हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHairs Rules in Islam: इस्लाम में पुरुषों को कहां तक बाल रखना जायज? जानिए पैगंबर मुहम्मद ने बालों को लेकर क्या कहा?

Hairs Rules in Islam: इस्लाम में पुरुषों को कहां तक बाल रखना जायज? जानिए पैगंबर मुहम्मद ने बालों को लेकर क्या कहा?

Islam: इस्लाम धर्म बालों को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. इन नियमों के मुताबिक एक मुस्लिम युवक को अपने बाल कैसे रखने हैं? कितने लंबे रखने हैं और कैसी कटिंग नहीं करानी हैं? जानिए इन नियमों के बारे में.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Sep 2025 06:42 PM (IST)

Hair Rules in Islam: इस्लाम में पुरुषों के लिए कंधे तक बाल रखना जायज है, क्योंकि पैगंबर मुहम्मद ने भी लंबे बाल रखे थे और इस्लामी परंपरा में ऐसा करने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते यह महिलाओं की नकल या गैर-मुस्लिमों के विशेष रीति-रिवाजों की नकल करने के इरादे से न किया जाए.

महत्वपूर्ण बात यह है कि बालों को इस तरह से न रखा जाए जो लैंगिक विशिष्टता के उल्लंघन के रूप में देखा जाए, जैसे कि "कजा" सिर के कुछ हिस्सों को मुंडवाना और बाकी को छोड़ देना.  

इस्लाम में पुरुषों को कंधे तक बाल रखना जायज है
इस्लाम में पुरुषों के लिए कंधे तक बाल रखना जायज़ है, क्योंकि पैगंबर मुहम्मद ने भी अपने बाल विभिन्न लंबाइयों में रखे थे, जिनमें वे कानों तक और कंधों तक भी पहुंचते थे. इस्लाम में लंबे बालों पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे महिलाओं की नकल करने वाले स्टाइल में न हों और ना ही गैर-मुस्लिमों की तरह हों, जो उनके लिए विशेष हो.

पैगंबर मुहम्मद की सुन्नत: पैगंबर मुहम्मद ने विभिन्न समयों पर अलग-अलग लंबाई के बाल रखे थे, कभी कानों तक और कभी कंधों तक. जिससे यह दर्शाता है कि उनके लिए लंबे बाल रखना अनुमत था. 

"कजा" से बचें: एक विशेष वर्जित शैली "कजा" है, जिसका अर्थ है सिर के कुछ हिस्सों को शेव करना और दूसरों को छोड़ना.

सांस्कृतिक संदर्भ: कुछ विद्वानों का कहना है कि लम्बे बाल रखना सुन्नत काम है. अगर आप अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक मान्यताओं को अपनाएं, जब तक कि वे अल्लाह के हुक्मों का उल्लंघन न करें.

महिलाओं की नकल से बचना: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे बालों को महिलाओं की नकल करने वाले या गैर-मुस्लिमों के विशेष हेयरस्टाइल के रूप में न अपनाया जाए.

अनैतिक शैलियों से बचना: ऐसे हेयरस्टाइल अपनाने से बचना चाहिए जो अनैतिक या भ्रष्ट लोगों से जुड़े हों.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 22 Sep 2025 06:42 PM (IST)
Tags :
Islam Prophet Muhammad Islam Religion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में Ranbir Kapoor के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'एक्टर-प्रोड्यूसर पर केस दर्ज करो'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'केस दर्ज करो'
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
'लोगों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी शहबाज सरकार की', PAK आर्मी ने 30 नागरिकों को उतारा मौत के घाट, मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में Ranbir Kapoor के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'एक्टर-प्रोड्यूसर पर केस दर्ज करो'
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रणबीर कपूर के सिगरेट पीने पर विवाद, NHRC ने कहा- 'केस दर्ज करो'
इंडिया
एअर इंडिया विमान को हाइजैक करने की कोशिश? कैप्टन ने दिखाई सूझबूझ, हिरासत में लिए गए 9 पैसेंजर
एअर इंडिया विमान को हाइजैक करने की कोशिश? कैप्टन ने दिखाई सूझबूझ, हिरासत में लिए गए 9 पैसेंजर
जम्मू और कश्मीर
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
डल झील में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पाकिस्तानी ड्रोन हुआ था विस्फोट
जनरल नॉलेज
Air India Cockpit: कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
कॉकपिट के अंदर क्या-क्या होता है, कौन-सी चीज आती है किस काम?
ट्रेंडिंग
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
आज से लागू GST 2.O: कई सामान हुए सस्ते, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ले ली नए स्लैब की मौज
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget