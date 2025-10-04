Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने बताया सफलता का मूल मंत्र! कहा- मिट्टी की तरह कष्ट...

Premanand Maharaj: आज के वर्तमान समय में हर कोई सफलता की चाह रखता है. हर किसी की यही तमन्ना होती है कि, उसके पास पैसा, गाड़ी, बंगला और अच्छा लाइफस्टाइल हो. जिसके लिए लाखों ही लोग प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं.

वृंदावन के संत श्री प्रेमानंद महाराज ने भक्तों से बातचीत के दौरान इस प्रश्न का उत्तर दिया और बताया कि, जीवन में सफलता किसे मिलती है?

सफलता किसे मिलती है?

वृंदावन स्थित श्री राधा हित केलि कुंज आश्रम के संत श्री प्रेमानंद महाराज प्रतिदिन भक्तों के साथ संवाद करते हैं. इस दौरान भक्त उनसे निजी सवाल करते हैं. इन्हीं में से एक भक्त ने प्रेमानंद महाराज से एक प्रश्न पूछा.

प्रश्न- महाराज जी जीवन में सफलता किसको मिलती है? सफल होने के लिए क्या करें?

इस सवाल को सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि, 'आपने कभी सोचा है कि, एक पात्र बनाने में मिट्टी को कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है. पहले तो मिट्टी को खोदा जाता है, जिसके कारण वो अपने आसपास के समुदाय से अलग हो जाता है.

फिर उसकी पिटाई की जाती है, ताकि एक कण मात्र ढेला न रह जाए. इसके बाद मिट्टी को जमकर कचरा जाता है. फिर तब जाकर वो पात्र बनने लायक मिट्टी बनती है.

सफलता का मूल मंत्र जान लीजिए

आप खुद सोचिए कि एक मिट्टी के पात्र को बनाने के लिए मिट्टी को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता है. आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना सीखना होगा. सफलता उन्हीं को मिलती है, जो कष्ट सहते हैं.

अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों में आपको सहना पड़ेगा. फर्क बस इतना है कि, अच्छा आचरण अपनाने पर चमक जाओगे और बुरे कर्म करने पर मिट जाओगे. इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए.

