्ति तक रहेगी. भद्रा एकादशी की पूरी अवधि में नहीं है. इसे व्रत की तारीख बदलने या घर की नियमित पूजा रोकने का नियम न समझें.

पंचांग में आज भीष्म पंचक की शुरुआत कंस वध और चातुर्मास का अंतिम दिन भी दर्ज है. भीष्म पंचक एक धार्मिक अनुष्ठान है. चंद्रमा की स्थिति से गणना किया जाने वाला पंचक अलग है और वह पहले से जारी है.

20 नवंबर 2026 का पंचांग: नई दिल्ली

वार, पक्ष और मासः शुक्रवार, शुक्ल पक्ष. पूर्णिमांत और अमांत दोनों में कार्तिक

तिथि: सुबह 7:15 बजे तक दशमी, फिर 21 नवंबर सुबह 6:31 बजे तक एकादशी. उसके बाद द्वादशी

नक्षत्र: सुबह 6:56 बजे तक पूर्व भाद्रपद, फिर उत्तर भाद्रपद

योग: 21 नवंबर सुबह 4:56 बजे तक वज्र, फिर सिद्धि

करण: सुबह 7:15 बजे तक गर, फिर शाम 7 बजे तक वणिज. उसके बाद 21 नवंबर सुबह 6:31 बजे तक विष्टि, फिर बव

सूर्य और चंद्र राशि: सूर्य वृश्चिक में, चंद्रमा मीन में. राशि परिवर्तन नहीं

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:48 बजे और शाम 5:26 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: दोपहर 2:22 बजे और 21 नवंबर को रात 2:58 बजे

विशेष स्थिति: रवि योग और पंचक पूरे पंचांग दिन में. विडाल योग सुबह 6:48 से 6:56 बजे तक. गंडमूल नहीं

आज का राहुकाल और शुभ मुहूर्त

राहुकाल सुबह: 10:47 से दोपहर 12:07 बजे

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 बजे

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53 से 2:35 बजे

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:01 से 5:54 बजे

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:26 से 5:52 बजे

यमगण्ड: दोपहर 2:46 से शाम 4:06 बजे

गुलिक काल: सुबह 8:07 से 9:27 बजे

दुष्टमुहूर्त: सुबह 8:55 से 9:38 और दोपहर 12:28 से 1:10 बजे

वर्ज्य: शाम 4:30 से 6:05 बजे

निशिता मुहूर्त: रात 11:40 से 21 नवंबर को रात 12:34 बजे तक

अमृत काल: 21 नवंबर को रात 2:03 से 3:39 बजे तक

आज अभिजीत का शुरुआती हिस्सा राहुकाल में है. नए काम की शुरुआत के लिए राहुकाल से अलग समय देखने वाले पाठक इस फर्क को ध्यान में रखें. ये शुक्रवार के सामान्य मुहूर्त हैं. एकादशी का पारण शनिवार की तय अवधि में होगा.

आज की 3 जरूरी बातें

- शुक्रवार को सुबह 7:15 बजे एकादशी तिथि शुरू होगी.

- 20 नवंबर का व्रत रखने वालों का पारण 21 नवंबर को दोपहर 1:11 से 3:18 बजे तक है.

- भद्रा शुक्रवार शाम 7 बजे से शनिवार सुबह 6:31 बजे तक रहेगी.

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