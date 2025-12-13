Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Wedding shubh muhurat February 2026: हिंदू परंपरा में, शादियां और कई तरह की पवित्र रस्मों को लिए शुभ तारीखें और मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है. 16 दिसंबर से खरमास लगने के बाद शादी और सगाई जैसे बड़े समारोह पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाएगा. लेकिन इस वर्ष यह रुकावट असल में थोड़ी पहले शुरू हो रही है.

शुक्र ग्रह जिसका संबंध प्रेम, शादी और सुख से जुड़ा है, 11 दिसंबर 2025 को अस्त हो चुके हैं. इसका मतलब है कि, शादी की रस्मों पर पूरी तरह से ब्रेक लग चुका है. जब भी शुक्र अस्त होता है तो किसी भी तरह के शुभ और पवित्र काम नहीं किए जाते है.

शादी पर कब तक रहेगी रोक?

खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 तक रहेगा. ये वो समय है, जब किसी भी तरह का शुभ काम करने की मनाही होती है. इस दौरान किसी भी तरह की शादी, मुंडन और धार्मिक अनुष्ठान करने की मनाही होती है. लेकिन इस बार ये अवधि थोड़ी बढ़ सकती है. इसकी वजह से शुक्र अस्त, जो 53 दिनों तक रहने वाला है.

1 फरवरी 2026 से शुक्र उदय होगा. इसी कारण जनवरी 2026 का पूरा महीना शादी करने के लिए सही नहीं रहेगा. शुक्र के फिर से उदय होने पर शादियां और दूसरी तरह की रस्में शुरू की जाएंगी. शादियों का सीजन फरवरी 2026 से शुरू होगा.

फरवरी 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के मुताबिक, फरवरी 2026 में शादी के 12 शुभ मुहूर्त हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में-

5 फरवरी 2026, गुरुवार मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 07:07, फरवरी 06 नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी, हस्त तिथि: चतुर्थी, पंचमी

फरवरी 2026 शादी दूसरा मुहूर्त

फरवरी 6, 2026, शुक्रवार मुहूर्त: 07:07 AM से 11:37 PM नक्षत्र: हस्त तिथि: पंचमी

फरवरी 2026 शादी तीसरा मुहूर्त

फरवरी 8, 2026, रविवार मुहूर्त: 12:08 AM से 05:02 AM, फरवरी 09 नक्षत्र: स्वाति तिथि: सप्तमी

फरवरी 2026 शादी चौथा मुहूर्त

फरवरी 10, 2026, मंगलवार मुहूर्त: 07:55 AM से 01:42 AM, फरवरी 11 नक्षत्र: अनुराधा तिथि: नवमी

फरवरी 2026 शादी पांचवां मुहूर्त

फरवरी 12, 2026, गुरुवार मुहूर्त: 08:20 PM से 03:06 AM, फरवरी 13 नक्षत्र: मूला तिथि: एकादशी

फरवरी 2026 शादी छठां मुहूर्त

फरवरी 14, 2026, शनिवार मुहूर्त: 06:16 PM से 03:18 AM, फरवरी 15 नक्षत्र: उत्तरा आषाढ़ तिथि: त्रयोदशी

फरवरी 2026 शादी सातवां मुहूर्त

फरवरी 19, 2026, गुरुवार मुहूर्त: 08:52 PM से 06:56 AM, फरवरी 20 नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद तिथि: तृतीया

फरवरी 2026 शादी आठवां मुहूर्त

फरवरी 20, 2026, शुक्रवार मुहूर्त: 06:56 AM से 01:51 AM, फरवरी 21 नक्षत्र: उत्तरा भाद्रपद, रेवती तिथि: तृतीया, चतुर्थी

फरवरी 2026 शादी नौवां मुहूर्त

फरवरी 21, 2026, शनिवार मुहूर्त: 01:00 PM से 01:22 PM नक्षत्र: रेवती तिथि: पंचमी, चतुर्थी

फरवरी 2026 शादी दसवां मुहूर्त

फरवरी 24, 2026, मंगलवार मुहूर्त: 04:26 AM से 06:51 AM, फरवरी 25 नक्षत्र: रोहिणी तिथि: नवमी

फरवरी 2026 शादी 11वां मुहूर्त

फरवरी 25, 2026, बुधवार मुहूर्त: 01:28 AM से 06:50 AM, फरवरी 26 नक्षत्र: मृगशिरा तिथि: नवमी, दशमी

फरवरी 2026 शादी 12वां मुहूर्त

फरवरी 26, 2026, गुरुवार मुहूर्त: सुबह 06:50 से दोपहर 12:11 बजे तक नक्षत्र: मृगशिरा तिथि: दशमी