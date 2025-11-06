हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकोकिलावन धाम: वो पवित्र स्थान जहां श्रीकृष्ण ने शनि देव को कोयल रूप में दिए थे दर्शन!

कोकिलावन धाम: वो पवित्र स्थान जहां श्रीकृष्ण ने शनि देव को कोयल रूप में दिए थे दर्शन!

Kokilavan Dham: मथुरा के नंदगांव में शनिदेव का एक ऐसा मंदिर, जिसे कोकिलावन धाम के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर घने जंगलों के बीच बसा है. आइए जानते हैं शनि देव के इस मंदिर की रोचक पौराणिक कथा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 06 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kokilavan Dham Shani Temple: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंदगांव कोसी कलां में शनिदेव का एक ऐसा भी मंदिर है, जो काफी प्रसिद्ध है, जिसे लोग कोकिलावन धाम के नाम से जानते हैं. शनि देव का यह मंदिर घने जंगलों के बीच में स्थित है, यही वजह है कि इसका नाम कोकिलावन पड़ा.

यह शनिदेव के सबसे प्राचीन मंदिरों में शामिल है. आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में.

श्रीकृष्ण ने कोयल रूप में शनिदेव को दिए दर्शन

कोकिलावन धाम में शनि देव की एक विशाल मूर्ति भी है, जो शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्तियों में शामिल है. दरअसल इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कथा भी है. द्वापरयुग में शनिदेव ने भगवान श्रीकृष्ण को खुश करने के लिए इस स्थान पर कड़ी तपस्या की थी.

उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने शनिदेव को कोयल रूप में अपने दर्शन दिए थे.

कोकिलाधाम मंदिर को विशेष दर्जा प्राप्त

इस दौरान श्रीकृष्ण ने शनिदेव से कहा कि, नंदगांव के समीप कोकिला वन उनका वन है और जो भी व्यक्ति शनि देव की पूजा के बाद इस वन की परिक्रमा लगाएगा, उसे मेरी और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी. यही वजह है कि शनि देव कोकिला धाम मंदिर को विशेष दर्जा प्राप्त है.

शनिदेव के कोकिला धाम मंदिर में शनि देव के अलावा श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा बनखंडी मंदिर, श्रीदेव बिहारी मंदिर भी बने हुए हैं. मंदिरों के अलावा दो प्राचीन सरोवर और एक गौशाला भी है.

शनिवार के दिन कोकिला धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. यहां आने के बाद भक्त शनि की पूजा अर्चना के बाद उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं. इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को श्रद्धापूर्वक दान दिया जाता है.

मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, श्रीकृष्ण शनि देव के इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए शनिदेव ने काफी कोशिश की थी. जिसके बाद श्रीकृष्ण ने शनि देव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे.

दरअसल जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तब सभी देवी-देवता उनके दर्शन के लिए आए थे. इन सभी में शनिदेव भी शामिल थे. लेकिन मां यशोदा ने शनिदेव को श्रीकृष्ण के दर्शन करने नहीं दिए. उन्हें भय था कि, शनि देव की वक्री नजर श्रीकृष्ण पर न पड़ जाएं.

शनिदेव इस बात से काफी निराश हुए और नंदगांव के पास ही एक जंगल में तपस्या करने लगे थे. श्रीकृष्ण उनके तप से खुश होकर उन्हें कोयल रूप में दर्शन दिए. इसके अलावा शनि देव को सदैव उसी स्थान पर वास करने का आशीर्वाद दिया. श्रीकृष्ण की इस लीला के बाद इस जगह का नाम कोकिलावन धाम पड़ा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 06 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Lord Krishna Mathura Shani Dev

Frequently Asked Questions

शनिवार के दिन कोकिला धाम मंदिर में भक्त क्या करते हैं?

शनिवार के दिन कोकिला धाम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है. भक्त शनि देव की पूजा-अर्चना करने के बाद उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं और जरूरतमंदों को दान देते हैं.

'मेरी मम्मी ने 5 बार कॉल की, पूछा मेरे हीरो से कब मिल रही है', फास्ट बॉलर अरुंधति रेड्डी की मां का मैसेज सुनकर क्या बोले पीएम मोदी?
'कमल मुरझा रहा है, चिराग बुझ रहा है', बिहार में वोटिंग के बीच अखिलेश यादव के नेता का बड़ा दावा
राहुल गांधी ने जिस ब्राजीलियन मॉडल का किया जिक्र, उसका वीडियो आया सामने, जानें वोट चोरी पर क्या कहा
हार्दिक पंड्या ने शुरू की तैयारी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 मैचों का हिसाब चुकाने लौटेंगे मैदान पर!
