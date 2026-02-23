हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMasik Durga Ashtami 2026: संकट, कर्ज और क्लेश होंगे दूर! मासिक दुर्गा अष्टमी पर कल करें ये उपाय

Masik Durga Ashtami 2026: संकट, कर्ज और क्लेश होंगे दूर! मासिक दुर्गा अष्टमी पर कल करें ये उपाय

Masik Durga Ashtami 2026 Upay: मंगलवार 24 फरवरी को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर मासिक दुर्गाष्टमी रहेगी. मां दुर्गा की पूजा के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है. इस दिन किए उपायों से कई परेशानी दूर होती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

Masik Durga Ashtami 2026 Upay: पंचांग के अनुसार, हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक दुर्गा अष्टमी पड़ती है. यह तिथि विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा-उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि, मासिक दुर्गाष्टमी पर किए पूजा, पाठ, व्रत और उपाय से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, मनोकामना पूरी होती है और जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, कर्ज और पारिवारिक क्लेश आदि से भी राहत मिलती है.

मासिक दुर्गाष्टमी महत्व (Masik Durga Ashtami Significance)

मंगलवार 24 फरवरी को फाल्गुन दुर्गाष्टमी है. दरअसल शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि चंद्रमा के बढ़ते चरण का आठवां दिन होता है, जिसमें मासिक दुर्गाष्टमी पड़ती है. इसे देवी ऊर्जा के जागरण का प्रतीक माना गया है. भक्तगण इस दिन देवी शक्ति की पूजा, मंत्रजाप, स्त्रोत का पाठ, व्रत और समस्याओं के ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए उपाय भी करते हैं. इसलिए मासिक दुर्गाष्टमी को आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण का प्रतीक भी माना जाता है.   

मासिक दुर्गाष्टमी उपाय (Masik Durga Ashtami Remedies)

पारिवारिक समस्या के लिए उपाय- परिवारिक समस्या जैसे वाद-विवाद या कलह-क्लेश को दूर करने के लिए दुर्गाष्टमी पर माता रानी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और 'सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।' मंत्र का 11 बार जप करें.

कर्ज मुक्ति उपाय- कर्ज,ऋण या आर्थिक समस्या के निवारण के लिए मासिक दुर्गाष्टमी पर पूजा के दौरान पांच सफेद कौड़ी को एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर देवी को अर्पित करें. पूजा के बाद इसे धन वाले स्थान पर रख दें.

व्यापार में लाभ के लिए उपाय- बिजनेस में मुनाफा नहीं हो रहा या किसी कारण व्यापार ठप पड़ गया है तो, मासिक दुर्गाष्टमी पर स्नानादि के बाद विधि-विधान से माता की पूजा करें. एकाक्षी नारियल लेकर उसे 7 बार कलावे से लपेटे और देवी को अर्पित कर दें. इसके बाद देवी के सामने हाथ जोड़कर अपने करियर या व्यापार को लेकर कामना करें.

ये भी पढ़ें: Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर करें पीले चंदन, तुलसी और शंख का उपाय, चमकेगा भाग्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 23 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Maa Durga Durga Ashtami Masik Durga Ashtami Masik Durga Ashtami 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Masik Durga Ashtami 2026: संकट, कर्ज और क्लेश होंगे दूर! मासिक दुर्गा अष्टमी पर कल करें ये उपाय
Masik Durga Ashtami 2026: संकट, कर्ज और क्लेश होंगे दूर! मासिक दुर्गा अष्टमी पर कल करें ये उपाय
धर्म
Chandra Grahan 2026: होली पर आपके शहर में कब और कितनी बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण
होली पर आपके शहर में कब और कितनी बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण
धर्म
Kartik Swami Murugan Temple: देवभूमि उत्तराखंड का अनोखा मंदिर, जहां अस्थियों की होती है पूजा
Kartik Swami Murugan Temple: देवभूमि उत्तराखंड का अनोखा मंदिर, जहां अस्थियों की होती है पूजा
धर्म
Ramadan Roza Ki Dua: रमजान के महीने में रोजेदार रोजा रखने और खोलने से पहले जरूर पढ़ें ये दुआ
Ramadan Roza Ki Dua: रमजान के महीने में रोजेदार रोजा रखने और खोलने से पहले जरूर पढ़ें ये दुआ
Advertisement

वीडियोज

Iran - America Conflict : 15 दिन का अल्टीमेटम! क्या शुरू होने वाला है महायुद्ध? | Trump |
AI Summit में हंगामे का 'मास्टरमाइंड' कौन? Mukesh Sharma की तलाश में 3 शहरों में छापेमारी!
AI Summit Controversy : प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का 'हंटर'! कई युवा नेता हिरासत में ! | Congress |
Rajkot Bulldozer Action: राजकोट में महा-बुलडोजर अभियान! , 1400 घरों को किया जमींदोज | Breaking News
T20 World Cup: दक्षिण अफ्रीका से हार..अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? | Ind Vs SA | Team India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
'प्रिय मित्र, इजरायल और भारत मिलकर...', नेतन्याहू ने पीएम मोदी के स्वागत में किया वो मैसेज, पढ़कर जलेगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
अलंकार अग्निहोत्री आज करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, भगवान राम और कृष्ण पर होगा नाम
स्पोर्ट्स
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
भारत की हार के बाद पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, मोहम्मद आमिर खिलखिलाकर हंसे और...
विश्व
World Defence Budget 2026: वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
वो 10 देश, जो सेना पर पानी की तरह बहाते हैं पैसा, भारत किस नंबर पर? कितना करता है खर्च
बॉलीवुड
Bafta Awards 2026: 'वन बैटल आफ्टर' अनदर ने जीते 6 अवॉर्ड्स, भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी रचा इतिहास, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
बाफ्टा अवॉर्ड्स 2026: भारतीय फिल्म 'बूंग' ने भी जीता अवॉर्ड, यहां चेक करें विनर्स की कंप्लीट लिस्ट
इंडिया
Karnataka Government: ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ये राज्य लगाएगा 16 से से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर बैन, प्लान पर शुरू होने जा रहा काम
ट्रेंडिंग
Video: गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
गर्मी से परेशान यात्री ने ट्रेन में लगाया पर्सनल कूलर, वायरल वीडियो देख लोग बोले- जुगाड़ हो तो ऐसा
जनरल नॉलेज
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
होली पर रंग खेलने की परंपरा कैसे शुरू हुई, जब नहीं थे कलर तब कैसे मनाते थे यह त्योहार?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget