Aaj Ka Panchang 7 July 2026: आज कालाष्टमी पर काल भैरव की पूजा किस समय करें, देखें शुभ समय, योग और पूरा पंचांग
Panchang 7 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण सप्तमी और अष्टमी तिथि और मंगलवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 7 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी- अष्टमी तिथि और मंगलवार है. इस दिन कालाष्टमी पर काल भैरव और हनुमान जी की पूजा का संयोग बना है. ये दोनों ही शिव जी के अवतार है. कालभैरव की आराधना से जीवन में आने वाली तमाम परेशानियों से राहत पाई जा सकती है. वहीं हनुमान जी के आशीर्वाद से हर संकट दूर रहता है.
आज का व्रत - कालाष्टमी के दिन कालभैरव को इमरती का भोग लगाएं और कालाभैरवाष्टक का पाठ करें. मान्यता है इससे सुख-समृद्धि में कमी नहीं होती है.
7 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 July 2026)
- तिथि - सप्तमी (6 जुलाई 2026 दोपहर 1.47 - 7 जुलाई 2026, दोपहर 1.24)
- वार- मंगलवार
- नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद
- योग- शोभन, सर्वार्स सिद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 11.52
- चंद्रोस्त- सुबह 11.55, 8 जुलाई
- चंद्र राशि- मीन
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 8.58 - दोपहर 2.10
- शाम का चौघड़िया - रात 8.39 - रात 9.54
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - दोपहर 3.54 - शाम 5.39
- यमगण्ड काल- सुबह 8.48 - सुबह 10.42
- गुलिक काल - दोपहर 12.26 - दोपहर 2.10
- आडल योग - सुबह 5.29 - शाम 4.24
- पंचक - पूरे दिन
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मीन
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
7 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
नारंगी रंग शुभ है.
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