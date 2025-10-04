हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPremanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने बताया सफलता का मूल मंत्र! कहा- मिट्टी की तरह कष्ट...

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने बताया सफलता का मूल मंत्र! कहा- मिट्टी की तरह कष्ट...

Premanand Maharaj: वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने भक्तों के साथ एकांतिक वार्तालाप के दौरान भक्तों को बताया कि जीवन में सफलता किन लोगों को मिलती है और किस परिस्थिति में मिलती है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Oct 2025 06:00 AM (IST)
Premanand Maharaj: आज के वर्तमान समय में हर कोई सफलता की चाह रखता है. हर किसी की यही तमन्ना होती है कि, उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला और अच्छा लाइफस्टाइल हो. जिसके लिए लाखों ही लोग प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं.

वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज ने भक्तों से बातचीत के दौरान इस प्रश्न का उत्तर दिया और बताया कि, जीवन में सफलता किसे मिलती है?

सफलता किसे मिलती है?

वृंदावन स्थित श्री राधा हित केलि कुंज आश्रम के संत श्री प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन भक्तों के साथ संवाद करते हैं. इस दौरान भक्त उनसे निजी सवाल करते हैं. इन्हीं में से एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से एक प्रश्न पूछा.

प्रश्न- महाराज जी जीवन में सफलता किसको मिलती है? सफल होने के लिए क्या करें?

इस सवाल को सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि, 'आपने कभी सोचा है कि, एक पात्र बनाने में मिट्टी को कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है. पहले तो मिट्टी को खोदा जाता है, जिसके कारण वो अपने आसपास के समुदाय से अलग हो जाता है.

फिर उसकी पिटाई की जाती है, ताकि एक कण मात्र ढेला न रह जाए. इसके बाद मिट्टी को जमकर कचरा जाता है. फिर तब जाकर वो पात्र बनने लायक मिट्टी बनती है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bhajan Marg Official (@bhajanmarg_official)

सफलता का मूल मंत्र जान लीजिए

आप खुद सोचिए कि एक मिट्टी के पात्र को बनाने के लिए मिट्टी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है. आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना सीखना होगा. सफलता उन्हीं को मिलती है, जो कष्ट सहते हैं.

अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों में आपको सहना पड़ेगा. फर्क बस इतना है कि, अच्छा आचरण अपनाने पर चमक जाओगे और बुरे कर्म करने पर मिट जाओगे. इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 04 Oct 2025 06:00 AM (IST)
Vrindavan MOTIVATIONAL Premanand Maharaj
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Elections: 'चिराग मुख्यमंत्री बनेंगे तो...', पहले खून मानने को नहीं थे तैयार, अब चाचा ने कह दी ये बड़ी बात
बॉलीवुड
शाही महल सा खूबसूरत है सोहा अली खान का मुंबई वाला आशियाना, कोने-कोने में दिखती है रॉयल्टी
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान मैच से पहले स्टेडियम में घुसा 'सांप', चारों तरफ मच गई हलचल, जानिए पूरा किस्सा
विश्व
ट्रंप के गाजा प्लान पर पाकिस्तान ने क्यों लिया यू-टर्न? जानें इस फैसले का जिन्ना कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा पर यूपी में बढ़ेगी सियासी सरगर्मी? अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला, बनाई 14 लोगों की टीम
नौकरी
​AIIMS में होगी फैकल्टी के पदों पर भर्ती, इस डेट तक ही कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन; लाखों में है सैलरी
हेल्थ
Air Pollution Heart Disease Risk: हवा में जहर... दिल पर वार! 90 लाख जानें निगल रहा प्रदूषण, पढ़ें चौंका देने वाली रिपोर्ट
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
