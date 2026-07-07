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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 7 July 2026: आज कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा किस समय करें, देखें शुभ समय, योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 7 July 2026: आज कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा किस समय करें, देखें शुभ समय, योग और पूरा पंचांग

Panchang 7 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 7 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी- अष्टमी तिथि और मंगलवार है. इस दिन कालाष्टमी पर काल भैरव और हनुमान जी की पूजा का संयोग बना है. ये दोनों ही शिव जी के अवतार है. कालभैरव की आराधना से जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से राहत पाई जा सकती है. वहीं हनुमान जी के आशीर्वाद से हर संकट दूर रहता है. 

आज का व्रत - कालाष्टमी के दिन कालभैरव को इमरती का भोग लगाएं और कालाभैरवाष्टक का पाठ करें. मान्यता है इससे सुख-समृद्धि में कमी नहीं होती है. 

7 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 July 2026)

  • तिथि - सप्तमी (6 जुलाई 2026 दोपहर 1.47 - 7 जुलाई 2026, दोपहर 1.24)
  • वार- मंगलवार
  • नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद
  • योग- शोभन, सर्वार्स सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 11.52
  • चंद्रोस्त- सुबह 11.55, 8 जुलाई
  • चंद्र राशि- मीन

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 8.58 - दोपहर 2.10 
  • शाम का चौघड़िया - रात 8.39 - रात 9.54

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल - दोपहर 3.54 - शाम 5.39
  • यमगण्ड काल- सुबह 8.48 - सुबह 10.42
  • गुलिक काल - दोपहर 12.26 - दोपहर 2.10
  • आडल योग - सुबह 5.29 - शाम 4.24
  • पंचक - पूरे दिन

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मीन
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

7 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष (Aries)

कल व्यापार में अच्छा धन लाभ होगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति से बड़ा फायदा मिल सकता है. विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी तथा परिवार के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा.

वृष (Taurus)

करियर में लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे और वकीलों व प्रोफेशनल्स के लिए दिन शुभ रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी.

मिथुन (Gemini)

व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन कार्यभार अधिक रहेगा और ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. छात्रों को सहयोग मिलेगा तथा परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के योग हैं.

कर्क (Cancer)

व्यापार में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले आपके पक्ष में रहेंगे. अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है तथा परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

सिंह (Leo)

व्यापार में अच्छा लाभ होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. कार्यस्थल पर रुके काम पूरे होंगे, लेकिन खान-पान में सावधानी रखना जरूरी है.

कन्या (Virgo)

नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे तथा बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिलने के योग हैं. विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा.

तुला (Libra)

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रॉपर्टी या नए व्यवसाय से जुड़े शुभ अवसर मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े लोगों को लाभ होगा तथा पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और संपत्ति संबंधी विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं. विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा तथा परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

धनु (Sagittarius)

व्यापार में लाभ रहेगा, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर ध्यान दें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें.

मकर (Capricorn)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और नौकरी-बिजनेस के रुके कार्य पूरे होंगे. नौकरी में बदलाव के योग हैं तथा परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है.

कुंभ (Aquarius)

कार्य समय पर पूरे होंगे और कला, मीडिया व राजनीति से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा. आध्यात्म में रुचि बढ़ेगी तथा पुरानी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलेगी.

मीन (Pisces)

व्यापार में विशेषकर ज्वेलरी और निवेश से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. नए संपर्क बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा.

आज का उपाय

हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें और काल भैरव को काले तिल अर्पित करें. इससे शनि दोष दूर होता है. 

आज का लकी कलर

नारंगी रंग शुभ है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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