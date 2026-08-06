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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मचांद से टकराया रॉकेट? सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, जानें क्या कहता है विज्ञान और शास्त्र

चांद से टकराया रॉकेट? सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, जानें क्या कहता है विज्ञान और शास्त्र

सोशल मीडिया पर वायरल चंद्रमा से रॉकेट टकराने के दावे के बीच जानिए इस घटना की सच्चाई. विज्ञान, सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का महत्व क्या है और क्या इसका ज्योतिष पर कोई प्रभाव पड़ता है?

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 07 Aug 2026 07:31 AM (IST)
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Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह से एक रॉकेट टकरा गया. इस वीडियो ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जिस चंद्रमा तक पहुंचने के लिए दुनिया के बड़े-बड़े देश अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं, आखिर सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष में उसे हजारों साल पहले से इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है?

दरअसल, विज्ञान और आस्था दोनों चंद्रमा को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि चंद्रमा पृथ्वी और मानव जीवन के लिए बेहद खास है.

चंद्रमा पर रॉकेट की टक्कर क्यों बनी चर्चा का विषय?

अंतरिक्ष मिशनों के दौरान कई बार रॉकेट के ऊपरी हिस्से (Rocket Booster) या इस्तेमाल हो चुके अंतरिक्ष यान नियंत्रित या अनियंत्रित तरीके से चंद्रमा की सतह से टकरा जाते हैं. वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं का अध्ययन इसलिए करते हैं ताकि चंद्रमा की मिट्टी, चट्टानों और उसकी आंतरिक संरचना के बारे में नई जानकारी मिल सके.

हाल ही में वायरल हो रहे वीडियो ने भी लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हर वीडियो का समय और संदर्भ सही हो, यह जरूरी नहीं है. इसलिए किसी भी वीडियो को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी आधिकारिक पुष्टि करना आवश्यक है.

लेकिन इस घटना ने एक बार फिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है.

विज्ञान के लिए चंद्रमा क्यों है खास?

वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह (Natural Satellite) है. यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है और लगभग 27.3 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है.

चंद्रमा केवल रात में दिखाई देने वाला चमकीला पिंड नहीं है, बल्कि:-

समुद्र में ज्वार-भाटा पैदा करने में इसकी बड़ी भूमिका है.
यह पृथ्वी की धुरी को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है.
भविष्य में मानव मिशनों और अंतरिक्ष अनुसंधान का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है.
चंद्रमा पर पानी, बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज लगातार जारी है.

इसी वजह से भारत, अमेरिका, चीन और कई अन्य देश लगातार चंद्र मिशनों पर काम कर रहे हैं.

सनातन धर्म में चंद्रमा का क्या महत्व है?

जहां विज्ञान चंद्रमा को प्राकृतिक उपग्रह मानता है, वहीं सनातन धर्म में इसे शीतलता, संतुलन, समय और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है.

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है. इसका संदेश यह है कि मन पर नियंत्रण और जीवन में संतुलन सबसे बड़ी शक्ति है.

भगवान श्रीकृष्ण का वंश चंद्रवंश कहलाता है. वहीं हिंदू पंचांग भी चंद्रमा की गति और उसकी कलाओं के आधार पर तैयार किया जाता है. अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, करवा चौथ, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा जैसे कई प्रमुख पर्व चंद्र तिथियों के अनुसार ही मनाए जाते हैं.

भारतीय संस्कृति में चंद्रमा केवल आकाश का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की समय-गणना और धार्मिक परंपराओं का आधार भी है.

ज्योतिष में चंद्रमा क्यों माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह?

वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है. यह व्यक्ति की भावनाओं, मानसिक संतुलन, कल्पनाशक्ति, स्मरण शक्ति, माता, सुख और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है.

इसी कारण किसी भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय चंद्रमा की स्थिति को विशेष महत्व दिया जाता है.

ज्योतिष के अनुसार यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, शांत, रचनात्मक और भावनात्मक रूप से संतुलित माना जाता है. वहीं कमजोर चंद्रमा मानसिक तनाव, भ्रम, अस्थिरता और निर्णय लेने में कठिनाई जैसी परिस्थितियों से जोड़ा जाता है. हालांकि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण आवश्यक होता है.

क्या चंद्रमा पर हुई टक्कर का ज्योतिष पर कोई असर पड़ता है?

सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में किसी रॉकेट या अंतरिक्ष यान के चंद्रमा से टकराने को सीधे तौर पर किसी शुभ या अशुभ फल से नहीं जोड़ा गया है.

ज्योतिष मुख्य रूप से ग्रहों की स्थिति, गोचर, नक्षत्र और जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश करता है. इसलिए ऐसी वायरल घटनाओं को धार्मिक या ज्योतिषीय निष्कर्षों से जोड़ने से पहले प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 Aug 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Moon Sign Chandrama Moon In Astrology MOON
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