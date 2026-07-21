Lord Shiva: सावन का पावन महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस पूरे महीने भगवान शिव की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है. ऐसे में शिव भक्त न सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, बल्कि उनके पूरे परिवार के बारे में जानने की भी उत्सुकता रखते हैं.

सनातन धर्म में भगवान शिव को संहार और कल्याण के देवता माना जाता है. उनका परिवार भारतीय संस्कृति में आदर्श परिवार का प्रतीक माना जाता है. एक ओर भगवान शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं, वहीं माता पार्वती शक्ति का स्वरूप हैं.

भगवान गणेश बुद्धि और शुभारंभ के देवता हैं, जबकि भगवान कार्तिकेय साहस और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं. शिव परिवार का हर सदस्य जीवन को एक विशेष संदेश देता है. आइए जानते हैं शिव परिवार से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं.

भगवान शिव का परिवार विविधता में एकता का संदेश देता है

शिव परिवार में सभी के वाहन अलग-अलग हैं. भगवान शिव का वाहन नंदी बैल, माता पार्वती का सिंह, भगवान गणेश का मूषक और भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है. प्राकृतिक रूप से ये एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, लेकिन शिव परिवार में सभी एक साथ रहते हैं. इसे प्रेम, संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता है.

माता पार्वती ने भगवान गणेश का सृजन स्वयं किया था

शिव पुराण के अनुसार, माता पार्वती ने स्नान के समय अपने शरीर के उबटन से भगवान गणेश का निर्माण किया और उन्हें द्वार की रक्षा का दायित्व सौंपा. बाद में भगवान शिव ने अनजाने में उनका सिर अलग कर दिया और फिर हाथी का सिर लगाकर उन्हें नया जीवन दिया.

भगवान गणेश को प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है?

धार्मिक मान्यता है कि एक बार देवताओं के बीच यह तय करना था कि सबसे पहले किसकी पूजा होगी. भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से माता-पिता की परिक्रमा कर संसार की परिक्रमा के समान फल प्राप्त किया. तभी से उन्हें प्रथम पूज्य माना गया.

भगवान कार्तिकेय बने देवताओं के सेनापति

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी. इसी कारण उन्हें देवसेनापति की उपाधि मिली. दक्षिण भारत में उनकी विशेष पूजा की जाती है.

नंदी केवल वाहन नहीं, सबसे बड़े भक्त भी हैं

अधिकांश शिव मंदिरों में नंदी की प्रतिमा शिवलिंग के ठीक सामने स्थापित होती है. मान्यता है कि नंदी भगवान शिव के परम भक्त हैं और भक्तों की प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंचाते हैं.

शिव परिवार हमें संतुलित जीवन जीने की सीख देता है

शिव परिवार में तप, शक्ति, ज्ञान, साहस और सेवा-इन सभी गुणों का समन्वय दिखाई देता है. यही कारण है कि इसे आदर्श पारिवारिक जीवन का प्रतीक माना जाता है.

भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर स्वरूप

अर्धनारीश्वर रूप यह संदेश देता है कि पुरुष और स्त्री एक-दूसरे के पूरक हैं. इस स्वरूप को सृष्टि में संतुलन और समानता का प्रतीक माना जाता है.

शिव परिवार में हर सदस्य का अलग धार्मिक महत्व है

भगवान शिव कल्याण के देवता हैं, माता पार्वती शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, भगवान गणेश बुद्धि और विघ्नों को दूर करने वाले देव हैं, जबकि भगवान कार्तिकेय साहस और विजय के प्रतीक माने जाते हैं.

सावन में शिव परिवार की पूजा का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यता है कि सावन मास में केवल भगवान शिव ही नहीं, बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

शिव परिवार का सबसे बड़ा संदेश

शिव परिवार हमें यह सिखाता है कि अलग-अलग स्वभाव, विचार और परिस्थितियों के बावजूद प्रेम, सम्मान और विश्वास के साथ परिवार को एकजुट रखा जा सकता है. यही कारण है कि सनातन धर्म में शिव परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है.

ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, शिव परिवार केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक प्रेरणा भी है. भगवान शिव का धैर्य, माता पार्वती का समर्पण, भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता और भगवान कार्तिकेय का साहस ये सभी गुण व्यक्ति को संतुलित और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं.

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