हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMehandipur Balaji Temple: रहस्यों से भरा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां मिलती है भूत-प्रेत से मुक्ति

Mehandipur Balaji Temple: रहस्यों से भरा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, जहां मिलती है भूत-प्रेत से मुक्ति

Mehandipur Balaji Temple: राजस्थान के दोसा जिले का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर कई रहस्यों और मान्यताओं से भरा है. यहाँ भक्तों को भूत-प्रेत मुक्ति और विशेष अनुभव होते हैं. आइए जानते हैं इसके रहस्य.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Dec 2025 03:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mehandipur Balaji Temple: भारत में कई मंदिर ऐसे हैं, जो केवल पूजा-पाठ के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमयी स्वरूप के लिए भी जाने जाते हैं. इन्हीं में से एक है राजस्थान के करौली जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर.

यह मंदिर हनुमान जी के बाल स्वरूप को समर्पित है और देशभर में भूत-प्रेत, नकारात्मक शक्तियों और अदृश्य बाधाओं से मुक्ति दिलाने वाले धाम के रूप में प्रसिद्ध है.

कहा जाता है कि यहां आते ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है. श्रद्धालुओं को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता है, जो सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग होती है. यही वजह है कि पहली बार आने वाले लोग यहां के माहौल को देखकर हैरान रह जाते हैं.

दर्शन के दौरान दिखते हैं असामान्य दृश्य

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन किसी सामान्य मंदिर जैसे नहीं होते. यहां अक्सर ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, जो मन को विचलित कर सकते हैं. कई लोग जोर-जोर से चिल्लाते हैं, रोते हैं, कांपते हैं और अलग-अलग भाषाओं में बोलते नजर आते हैं.

मान्यता है कि ये लोग नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होते हैं और बालाजी महाराज के दरबार में उनसे मुक्ति पाने आते हैं. जैसे-जैसे पूजा आगे बढ़ती है, इन लोगों की प्रतिक्रियाएं और तेज हो जाती हैं. भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से यहां बुरी आत्माएं व्यक्ति को छोड़कर चली जाती हैं. यही कारण है कि इस मंदिर को चमत्कारी माना जाता है.

मंदिर में प्रवेश के नियम और मान्यताएं

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं. मान्यता है कि इन नियमों की अनदेखी करने से नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के पीछे लग सकती है. कहा जाता है कि मंदिर परिसर में अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे, तो भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए.

मान्यता है कि यह आवाज किसी नकारात्मक शक्ति की भी हो सकती है. डरने या घबराने के बजाय शांत मन से आगे बढ़ते रहना चाहिए और केवल बालाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी से अनावश्यक बातचीत न करें और पूरी श्रद्धा के साथ दर्शन करें.

खान-पान से जुड़ी सख्त सावधानियां

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन से पहले और बाद में खान-पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की बात कही जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार प्याज, लहसुन, मांस और शराब को तामसिक भोजन माना जाता है.

कहा जाता है कि दर्शन से कम से कम एक सप्ताह पहले इन चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा दर्शन के बाद भी करीब 11 दिनों तक सात्विक भोजन करना शुभ माना जाता है. भक्तों का विश्वास है कि इससे मन और शरीर शुद्ध रहते हैं और बालाजी की कृपा बनी रहती है.

प्रसाद को लेकर विशेष नियम

यहां का प्रसाद घर ले जाना या खाना वर्जित माना गया है. मान्यता है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का प्रसाद अगर बाहर ले जाया जाए, तो उसके साथ नकारात्मक शक्तियां भी घर जा सकती हैं. इसी कारण मंदिर परिसर में प्रसाद छोड़ने के लिए अलग स्थान बनाया गया है.

श्रद्धालुओं को वहां प्रसाद रखकर बिना पीछे देखे आगे बढ़ने को कहा जाता है. इसके अलावा मंदिर की किसी भी वस्तु, पूजा सामग्री या जमीन पर पड़ी चीज को छूने से भी मना किया जाता है. मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियां इन वस्तुओं के आसपास मौजूद हो सकती हैं.

मंदिर से बाहर जाते समय क्या करें

माना जाता है कि मंदिर परिसर से कोई भी वस्तु बाहर नहीं ले जानी चाहिए. चाहे वह पानी की बोतल हो, खाना हो या कोई खरीदी गई चीज हो. अगर कोई सामान दर्शन के दौरान साथ ले गए हों, तो उसे भी वहीं छोड़ देना उचित माना जाता है.

इसके अलावा मंदिर के भीतर किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत से बचना चाहिए. पीड़ित लोगों को देखकर हंसना या उनका मजाक उड़ाना भी गलत माना जाता है. भक्तों को उनके लिए रास्ता छोड़ने और सम्मान बनाए रखने की सलाह दी जाती है.

दर्शन के बाद का मार्ग

बालाजी के दर्शन के बाद भगवान श्रीराम और माता सीता के दर्शन करना परंपरा मानी जाती है. इसके बाद सीधे बाहर निकल जाना चाहिए और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए.

मान्यता है कि पीछे देखने से नकारात्मक शक्ति व्यक्ति के साथ जुड़ सकती है. श्रद्धालु आमतौर पर बिना रुके शांत मन से मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं और रास्ते भर भगवान का नाम जपते रहते हैं.

आस्था, भय और विश्वास का संगम

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, भय और विश्वास का अनोखा संगम है. यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर लौटता है. कुछ को मानसिक शांति मिलती है, तो कुछ को अपनी परेशानियों से राहत का एहसास होता है.

यही वजह है कि सालभर देशभर से हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. आस्था रखने वालों का विश्वास है कि बालाजी महाराज सच्चे मन से आए हर भक्त की रक्षा करते हैं और उसे नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 03:17 PM (IST)
Tags :
Mehandipur Balaji Temple Hanuman Ji Worship Exorcism And Negative Energy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेन किलर नीमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर नीमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Top Headlines: 2025 की 25 बड़ी खबरें फटाफट | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel |Weather
Priyanka Gandhi के बेटे Rehan-Aviva की थोड़ी देर में सगाई समारोह होगा शुरू | Breaking | ABP News
Rajasthan में 150 किलो विस्फोटक मिलने से हड़कंप, 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी | Breaking |ABP News
West Bengal News: पश्चिम बंगाल में SIR में गड़बड़ी का आरोप, TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा EC | SIR
China Steel Dumping पर बड़ा Action: Indian Steel Stocks में तेज उछाल | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेन किलर नीमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर नीमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget