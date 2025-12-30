हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMusical Pillars of Hampi: रहस्यों से भरा भारत का अनोखा विट्ठल मंदिर, खंभों से निकलता है संगीत

Musical Pillars of Hampi: रहस्यों से भरा भारत का अनोखा विट्ठल मंदिर, खंभों से निकलता है संगीत

Musical Pillars Hampi: कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी किनारे फैले विशाल मंदिर परिसर में पत्थरों से बने मैजिकल म्यूजिकल पिलर्स हैं,जो ग्रेनाइट पत्थरों से बने होने के कारण संगीत उत्पन्न कर सकते हैं.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 30 Dec 2025 04:34 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Musical Pillars of Hampi: कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला और अद्भुत शिल्प कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यह हम्पी की सबसे बड़ी और सबसे भव्य इमारतों में गिना जाता है.

मंदिर हम्पी के उत्तर-पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है. यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विजयनगर साम्राज्य की समृद्ध कला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण है.

खंडहरों के बीच खड़ा यह स्मारक आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है. पत्थर से बना विशाल रथ और संगीतमय स्तंभ इसे अन्य मंदिरों से अलग पहचान देते हैं. हम्पी आने वाला हर पर्यटक इस मंदिर को देखना जरूरी मानता है.

संगीतमय स्तंभों का रहस्य

विट्ठल मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला में बना है. इसकी दीवारों, स्तंभों और मंडपों पर की गई नक्काशी अत्यंत बारीक और कलात्मक है. मंदिर का रंगा मंडप इसका सबसे बड़ा आकर्षण है. रंगा मंडप में कुल 56 संगीतमय स्तंभ हैं.

इन्हें सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है. जब इन स्तंभों को हल्के से थपथपाया जाता है तो अलग-अलग संगीतमय स्वर निकलते हैं. प्रत्येक मुख्य स्तंभ के चारों ओर 7 छोटे स्तंभ होते हैं. ये सात अलग-अलग सुर उत्पन्न करते हैं.

इन सुरों की ध्वनि ताल वाद्य, तार वाद्य और पवन वाद्य जैसी लगती है. यह आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक रहस्य बना हुआ है कि पत्थरों से संगीत कैसे निकलता है. 

अंग्रेजों की जिज्ञासा और आज का आकर्षण

विट्ठल मंदिर के संगीतमय स्तंभों ने ब्रिटिश शासन के दौरान भी सबको चौंका दिया था. अंग्रेज अधिकारी इन स्तंभों के रहस्य को समझना चाहते थे. उन्होंने यह जानने के लिए दो स्तंभों को काटकर देखा कि कहीं अंदर कोई धातु या उपकरण तो नहीं है. लेकिन स्तंभों के अंदर कुछ भी नहीं मिला. यह रहस्य आज भी बरकरार है.

माना जाता है कि यह पूरी संरचना एक ही पत्थर से तराशी गई थी. आज विट्ठल मंदिर ऐतिहासिक स्थल होने के साथ-साथ भारत की प्राचीन वैज्ञानिक समझ और कला कौशल का प्रतीक है. आज तक दुनियाभर के वैज्ञानिकों ने इसके स्तंभ से संगीतमय ध्वनि का पता लगाने के लिए रिसर्च किया लेकिन आज भी यह रहस्य बना हुआ है.

इतिहास से जुड़ा वैभव

विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था. इसे विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था. बाद में विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय के समय में मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण किया गया.

कृष्णदेवराय ने मंदिर को उसका वर्तमान भव्य स्वरूप दिया. उनके शासनकाल में कला, संगीत और स्थापत्य को विशेष संरक्षण मिला. यही कारण है कि विट्ठल मंदिर उस युग की तकनीकी और कलात्मक उत्कृष्टता को दर्शाता है. आज यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की गौरवशाली विरासत का प्रतीक माना जाता है.

भगवान विट्ठल से जुड़ी मान्यता

इस मंदिर को श्री विजय विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है. यह भगवान विष्णु के विट्ठला रूप को समर्पित है. मंदिर के गर्भगृह में भगवान विट्ठला की प्रतिमा स्थापित है. एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के लिए यह मंदिर बनाया गया था.

लेकिन मंदिर की भव्यता उन्हें बहुत अधिक लगी और वे अपने साधारण निवास में लौट गए. इस कथा के कारण यह मंदिर श्रद्धा के साथ-साथ जिज्ञासा का भी विषय बना हुआ है. भक्तों के लिए यह मंदिर आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 30 Dec 2025 04:34 PM (IST)
Tags :
Vitthala Temple Hampi Architecture Musical Pillars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
Advertisement

वीडियोज

Top News: दोपहर की बड़ी खबरें |Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Amit Shah | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
New Year 2026: लाल किला ब्लास्ट के बाद प्रशासन की नए साल से पहले फिर बड़ी लापरवाही? | ABP News
Kolkata News: चुनाव आते ही दुशासन, दुर्योधन दिखने लगते हैं- Mamta | Breaking | Amit Shah
2026 में क्या आने वाला है? Tata Ev का बड़ा प्लान! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khaleda Zia Death: बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
पंजाब
Punjab Crime News: मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
मोहाली में पूर्व AAG की पत्नी को उतारा मौत के घाट, गहने और कैश लेकर बदमाश फरार
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
साउथ सिनेमा
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
'द राजा साब' को-स्टार को डेट कर रहे हैं प्रभास? दिया ये खास गिफ्ट, सबके सामने खुली पोल
क्रिकेट
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
पाकिस्तान क्रिकेट में फिर बड़ा फेरबदल, PCB ने अब इस दिग्गज को 'टेस्ट टीम' से बाहर किया; मचा बवाल
विश्व
Battle Of Begums: बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
बांग्लादेश में मिलकर लड़ीं हसीना और जिया, 'बेगमों' की दोस्ती में कैसे आई दरार; जानें पूरी कहानी
यूटिलिटी
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा, कहीं बन न जाए आपके खूबसूरत पलों की फिल्म
ट्रेंडिंग
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
उफ ये मुहब्बत... गर्मी में रोटी सेंक रही आंटी को पंखा झलने लगे अंकल, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget