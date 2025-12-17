हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मश्री कृष्ण के 99 बच्चों की अनसुनी कहानी जानें उनके वीर पुत्रों और रहस्यमयी पुत्रियों के बारे में!

श्री कृष्ण के 99 बच्चों की अनसुनी कहानी जानें उनके वीर पुत्रों और रहस्यमयी पुत्रियों के बारे में!

Shri Krishna sons and daughters story: श्रीकृष्ण का वो रूप जब उन्होंने पिता की भूमिका अदा की, लेकिन जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं. इस लेख के माध्यम से जानिए श्रीकृष्ण के वंशजों के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 17 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shri Krishna sons and daughters story: श्रीकृष्ण को याद करने पर हमेशा हमारे मन और मस्तिष्क में उनकी ऐसी छवि बनती हैं, जिसमें वो नटखट माखन चोर, गांव के ग्वाले, महाभारत कुरुक्षेत्र में अर्जुन के दिव्य सारथी और भगवत गीत पर ज्ञान देने वाले ज्ञानी या राधा रानी के प्रियतम कृष्ण हैं. जबकि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि, कृष्ण केवल योद्धा, दार्शनिक और राजनेता ही नहीं, बल्कि एक पिता भी थे.

पौराणिक ग्रंथों की माने तो कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और उनके 1,80,000 पुत्र थे. हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से कृष्ण के 99 पुत्रों का ही उल्लेख देखने को मिलता है. 

आज भगवान श्रीकृष्ण के बच्चों के बारे में शायद ही कभी बातचीत की जाती है. उनके पुत्र और पुत्रियां जो आज भी कृष्ण के दिव्य कारनामों की छाया में छिपे हुए हैं. आइए कृष्ण के भूले हुए पुत्रों और पुत्रियों के बारे में जानते हैं, सबसे पहले उन लोगों से शुरू करते हैं, जिनके बारे में सबसे अधिक जानकारी है.

कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न

कृष्ण के सबसे पुत्र जो रुक्मिणी से हुए थे, उनका नाम प्रद्युम्न था. उन्हें कामदेव जिन्हें प्रेम का देवता भी कहा जाता है, इसका आंशिक अवतार भी माना जाता है. एक योद्धा के रूप में वे यदुवंश के प्रमुख व्यक्ति और योद्धा माने जाते हैं.

द्वारका को दुश्मनों के आक्रमणों से बचाने के लिए उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती है. उनका जन्म और उत्थान मानव रूप में कृष्ण की दिव्य शक्ति का प्रतीक है. 

कृष्ण जाम्बवती का पुत्र सांबा

कृष्ण की प्रमुख पत्नी जाम्बवती से उनका दूसरा पुत्र सांबा का जन्म हुआ था. सांबा जो अपने अहंकार के लिए काफी प्रसिद्ध था. उसके द्वारा पूजनीय ऋषियों का मजाक बनाना, जिसके परिणामस्वरूप उसे श्राप मिला कि, यादवों का पतन हो जाएगा.

सांबा का जीवन काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह दिखाता है कि, दिव्य व्यक्तित्वों की संतानें भी किस्मत और कर्मफल से बच नहीं सकती है. 

रुक्मिणी-कृष्ण का पुत्र चारु देशना

रुक्मिणी से एक अन्य पुत्र की प्राप्ति जिसका नाम चारु देशना, जिसे भगवान श्रीकृष्ण के युद्धों में सबसे करीबी साथियों में याद किया जाता है. महाभारत में चारो देशना राजकुमार का उल्लेख यादव सेनाओं के एक भाग के रूप में मिलता है.

वे अपनी वीरता और निडरता के लिए जाने जाते हैं. सांबा के विपरीत वे अपने कुल के अनुशासन और युद्ध भावना को बनाए रखने के लिए भी प्रसिद्ध है. 

श्रीकृष्ण पुत्र भानु की महत्वता

श्रीकृष्ण और रुक्मिणी से एक और पुत्र हुआ जिसका नाम भानु पड़ा, जो अपने नाम की तरह तेजस्वी और साहसी था. शास्त्रों में उनका उल्लेख अपनी माता के वंश का गौरव बनाए रखने के रूप में किया जाता है.

उनके बारे में सीमित जानकारी ही मौजूद होने के नाते बावजूद विष्णु पुराण में भानु को कृष्ण के सबसे प्रख्यात पुत्रों में गिना जाता है. 

द्वारका का रक्षक पुत्र गदा

रुक्मिणी के पुत्रों में से एक पुत्र गदा भी था, जिसका नाम शक्ति और गदा अस्त्र का प्रतीक है. गदा को द्वारका के रक्षक के तौर पर याद किया जाता है. श्रीकृष्ण के पुत्र गदा को देखकर उनके वंश की शौर्य शिक्षा का प्रभाव देखने को मिलता है. 

श्रीकृष्ण के बेटों के साथ उनके पोते भी महाप्रतापी और साहसी थे. श्रीकृष्ण के जाने के बाद यादव वंश ने अपने ही परिवारों के बीच युद्ध छेड़ दिया, लेकिन व्रच बच गए और बाद में पांडवों ने उन्हें मथुरा का शासक भी बना दिया. उनके पिता अनिरुद्ध थे, जो प्रद्युम्न के पुत्र के रूप में कृष्ण के पोते थे.

द्वारका के विनाश के बाद उनके इन वंशजों ने कृष्ण के वंशों को आगे बढ़ाने का काम किया.

रुक्मिणी के 10 पुत्र

विष्णु पुराण के अनुसार, कृष्ण और रुक्मिणी के 10 पुत्र और एक पुत्री थे. जिनके नाम हैं-

  • प्रद्युम 
  • चारुदेश्न
  • सुदेश्न
  • चारुदेह
  • सुचारु
  • चारुगुप्त
  • भद्रचारु
  • चारुचंद्र
  • विचारु
  • चारु

जाम्बवती के 10 पुत्र

जाम्बवती से भी कृष्ण के 10 पुत्रों का एक समूह था, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र सांबा था. अन्य पुत्र में सुमित्रा, पुरुजित और अन्य पुत्र शामिल थे, जिनके नाम में हरिवंश में देखने को मिलता है. जाम्बवती के पुत्र अपने वीरता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन सांबा को मिले श्राप के कारण ही यदुवंश का अंत हुआ.

सत्यभामा के 10 पुत्र

कृष्ण की प्रिय रानियों में सत्यभामा भी शामिल थीं, जिनसे उन्हें 10 पुत्र हुए थे. इस बात का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है. लेकिन महाकाव्यों में उनका उल्लेख कम प्रमुखता से किया गया है. विष्णु पुराण में उनके नाम श्रीकृष्ण के विशाल वंश को दर्शाते हैं. 

धार्मिक ग्रंथों में विशेष तौर पर श्रीकृष्ण के पुत्रों पर ही बल दिया है, लेकिन उनमें उनकी पुत्रियों का भी जिक्र होता है, जिनका विवाह आर्यवर्त के राजपरिवारों में हुआ था. पुत्रियों की शादियां राजनीतिक नजरिए से बेहद खास मानी जाती थी, क्योंकि इनसे गठबंधन मजबूत होते ही यदुवंश का प्रभाव बढ़ा. दुर्भाग्य की बात ये है कि, उनमें से कोई भी नाम संरक्षित नहीं हैं.

कृष्ण के 99 बच्चों की संख्या संयोगवश नहीं है, कई परंपराओं और मान्यताओं में यह पूर्णता से ठीक पहले की अपूर्णता का प्रतीक है. श्रीकृष्ण की असंख्य संतानें मानव समाज में दिव्य विस्तार के विचार को दिखाती है, जो कई वंशों में धर्म का प्रचार-प्रसार करती हैं. 

जब कृष्ण ने देह त्यागा और द्वारका सागर में पूरी तरह से समा गई तो उनके अधिकांश वंशज समाप्त हो गए. फिर भी, ब्रज और कुछ बचे हुए वंशजों के माध्यम से कृष्ण का वंश महाभारत काल के बाद भी रहा. इस तरह उनके बच्चे इतिहास की सबसे महान और दिव्य सभ्यतागत परिवर्तनों के साक्षी बने.

कृष्ण के 99 बच्चे हमे याद दिलाते हैं किस, ईश्वर भी साधारण लोगों में शामिल थे, मार्गदर्शन करते हुए, रक्षा करते हुए और हानि को सहते हुए भी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 17 Dec 2025 01:30 PM (IST)
Tags :
Hinduism Krishna Lord Shri Krishna Mahabharat #mythology

Frequently Asked Questions

श्रीकृष्ण की कितनी पत्नियां और पुत्र थे?

पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, श्रीकृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं और उनके 1,80,000 पुत्र थे। हालांकि, मुख्य रूप से 99 पुत्रों का ही उल्लेख मिलता है।

श्रीकृष्ण के प्रमुख पुत्रों में से कौन-कौन थे?

रुक्मिणी से जन्मे प्रद्युम्न को कामदेव का आंशिक अवतार माना जाता है। जाम्बवती के पुत्र सांबा अपने अहंकार के कारण जाने जाते थे।

क्या श्रीकृष्ण की पुत्रियों का भी उल्लेख है?

धार्मिक ग्रंथों में पुत्रियों का भी जिक्र है, जिनका विवाह राजपरिवारों में हुआ था। हालांकि, उनके नाम संरक्षित नहीं हैं।

श्रीकृष्ण के वंश का क्या हुआ?

द्वारका के विनाश के बाद अधिकांश वंशज समाप्त हो गए, लेकिन ब्रज और कुछ बचे हुए वंशजों के माध्यम से उनका वंश महाभारत काल के बाद भी जारी रहा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement

वीडियोज

Delhi Pollution: 50% वर्क फ्रॉम होम...बढ़ते पॉल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Delhi Pollution
VB–G RAM G Bill: VB–G RAM G आने कैसे मजदूरों को मिलेगा बड़ा फायदा! | New Mgnrega Bill | Congress
Delhi Air Pollution: दिल्ली में फैली जहरीली हवा..AQI 300 पार | Pollution | AQI | Rekha Gupta | BJP
Vipin Sharma की Inspiring Journey: Canada में संघर्ष, Chef और Editor की जिंदगी, Irrfan से मिली नई राह और Taare Zameen Par से मिली पहचान
Rahul Gandhi Germany visit : राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की पहली तस्वीर...सैम पित्रोदा के साथ दिखे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
'मोदी-शाह के मुंह पर...' नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी को राहत मिलने के बाद बीजेपी पर फायर हुए खरगे
महाराष्ट्र
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
'माफी काहे मांगूं?', ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान से पीछे हटने को राजी नहीं पृथ्वीराज चव्हाण
विश्व
Nitish Kumar Hijab Controversy: CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत देख बौखलाया पाकिस्तानी डॉन! कहा- 'माफी मांगें, वरना...'
क्रिकेट
IPL Auction 2026: पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
बॉलीवुड
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
Dhurandhar की फैन हुईं प्रीति जिंटा, बोलीं- 'ये हर देशभक्त के लिए लव लेटर है'
हेल्थ
Dark Skin Diabetes: त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
त्वचा का काला पड़ना दे सकता है डायबिटीज का इशारा, जानें कब हो जाएं सतर्क?
नौकरी
ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत
ब्रुनेई में काम करेंगे तो कितनी होगी कमाई, जानिए ब्रुनेई डॉलर की भारत में कीमत
जनरल नॉलेज
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
3 लाख का सोना खरीदना ज्यादा फायदेमंद या चांदी, जानें 2050 में किसकी कितनी होगी कीमत?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget