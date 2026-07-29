नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों है? जानें इसका महत्व

Nag Panchami 2026: हिंदू धर्म में नाग पंचमी का पर्व नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु मंदिरों में जाकर या घर पर नाग देवता की पूजा करते हैं. कई स्थानों पर दूध अर्पित करने की परंपरा भी प्रचलित है.

हालांकि, अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर नाग पंचमी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसका कोई धार्मिक कारण है? आइए जानते हैं.

नाग पंचमी पर दूध चढ़ाने की परंपरा क्यों है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नाग देवता को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है. भगवान शिव के गले में विराजमान नाग को शक्ति, संरक्षण और प्रकृति का प्रतीक माना गया है. इसी कारण नाग पंचमी के दिन श्रद्धालु दूध, जल, हल्दी, कुश और पुष्प अर्पित कर नाग देवता की पूजा करते हैं.

मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

क्या दूध चढ़ाने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है?

धार्मिक ग्रंथों में नाग पूजा का महत्व जरूर बताया गया है, लेकिन जीवित सांप को दूध पिलाने का स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता. कई विद्वान मानते हैं कि दूध अर्पित करने की परंपरा मुख्य रूप से नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या शिवलिंग पर स्थापित नाग स्वरूप को समर्पित होती है.

जीवित सांप को दूध पिलाना सही है?

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार सांप प्राकृतिक रूप से दूध नहीं पीते. वे मांसाहारी जीव हैं और उनका प्राकृतिक आहार अलग होता है. कई बार प्यास या तनाव की स्थिति में सांप दूध जैसा तरल पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए प्राकृतिक भोजन नहीं है.

इसलिए नाग पंचमी के अवसर पर जीवित सांप को पकड़कर दूध पिलाने या परेशान करने से बचना चाहिए. वन्यजीव संरक्षण कानूनों के तहत सांपों को पकड़ना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना भी प्रतिबंधित हो सकता है.

नाग पंचमी पर पूजा कैसे करें?

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें.

नाग देवता या भगवान शिव की पूजा करें.

जल, दूध (प्रतीकात्मक रूप से), हल्दी, चंदन और पुष्प अर्पित करें.

"ॐ नमो नागदेवाय नमः" या भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें.

परिवार की सुख-समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करें.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, नाग पंचमी पर दूध अर्पित करने की परंपरा श्रद्धा और प्रतीकात्मक समर्पण का भाव है. इसका उद्देश्य नाग देवता और भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करना है.

उनका कहना है कि जीवित सांप को दूध पिलाने की बजाय नाग देवता की प्रतिमा या शिवलिंग पर प्रतीकात्मक रूप से दूध अर्पित करना अधिक उचित माना जाता है. इससे धार्मिक परंपरा का पालन भी होता है और वन्यजीवों को किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचती.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, नाग पंचमी का वास्तविक संदेश प्रकृति, जीव-जंतुओं और पर्यावरण के प्रति सम्मान का है. इसलिए इस दिन किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए.

FAQ

नाग पंचमी पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, नाग देवता के प्रति श्रद्धा और भगवान शिव की आराधना के प्रतीक के रूप में दूध अर्पित किया जाता है.

क्या जीवित सांप दूध पीते हैं?

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार सांप प्राकृतिक रूप से दूध नहीं पीते. उनका आहार अलग होता है.

क्या नाग पंचमी पर जीवित सांप को दूध पिलाना चाहिए?

नहीं. जीवित सांप को पकड़कर दूध पिलाने या परेशान करने से बचना चाहिए.

नाग पंचमी पर किसकी पूजा की जाती है?

इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है.

नाग पंचमी पर क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है?

जल, पुष्प, हल्दी, चंदन और श्रद्धा के साथ प्रतीकात्मक रूप से दूध अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है.

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