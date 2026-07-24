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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKrishna Temple: भारत का ऐसा कृष्ण मंदिर, जहां आज भी रात में सुनाई देती है बांसुरी की धुन!

Krishna Temple: भारत का ऐसा कृष्ण मंदिर, जहां आज भी रात में सुनाई देती है बांसुरी की धुन!

Krishna Temple: वृंदावन के निधिवन से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि रात में भगवान श्रीकृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई देती है. जानें इस स्थान का धार्मिक महत्व, रहस्य और क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 24 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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Krishna Temple: उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित निधिवन देश के सबसे रहस्यमयी और पवित्र धार्मिक स्थलों में गिना जाता है. यहां से जुड़ी मान्यताएं सदियों से श्रद्धालुओं के बीच प्रचलित हैं.

कहा जाता है कि आज भी रात के समय भगवान श्रीकृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ यहां दिव्य रास रचाते हैं. यही वजह है कि इस स्थान को लेकर लोगों की आस्था बेहद गहरी है.

कई भक्तों का दावा है कि रात के सन्नाटे में यहां बांसुरी की मधुर धुन, घुंघरुओं की आवाज और दिव्य वातावरण का अनुभव होता है. हालांकि, इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इन्हें केवल धार्मिक आस्था और लोकमान्यताओं के आधार पर ही देखा जाता है.

क्यों बंद कर दिए जाते हैं निधिवन के द्वार?

निधिवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां शाम की आरती के बाद पूरे परिसर को बंद कर दिया जाता है. स्थानीय परंपरा के अनुसार, सूर्यास्त के बाद यहां कोई भी व्यक्ति रुकता नहीं है. पुजारी और सेवायत भी आरती पूरी होने के बाद बाहर आ जाते हैं.

मान्यता है कि रात का समय भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की दिव्य रास लीला के लिए होता है. इसलिए इस समय किसी भी इंसान का वहां मौजूद रहना उचित नहीं माना जाता. यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है.

रंग महल की अनोखी परंपरा

निधिवन के भीतर स्थित रंग महल भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. हर शाम यहां भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी के लिए बिस्तर लगाया जाता है. साथ ही पान, जल, मिठाई और श्रृंगार की सामग्री भी रखी जाती है.

अगली सुबह जब मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, तो कई श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन वस्तुओं की स्थिति बदली हुई दिखाई देती है. भक्त इसे भगवान की दिव्य उपस्थिति का संकेत मानते हैं. हालांकि, इस मान्यता की भी स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है.

क्या सच में सुनाई देती है बांसुरी की धुन?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय निधिवन के आसपास बांसुरी और घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है. कुछ श्रद्धालु इसे भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीला से जोड़कर देखते हैं.

हालांकि, इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है. इसलिए इसे एक धार्मिक विश्वास और लोकपरंपरा के रूप में ही देखा जाता है. श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि गहरी आस्था और भक्ति का प्रतीक है.

निधिवन क्यों है इतना खास?

निधिवन की एक और अनोखी बात यहां मौजूद तुलसी के पेड़ हैं. कहा जाता है कि यहां के पेड़ों की आकृति सामान्य पेड़ों से अलग दिखाई देती है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, ये सभी गोपियों का स्वरूप हैं, जो रात में भगवान श्रीकृष्ण की रास लीला में शामिल होती हैं. हालांकि, यह भी पूरी तरह धार्मिक आस्था पर आधारित मान्यता है.

हर साल देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं और निधिवन के दर्शन करते हैं. यहां का शांत वातावरण, भक्ति का भाव और सदियों पुरानी परंपराएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा का कहना है कि वृंदावन का निधिवन भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़ा अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है. यहां प्रचलित मान्यताएं श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का हिस्सा हैं.

उनके अनुसार, ऐसे विषयों को चमत्कार साबित करने की बजाय श्रद्धा, धार्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के साथ देखना चाहिए. भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति, नाम-स्मरण, सेवा और अच्छे कर्म ही जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग माने गए हैं.

FAQ

वह कौन-सा कृष्ण मंदिर है, जहां रात में बांसुरी की धुन सुनाई देने की मान्यता है?
वृंदावन के निधिवन से ऐसी धार्मिक मान्यता जुड़ी हुई है.

क्या रात में निधिवन खुला रहता है?
नहीं. शाम की आरती के बाद निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं.

क्या बांसुरी की धुन सुनाई देने का वैज्ञानिक प्रमाण है?
नहीं. यह श्रद्धालुओं की धार्मिक मान्यता है और इसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.

निधिवन किस राज्य में स्थित है?
उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में.

निधिवन का धार्मिक महत्व क्या है?
मान्यता है कि यह भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की दिव्य रासलीला से जुड़ा पवित्र स्थल है.

यह भी पढ़े- Kanwar Yatra 2026: क्या है जल चढ़ाने की सही धार्मिक विधि? एक छोटी सी भूल से भी अधूरी मानी जा सकती है यात्रा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 24 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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Vrindavan Krishna Temple Nidhivan Flute Mystery
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