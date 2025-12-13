हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खरमास और शुक्र अस्त होने के कारण 53 दिनों तक शादी पर लगा ब्रेक, फरवरी में शुभ तिथियों के देखें पूरी लिस्ट?

Marriage Muhurat February 2026: 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक खरमास रहेगा. इस दौरान शादी जैसे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे. साथ ही शुक्र अस्त होने के कारण इसकी अवधि बढ़ गई है. जानिए शादी का शुभ मुहूर्त?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Wedding shubh muhurat February 2026: हिंदू परंपरा में, शादियां और कई तरह की पवित्र रस्मों को लिए शुभ तारीखें और मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है. 16 दिसंबर से खरमास लगने के बाद शादी और सगाई जैसे बड़े समारोह पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाएगा. लेकिन इस वर्ष यह रुकावट असल में थोड़ी पहले शुरू हो रही है. 

शुक्र ग्रह जिसका संबंध प्रेम, शादी और सुख से जुड़ा है, 11 दिसंबर 2025 को अस्त हो चुके हैं. इसका मतलब है कि, शादी की रस्मों पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है. जब भी शुक्र अस्त होता है तो किसी भी तरह के शुभ और पवित्र काम नहीं किए जाते है. 

शादी पर कब तक रहेगी रोक?

खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक रहेगा. ये वो समय है, जब किसी भी तरह का शुभ काम करने की मनाही होती है. इस दौरान किसी भी तरह की शादी, मुंडन और धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही होती है. लेकिन इस बार ये अवधि थोड़ी बढ़ सकती है. इसकी वजह से शुक्र अस्त, जो 53 दिनों तक रहने वाला है. 

1 फरवरी 2026 से शुक्र उदय होगा. इसी कारण जनवरी 2026 का पूरा महीना शादी करने के लिए सही नहीं रहेगा. शुक्र के फिर से उदय होने पर शादियां और दूसरी तरह की रस्में शुरू की जाएंगी. शादियों का सीजन फरवरी 2026 से शुरू होगा. 

फरवरी 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के मुताबिक, फरवरी 2026 में शादी के 12 शुभ मुहूर्त हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

5 फरवरी 2026, गुरुवार
मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 07:07, फरवरी 06
नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी, हस्त
तिथि: चतुर्थी, पंचमी

फरवरी 2026 शादी दूसरा मुहूर्त

फरवरी 6, 2026, शुक्रवार
मुहूर्त: 07:07 AM से 11:37 PM
नक्षत्र: हस्त
तिथि: पंचमी

फरवरी 2026 शादी तीसरा मुहूर्त

फरवरी 8, 2026, रविवार
मुहूर्त: 12:08 AM से 05:02 AM, फरवरी 09
नक्षत्र: स्वाति
तिथि: सप्तमी

फरवरी 2026 शादी चौथा मुहूर्त

फरवरी 10, 2026, मंगलवार
मुहूर्त: 07:55 AM से 01:42 AM, फरवरी 11
नक्षत्र: अनुराधा
तिथि: नवमी

फरवरी 2026 शादी पांचवां मुहूर्त

फरवरी 12, 2026, गुरुवार
मुहूर्त: 08:20 PM से 03:06 AM, फरवरी 13
नक्षत्र: मूला
तिथि: एकादशी

फरवरी 2026 शादी छठां मुहूर्त

फरवरी 14, 2026, शनिवार
मुहूर्त: 06:16 PM से 03:18 AM, फरवरी 15
नक्षत्र: उत्तरा आषाढ़
तिथि: त्रयोदशी

फरवरी 2026 शादी सातवां मुहूर्त

फरवरी 19, 2026, गुरुवार
मुहूर्त: 08:52 PM से 06:56 AM, फरवरी 20
नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद
तिथि: तृतीया

फरवरी 2026 शादी आठवां मुहूर्त

फरवरी 20, 2026, शुक्रवार
मुहूर्त: 06:56 AM से 01:51 AM, फरवरी 21
नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद, रेवती
तिथि: तृतीया, चतुर्थी

फरवरी 2026 शादी नौवां मुहूर्त

फरवरी 21, 2026, शनिवार
मुहूर्त: 01:00 PM से 01:22 PM
नक्षत्र: रेवती
तिथि: पंचमी, चतुर्थी

फरवरी 2026 शादी दसवां मुहूर्त

फरवरी 24, 2026, मंगलवार
मुहूर्त: 04:26 AM से 06:51 AM, फरवरी 25
नक्षत्र: रोहिणी
तिथि: नवमी

फरवरी 2026 शादी 11वां मुहूर्त

फरवरी 25, 2026, बुधवार
मुहूर्त: 01:28 AM से 06:50 AM, फरवरी 26
नक्षत्र: मृगशिरा
तिथि: नवमी, दशमी

फरवरी 2026 शादी 12वां मुहूर्त

फरवरी 26, 2026, गुरुवार
मुहूर्त: सुबह 06:50 से दोपहर 12:11 बजे तक
नक्षत्र: मृगशिरा
तिथि: दशमी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 13 Dec 2025 01:15 PM (IST)
Tags :
Marriage Wedding Astrology Shukra Ast Kharmas 2025 YEAR 2026

Frequently Asked Questions

फरवरी 2026 में शादियों पर कब तक रोक रहेगी?

शुक्र ग्रह के अस्त होने और खरमास के कारण 11 दिसंबर 2025 से शादियों पर रोक रहेगी. यह रोक 1 फरवरी 2026 तक जारी रहने की संभावना है.

फरवरी 2026 में शादी के लिए कितने शुभ मुहूर्त हैं?

द्रिक पंचांग के अनुसार, फरवरी 2026 में शादी के लिए 12 शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं. इन मुहूर्तों की शुरुआत 5 फरवरी से होती है.

फरवरी 2026 में शादी का पहला शुभ मुहूर्त कब है?

फरवरी 2026 में शादी का पहला शुभ मुहूर्त 5 फरवरी 2026, गुरुवार को सुबह 7 बजे से लेकर 6 फरवरी की सुबह 7:07 बजे तक है. इस मुहूर्त में उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र रहेंगे.

शुक्र ग्रह के अस्त होने का शादियों पर क्या असर पड़ता है?

हिंदू परंपरा के अनुसार, जब शुक्र ग्रह अस्त होता है तो शादी और सगाई जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. शुक्र प्रेम, शादी और सुख का कारक माना जाता है.

