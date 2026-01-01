New Year 2026 Resolution: नए साल में लें शास्त्रों में बताए ये 3 संकल्प, इन्हें अपनाते ही भगवान होंगे प्रसन्न
New Year 2026 Resolution: संकल्प ही जीवन में बदलाव आते हैं. इसलिए साल के पहले दिन लोग संकल्प लेते हैं. इस नववर्ष 2026 में आप शास्त्रों में बताए ये 3 संकल्प लेकर अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं.
New Year 2026 Resolution: नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नए साल का आगमन केवल कैलेंडर की तिथि बदलना मात्र नहीं होता, बल्कि यह ऐसा सुअवसर भी होता है जब हमारे पास संकल्पों की सूची भी होती है. जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए, बुरी आदतों से दूर रहने के लिए या अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नए साल पर लोग संकल्प लेते हैं.
इस साल 2026 में आप शास्त्रों में बताए तीन संकल्प जरूर लें. इन सकल्पों को अपनाने से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मानसिक संतुलन भी बढ़ेगा. आइए जानते हैं इन संकल्पों के बारे में.
पहला संकल्प ध्यान और स्मरण का
शास्त्रों के अनुसार, यदि दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम, ध्यान व स्मरण से की जाए तो जीवन में नकारात्मकता कभी नहीं आती. नए साल पर यह संकल्प लें कि रोज सुबह उठकर कुछ समय के लिए अपने प्रभु का स्मरण जरूर करेंगे. ध्यान और प्रार्थना न केवल हमें ईश्वर से जोड़ते हैं बल्कि इससे तनाव भी कम होता है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है.
दूसरा संकल्प दान और सेवा भाव
नए साल पर आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि, आप दान और सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे. पुण्य और ईश्वर की कृपा पाने के लिए शास्त्रों में दान और सेवा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है. इस बात का भी ध्यान रखें कि, दान केवल धन से नहीं, बल्कि समय, श्रम और सहानुभूति से भी किया जा सकता है. दान और सेवा भाव से व्यक्ति के कर्म सुधरते है.
तीसरा संकल्प रिश्तों में मधुरता और सद्भाव
आज कल रिश्तों की डोर मतभेदों में उलझी हुई है, जिससे रिश्तों में दूरी आ रही है. नए साल पर हाथ आगे बढ़ाकर टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने का संकल्प लें. शास्त्रों में भी कहा गया है कि, क्षमा, करुणा और सद्भाव से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. इसलिए नए साल पर यह संकल्प लें कि क्रोध, ईर्ष्या और वैमनस्य का त्याग कर परिवार, मित्र और समाज के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL