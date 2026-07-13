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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVastu Tips: ऑफिस की टेबल पर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना करियर और बिजनेस की तरक्की में आ सकती हैं रुकावटें

Vastu Tips: ऑफिस की टेबल पर भूलकर भी न रखें ये 5 चीजें, वरना करियर और बिजनेस की तरक्की में आ सकती हैं रुकावटें

Vastu Tips: ऑफिस की टेबल पर कौन-सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? जानिए वास्तु शास्त्र के अनुसार 5 ऐसी वस्तुएं, जो करियर, बिजनेस और सकारात्मक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालने की मान्यता रखती हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल और ऑफिस की ऊर्जा को भी महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि जिस स्थान पर व्यक्ति रोजाना कई घंटे काम करता है, वहां का वातावरण उसके मनोबल, एकाग्रता और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. इसी कारण कई लोग ऑफिस की टेबल को व्यवस्थित रखने और वास्तु से जुड़े कुछ नियमों का पालन करते हैं.

यदि आपकी ऑफिस टेबल हमेशा बिखरी रहती है या उस पर कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, जिन्हें वास्तु में शुभ नहीं माना जाता, तो पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव करियर और बिजनेस की प्रगति पर पड़ सकता है.

टूटी या खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

वास्तु शास्त्र के अनुसार खराब घड़ी, बंद पेन, टूटा मोबाइल चार्जर, खराब कीबोर्ड या अन्य बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑफिस टेबल पर नहीं रखना चाहिए. इन्हें नकारात्मक ऊर्जा और काम में रुकावट का प्रतीक माना जाता है.

अनावश्यक कागजों का ढेर

टेबल पर पुराने बिल, बेकार फाइलें और बिखरे हुए कागज रखने से अव्यवस्था बढ़ती है. वास्तु के अनुसार साफ-सुथरी और व्यवस्थित टेबल सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और काम में एकाग्रता बनाए रखने में मदद करती है.

सूखे या मुरझाए पौधे

यदि आपने ऑफिस डेस्क पर पौधा रखा है, तो उसका हरा-भरा और स्वस्थ रहना जरूरी माना जाता है. वास्तु में सूखे या मुरझाए पौधों को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है. ऐसे पौधों को तुरंत हटा देना बेहतर माना जाता है.

टूटा हुआ कांच या कप

ऑफिस टेबल पर टूटा हुआ मग, कांच का शोपीस या चटकी हुई कोई भी वस्तु रखने से बचने की सलाह दी जाती है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार ऐसी चीजें सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं.

कूड़ा या बेकार सामान

चॉकलेट के रैपर, खाली बोतलें, पुराने विजिटिंग कार्ड, बेकार स्टेशनरी या अन्य अनुपयोगी सामान टेबल पर जमा न होने दें. इससे कार्यस्थल अव्यवस्थित दिखाई देता है और कार्यक्षमता पर भी असर पड़ सकता है.

ऑफिस टेबल को कैसे रखें?

  • टेबल को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें.
  • उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना शुभ माना जाता है.
  • डेस्क पर छोटा हरा पौधा (जैसे बांस या मनी प्लांट) रखा जा सकता है, यदि उसकी नियमित देखभाल हो.
  • आवश्यक दस्तावेजों को फाइल में व्यवस्थित रखें.
  • नियमित रूप से टेबल की सफाई करें.

क्या कहता है वास्तु शास्त्र?

वास्तु शास्त्र के अनुसार कार्यस्थल पर स्वच्छता, संतुलन और व्यवस्थित वातावरण सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाले तत्व माने जाते हैं. हालांकि, इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है. कार्यस्थल की साफ-सफाई, व्यवस्थित डेस्क और कम अव्यवस्था से उत्पादकता बढ़ने की बात आधुनिक कार्यस्थल अध्ययन भी बताते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 13 Jul 2026 04:41 PM (IST)
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