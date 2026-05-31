हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: मीन वालों के ये 7 दिन गोल्डन टाइम साबित होंगे, देखें साप्ताहिक राशिफल

Meen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: मीन वालों के ये 7 दिन गोल्डन टाइम साबित होंगे, देखें साप्ताहिक राशिफल

Meen Weekly Horoscope 2026: मीन राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 10:16 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह मेहनत और धैर्य से मनचाहा लाभ मिल सकता है. सप्ताह की शुरुआत में इच्छित फल की प्राप्ति के लिए आपको पूरी लगन से प्रयास करने होंगे. नौकरीपेशा जातक अपने कार्यों को दूसरे के भरोसे न छोड़ें. वरना उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सेहत को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी होगा. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशान कर सकती है. परिवार के किसी सदस्य की सेहत या समस्या भी आपको चिंता में डाल सकती है.

इस सप्ताह आपको यह समझना होगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. जितनी अधिक मेहनत और समर्पण के साथ आप अपने कार्यों को पूरा करेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. धैर्य बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र साबित होगा.

करियर और नौकरी

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिश्रित लेकिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता के साथ निभाना होगा. किसी भी काम में लापरवाही या देरी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

Kanya June Horoscope 2026: कन्या जून मासिक राशिफल, शुरू होगा गोल्डन टाइम, नौकरी, पढ़ाई सफलता के जबरदस्त योग

हालांकि सप्ताह के मध्य से परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना कर सकते हैं और आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है. जो लोग नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

कारोबार करने वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन जैसे-जैसे सप्ताह बढ़ेगा आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी. बाजार की तेजी से आपको मुनाफा मिल सकता है. पुराने ग्राहकों और व्यावसायिक संपर्कों से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं और धन संचय बढ़ेगा. किसी अतिरिक्त आय या पार्ट-टाइम अवसर से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार के किसी सदस्य की सेहत या समस्या आपको चिंता में डाल सकती है, लेकिन परिवार के लोग मिल-जुलकर परिस्थितियों का सामना करेंगे. घर का वातावरण सामान्य बना रहेगा और अपनों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा.

सप्ताह के अंत में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशहाली का माहौल रहेगा. लंबे समय बाद किसी रिश्तेदार या मित्र से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको सुकून और खुशी प्रदान करेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ेगी और रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा. प्रेमी युगलों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझने और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था तो वह दूर हो सकता है.

विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और उनका सहयोग हर महत्वपूर्ण कार्य में प्राप्त होगा. सप्ताह के अंत में साथ में कहीं घूमने या किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित जांच और चिकित्सकीय सलाह को नजरअंदाज न करें. खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखें.

तनाव और थकान को दूर करने के लिए योग, ध्यान और पर्याप्त नींद लेना लाभदायक रहेगा. सप्ताह के दूसरे भाग में स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा.

उपाय

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करें तथा "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. इससे भाग्य का सहयोग मिलेगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

Vrishabh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: वृषभ को प्रॉपर्टी में मिलेगा डबल फायदा, बढ़ेगी संपत्ति, देखें साप्ताहिक राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 10:16 AM (IST)
Tags :
Meen Rashi Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Meen Saptahik Rashifal 24-30 May 2026: मीन वालों के ये 7 दिन गोल्डन टाइम साबित होंगे, देखें साप्ताहिक राशिफल
मीन वालों के ये 7 दिन गोल्डन टाइम साबित होंगे, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Navgrah Katha 1: नवग्रहों में पढ़ें राजा सूर्य देव की दिव्य कथा, मैं सूर्य देव हूं....
Navgrah Katha 1: नवग्रहों में पढ़ें राजा सूर्य देव की दिव्य कथा, मैं सूर्य देव हूं....
धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: कुंभ वालों को अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम, बड़ी मुसीबत होगी दूर
कुंभ वालों को अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम, बड़ी मुसीबत होगी दूर
धर्म
Makar Saptahik Rashifal 31 May to 6 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस भूलकर भी न करें, हानि के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
मकर वाले ऑफिस में बहस भूलकर भी न करें, हानि के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget