Hair Rules in Islam: इस्लाम में पुरुषों के लिए कंधे तक बाल रखना जायज है, क्योंकि पैगंबर मुहम्मद ने भी लंबे बाल रखे थे और इस्लामी परंपरा में ऐसा करने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते यह महिलाओं की नकल या गैर-मुस्लिमों के विशेष रीति-रिवाजों की नकल करने के इरादे से न किया जाए.

महत्वपूर्ण बात यह है कि बालों को इस तरह से न रखा जाए जो लैंगिक विशिष्टता के उल्लंघन के रूप में देखा जाए, जैसे कि "कजा" सिर के कुछ हिस्सों को मुंडवाना और बाकी को छोड़ देना.

इस्लाम में पुरुषों को कंधे तक बाल रखना जायज है

इस्लाम में पुरुषों के लिए कंधे तक बाल रखना जायज़ है, क्योंकि पैगंबर मुहम्मद ने भी अपने बाल विभिन्न लंबाइयों में रखे थे, जिनमें वे कानों तक और कंधों तक भी पहुंचते थे. इस्लाम में लंबे बालों पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे महिलाओं की नकल करने वाले स्टाइल में न हों और ना ही गैर-मुस्लिमों की तरह हों, जो उनके लिए विशेष हो.

पैगंबर मुहम्मद की सुन्नत: पैगंबर मुहम्मद ने विभिन्न समयों पर अलग-अलग लंबाई के बाल रखे थे, कभी कानों तक और कभी कंधों तक. जिससे यह दर्शाता है कि उनके लिए लंबे बाल रखना अनुमत था.

"कजा" से बचें: एक विशेष वर्जित शैली "कजा" है, जिसका अर्थ है सिर के कुछ हिस्सों को शेव करना और दूसरों को छोड़ना.

सांस्कृतिक संदर्भ: कुछ विद्वानों का कहना है कि लम्बे बाल रखना सुन्नत काम है. अगर आप अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक मान्यताओं को अपनाएं, जब तक कि वे अल्लाह के हुक्मों का उल्लंघन न करें.

महिलाओं की नकल से बचना: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे बालों को महिलाओं की नकल करने वाले या गैर-मुस्लिमों के विशेष हेयरस्टाइल के रूप में न अपनाया जाए.

अनैतिक शैलियों से बचना: ऐसे हेयरस्टाइल अपनाने से बचना चाहिए जो अनैतिक या भ्रष्ट लोगों से जुड़े हों.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.