हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRavidas Jayanti 2026: रविदास जयंती कब ? कैसे बने शिरोमणि रविदास बने संत

Ravidas Jayanti 2026: रविदास जयंती कब ? कैसे बने शिरोमणि रविदास बने संत

Guru Ravidas Jayanti 2026: रविदास जी की जयंती माघ पूर्णिमा पर मनाई जाती है. संत शिरोमणि का इतिहास बहुत रोचक है. इनकी जयंती पर लोग कैसे मानते हैं पर्व,

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

Guru Ravidas Jayanti 2026: रविदास जयंती 1 फरवरी 2026 को है. गुरु रविदास की इस बार 649वीं जयंती मनाई जाएगी. इन्हें भक्ति आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी. उन्हें गुरु रविदास, रैदास और भगत रविदास जैसे नामों से भी जाना जाता है. अपने जीवन में संत रविदास समानता और मानव अधिकारों की शिक्षा दिया करते थे.  संत शिरोमणि रविदास ने अपने उच्च विचारों से पूरी दुनिया को जागरूक किया.

कैसे बने शिरोमणि रविदास संत

इतिहासकारों के अनुसार, एक बार जब संत रविदास को उनके पिता ने घर से निकाल दिया, तो वे एक कुटिया बनाकर रहने लगे और साधु-संतों की सेवा करने लगे. वे जूते-चप्पल बनाने का कार्य करते थे और भक्ति आंदोलन का हिस्सा बन गए. उनके उच्च विचारों से अन्य संत भी प्रभावित हुए, और धीरे-धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई. इसके बाद, संत रविदास शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए.

छुआछूत के खिलाई उठाई आवाज

संत रविदास एक समाज सुधारक भी थे. उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई, सभी मनुष्यों को समान बताया और प्रेम व भाईचारे का संदेश दिया.

मन चंगा तो कठौती में गंगा

उन्होंने ईश्वर को हर जगह मानते हुए बाहरी आडंबरों और मूर्ति पूजा का विरोध किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, जैसे उनके प्रसिद्ध कथन "मन चंगा तो कठौती में गंगा" में निहित है.

कर्म और सच्ची भक्ति

रविदास जी ने निष्काम कर्म और भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि ईश्वर भक्ति केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भक्ति में सच्चाई, प्रेम और सेवा होनी चाहिए, तभी उसका सही फल मिलेगा.

समानता और भाईचारे का संदेश

संत रविदास जी ने हमेशा समाज में समानता और भाईचारे पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है, न कि उसकी जाति या जन्म.

Laxmi Ji: आपकी इन गलत आदतें से नाराज होती है देवी लक्ष्मी, धनवान भी बन जाता है कंगाल

Disclaimer : यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 08 Jan 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Ravidas Jayanti 2026 Saint Shiromani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Release Date: ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी अक्षय कुमार की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म?
‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म?
हेल्थ
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
यूटिलिटी
10 हजार वाला PUCC का चालान कितने में होगा सैटल? जानें लोक अदालत के नियम
10 हजार वाला PUCC का चालान कितने में होगा सैटल? जानें लोक अदालत के नियम
ट्रेंडिंग
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget