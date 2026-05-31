हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: कुंभ वालों को अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम, बड़ी मुसीबत होगी दूर

Kumbh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: कुंभ वालों को अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम, बड़ी मुसीबत होगी दूर

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 31 मई से 6 जून करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 31 May 2026 10:13 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को आलस्य और घमंड से दूर रहना होगा. कामों को टालने की आदत आपका नुकसान कर सकती है. अगर किसी मामले में एक कदम पीछे हटना पड़े ताकि आगे दो कदम आगे बढ़ सकें तो ऐसा करना समझदारी होगा. खासकर प्रॉपर्टी के विवादों को कोर्ट-कचहरी ले जाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना बेहतर रहेगा.

इस सप्ताह आपको धैर्य और व्यवहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी. कई मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय परिस्थितियों को समझकर निर्णय लेना अधिक लाभदायक साबित होगा. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों में उलझने से बचें.

करियर और व्यापार

कार्यक्षेत्र में आपको अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा. काम में लापरवाही या टालमटोल की प्रवृत्ति आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.

Vrishabh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: वृषभ को प्रॉपर्टी में मिलेगा डबल फायदा, बढ़ेगी संपत्ति, देखें साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह के बीच में व्यापार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है इसलिए वित्तीय लेन-देन में सावधानी रखें. किसी भी योजना में निवेश करते समय सोच-विचार जरूरी होगा, वरना हानि हो सकती है. व्यापारियों को नए सौदों या साझेदारी से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए. अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

आर्थिक स्थिति

धन संबंधी मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और केवल जरूरी कार्यों पर ही धन खर्च करें. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा.

यदि आप किसी बड़ी खरीदारी या संपत्ति से जुड़े निर्णय की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. सही समय का इंतजार करना भविष्य में बेहतर परिणाम दे सकता है.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसे शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.

घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी. पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपको अपने प्रियजनों का सहयोग भी मिलेगा. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है.

यात्रा और स्वास्थ्य

सप्ताह के अंत में यात्रा के योग बन सकते हैं इसलिए तैयारी के साथ निकलें और सामान तथा सेहत का खास ख्याल रखें. यात्रा के दौरान लापरवाही से बचें और जरूरी दस्तावेजों व सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या और तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और खानपान में संतुलन बनाए रखें. मौसम के प्रभाव से सर्दी-जुकाम या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों को लेकर जल्दबाजी न करें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपने साथी की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. रिश्तों में विश्वास और संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा.

वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की जरूरतों को समझें और उन्हें नजरअंदाज न करें. सप्ताह के अंत तक आपसी समझ बेहतर होगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे संबंध और मजबूत होंगे.

उपाय

शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करें और काले तिल का दान करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने तथा "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करने से बाधाएं दूर होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

Kanya June Horoscope 2026: कन्या जून मासिक राशिफल, शुरू होगा गोल्डन टाइम, नौकरी, पढ़ाई सफलता के जबरदस्त योग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 31 May 2026 10:13 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal Weekly Rashifal Kumbh Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Navgrah Katha 1: नवग्रहों में पढ़ें राजा सूर्य देव की दिव्य कथा, मैं सूर्य देव हूं....
Navgrah Katha 1: नवग्रहों में पढ़ें राजा सूर्य देव की दिव्य कथा, मैं सूर्य देव हूं....
धर्म
Kumbh Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: कुंभ वालों को अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम, बड़ी मुसीबत होगी दूर
कुंभ वालों को अनुभवी लोगों की सलाह आएगी काम, बड़ी मुसीबत होगी दूर
धर्म
Makar Saptahik Rashifal 31 May to 6 June 2026: मकर वाले ऑफिस में बहस भूलकर भी न करें, हानि के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
मकर वाले ऑफिस में बहस भूलकर भी न करें, हानि के योग, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Dhanu Weekly Horoscope 31 May to 6 June 2026: धनु वालों के कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, देखें साप्ताहिक राशिफल
धनु वालों के कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, देखें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Ghaziabad Surya Case: Asad के ढेर होने के बाद... इंदिरापुरम में सन्नाटा या डर? | | Khora News | UP
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मां की वो बात, जिसे सुन भावुक हो जाएंगे | Asad Encounter | Khora
Sansani | Terror Plot Exposed: कराची से रची साजिश और दिल्ली-पंजाब पर हमले का 'ब्लूप्रिंट'!
DR. Aarambhi: Vishwas की नई चाल का मोहरा बना Raj, पर Aarambhi का बदला रूप उड़ाएगा होश!
Bollywood News: माधुरी दीक्षित का AI Deepfake वीडियो वायरल, फर्जी लुक पर मचा बवाल, सोशल मीडिया पर नई बहस (30.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
ओमान की खाड़ी से ईरान जा रहा था जहाज, अमेरिकी नेवी ने दीं 20 वॉर्निंग, नहीं रुका तो दागी हेलफायर मिसाइल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
गाजियाबाद: सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर, मां बोलीं- घर पर बुलडोजर भी चले
इंडिया
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत, ममता बनर्जी बोलीं- शासक हत्यारे बन गए, BJP ने दिया जवाब
बॉलीवुड
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
बॉबी देओल के नक्शेकदम पर चलेंगे दोनों बेटे, आर्यमान और धरम का सपना है एक्टिंग
आईपीएल 2026
IPL Winner Prize Money 2026: RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी
इंडिया
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल
'हम आपको आराम नहीं करने देंगे', सिद्धारमैया ने छोड़ी कर्नाटक CM की कुर्सी तो बोले केसी वेणुगोपाल
यूटिलिटी
Train Rules: 1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
1 जून से वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच में चढ़े तो सीधे लगेगा जुर्माना? जानिए TTE के नए अधिकार
हेल्थ
Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget