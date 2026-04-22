हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममेहंदीपुर बालाजी का रहस्य: यहां आवाजें करती हैं बेचैन और पीछे मुड़ना है मना!

मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य: यहां आवाजें करती हैं बेचैन और पीछे मुड़ना है मना!

Mehandipur Balaji Temple: राजस्थान का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जो अपने आप में रहस्य और असामान्य ऊर्जा से भरा हुआ है. यहां के अनकहे नियम और अजीब घटनाएं अंदर से प्रभावित करती है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यह मंदिर केवल एक अनुभव है, जो सोचने के तरीके बदलता है।

Mehandipur Balaji Temple: इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं, जहां हम जिज्ञासावश जाते हैं और वे चुपचाप वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी इसी श्रेणी में आता है. यह हमारे मन में एक गहरी छाप छोड़ता है, खासतौर से उस असहज स्थिति में जिसे हम देख और समझ सकते हैं. 

इस मंदिर में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले जो चीज महसूस होती है, वो है माहौल, जो भारी, तीव्र और थोड़ा असामान्य लग सकता है. यहां केवल मंत्रोच्चार नहीं होता, बल्कि ऐसी आवाजें भी गूंजती हैं जो सामान्य प्रार्थना जैसी नहीं लगतीं. कई बार ये आवाजें अचानक तेज चीखों या बेकाबू ध्वनियों में बदल जाती है. पहली बार सुनने पर दिमाग खुद से सवाल करता है कि, ये दर्द है, डर या फिर किसी तरह की मु्क्ति?
 
मंदिर का नजारा भी उतना ही हैरान करने वाला होता है. कुछ लोग अचानक से अजीब हरकतें करते दिखते हैं, तो कोई बार-बार शरीर झटकता है, तो कोई दीवार से टकराते दिखता है. और इन सबके बीच जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो यह है कि, आसपास खड़े लोग घबराते नहीं है. उनके चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं है, बल्कि एक तरह की आदत या स्वीकार्यता दिखाई देती है. मानो ये सब कुछ सामान्य हो.

यही सामान्यता सबसे अलग लगती है?

मंदिर में धीरे-धीरे आपको एहसास होने लगता है कि, इस जगह के अपने अनकहे नियम हैं. यहां लोग एक-दूसरे को न टोकते हैं, न सवाल करते हैं और न ही किसी की हालत पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं. आप खुद भी उसी ढर्रे में ढलने लगते हैं. बिना सोचे-समझे आप भी चुप हो जाते हैं, नजरों को झुका लेते हैं और बस देखते रहते हैं. 

लेकिन असली असर बाहर नहीं, बल्कि अंदर दिखाई देता है

मंदिर में कुछ देर रहने के बाद बिना किसी कारण के बेचैनी बढ़नी लगती है. सांस थोड़ी तेज चलती है, दिल की धड़कन को महसूस किया जा सकता है. ऐसा होने के पीछे जरूरी नहीं कि कोई खतरा दिखाई दे रहा हो, लेकिन माहौल आपको लगातार सर्तक रहने की हिदायत देता है. कई बार ऐसा भी लगता है, जैसे कोई पीछे खड़ा है, और आप अचानक मुड़कर देखने को मजबूर हो जाते हैं, हालांकि वहां कोई नहीं होता. 

मंदिर में जाने से पहले कुछ नियम भी बताए जाते हैं, जिसमें पहला सबसे जरूरी नियम यह है कि, प्रसाद बाहर नहीं ले जाना और सबसे अहम बाहर निकलते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना. शुरुआत केवल परंपरा लगती हैं, लेकिन अंदर जाकर ये नियम चेतावनी जैसा एहसास कराते हैं. 

वहां समय का अंदाजा लगा पाना भी आसान नहीं होता. आपको समझ नहीं आता कि, आप कितनी देर से वहां खड़े हैं. कई छोटे-छोटे दृश्य आपके दिमाग में छप जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अचानक शांत बैठा है, फिर कुछ पलों बाद सामान्य हो जाता है. ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप तय नहीं कर पाते कि आपने जो देखा है वो असल में था या केवल भ्रम.

सबसे जरूरी बात ये है कि आप खुद भी बदलने लगते हैं. आप तर्क करने वाले इंसान के तौर पर जाते हैं, लेकिन बिना सवाल किए हर नियम को मानते हैं. आपका व्यवहार, आपकी सोच सब धीरे-धीरे उस माहौल के हिसाब से ढलने लगता है. 

गया का ये मंदिर क्यों है अलग? यहां के हर रिवाज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है!

यही इस जगह का असली प्रभाव है-

अब सवाल ये उठता है कि, जो कुछ वहां होता है, वो असल में बाहरी है या हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया? क्या ये धार्मिक प्रक्रिया है या मनोवैज्ञानिक प्रभाव.

लेकिन इतना तय है कि, मेहंदीपुर बालाजी केवल एक मंदिर नहीं है. ये एक ऐसा अनुभव है, जो आपको अंदर तक प्रभावित करता है. और तो और जब आप वहां से लौटते हैं, तो वो जगहें केवल याद नहीं रहती, बल्कि आपके सोचने के तरीके में भी बस जाती है. 

बांग्लादेश की मंडी जनजाति की अजीबोगरीब परंपरा, जहां पिता बनता है बेटी का पति!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 22 Apr 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Hinduism Mehandipur Balaji RAJASTHAN

Frequently Asked Questions

मंदिर में रहने के बाद कैसा महसूस होता है?

अंदर कुछ देर रहने के बाद बेचैनी बढ़ सकती है और सांस तेज चलने लगती है, जैसे कोई लगातार सतर्क रहने का अहसास दे रहा हो।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य: यहां आवाजें करती हैं बेचैन और पीछे मुड़ना है मना!
मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य: यहां आवाजें करती हैं बेचैन और पीछे मुड़ना है मना!
धर्म
Jyeshtha Month 2026: ज्येष्ठ माह में तुलसी चालीसा के पाठ से दूर होगी दरिद्रता, जानें पूजन की सही विधि
ज्येष्ठ के महीने में तुलसी के सामने जलाएं तिल के तेल का दीपक, घर में होगा सुख-शांति का वास
धर्म
Rashifal 23 April 2026: गुरु पुष्य- गंगा सप्तमी का महासंयोग, इन 5 राशियों की होगी खूब कमाई, मेष से मीन तक राशिफल देखें
गुरु पुष्य- गंगा सप्तमी का महासंयोग, इन 5 राशियों की होगी खूब कमाई, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
Ayodhya: अयोध्या, रामजन्मभूमि परिसर में शिव मंदिर पर फहराएगी 'धर्म ध्वजा', CM योगी की मौजूदगी में 1000 अतिथि बनेंगे साक्षी
अयोध्या, रामजन्मभूमि परिसर में शिव मंदिर पर फहराएगी 'धर्म ध्वजा', CM योगी की मौजूदगी में 1000 अतिथि बनेंगे साक्षी
Advertisement

वीडियोज

Iran Attacks on 2 Ships in Hormuz: ट्रंप की धमकी ने अमेरिका को ही दलदल में धकेला? | US Iran War
Khabar Filmy Hain: अहान-अनीत की धमाकेदार वापसी, सतरंगा' से मचाएंगे बवाल! | Bollywood Masala
Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त, हो सकता है ये कल...', ईरान-अमेरिका जंग पर राजनाथ सिंह का चौंकाने वाला बयान
'भारत ने की थी मध्यस्थता की कोशिश, हर चीज का वक्त', ईरान-US जंग पर राजनाथ का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में अब सिर्फ इन गाड़ियों को मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
हेल्थ
Explained: क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, मध्यप्रदेश में पहली बार अलर्ट
क्या दिन से ज्यादा खतरनाक है रात की लू? अगर लग गई तो नतीजे गंभीर, MP में पहली बार अलर्ट
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
Live: नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले EC ने बदला पुलिस ऑब्जर्वर, जानिए किसे मिली कमान
आईपीएल 2026
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
CSK फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, कब होगी एमएस धोनी की वापसी? आ गया ताजा अपडेट
Results
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट कल 4 बजे, ऐसे देख पाएंगे अपने नतीजे; पढ़ें लाइव अपडेट्स
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget