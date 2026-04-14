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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म14 अप्रैल को खत्म होगा खरमास, 20 से गूंजेंगी शहनाइयां, शादी के लिए मिलेंगे कई शुभ मुहूर्त!

14 अप्रैल को खत्म होगा खरमास, 20 से गूंजेंगी शहनाइयां, शादी के लिए मिलेंगे कई शुभ मुहूर्त!

आज यानी 14 अप्रैल को सुबह 11:45 बजे, मंगलवार के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है. इसके साथ ही खरमास तिथि समाप्त हो रहा है. ज्योतिष विद पं. संजय उपाध्याय से जानिए शादी के शुभ लग्न मुहूर्त?

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Apr 2026 10:10 AM (IST)
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  • 14 अप्रैल को खरमास समाप्त, 20 अप्रैल से शुरू होंगे शुभ मुहूर्त।
  • हिंदू धर्म में खरमास के बाद होते हैं मांगलिक आयोजन।
  • अप्रैल में 20, 21, 25, 27, 28, 29 को शादी के मुहूर्त।
  • इस वर्ष बीते वर्षों से अधिक हैं विवाह की तिथियां।

14 अप्रैल से खरमास समाप्त हो रहा है, जिसके बाद अब मांगलिक आयोजन की शुरुआत हो जाएगी. विशेष तौर पर हिंदू धर्म में खरमास की अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक आयोजन नहीं किए जाते हैं. ऐसे में 14 अप्रैल की तिथि के बाद वह लोग, जो मांगलिक आयोजन को संपन्न करने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर है.

खरमास समाप्त होने के ठीक 6 दिन बाद 20 अप्रैल से शादी के भी लग्न मुहूर्त शुरू हो रहे हैं.

20 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे शादी के मुहूर्त

काशी की परंपराओं के जानकार ज्योतिष विद पं. संजय उपाध्याय ने एबीपी लाइव से बातचीत के दौरान बताया कि 14 अप्रैल को सुबह 11:45 बजे, मंगलवार के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहा है. इस अवधि के बाद से ही खरमास समाप्त हो जाएगा.

विशेष तौर पर हिंदू धर्म में खरमास में किसी भी मांगलिक आयोजन और शुभ कार्य करने की परंपरा नहीं रही है. ऐसे में लोग इसके ठीक बाद अच्छे लग्न मुहूर्त का इंतजार करते हैं.

खरमास समाप्त होने के 6 दिन बाद इस बार शादी का लग्न मुहूर्त शुरू हो रहा है. 20 अप्रैल से लोगों के घरों में शादी अथवा अन्य मांगलिक आयोजन शुरू हो जाएंगे. 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास की तिथि रही.

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अप्रैल माह में शादी लग्न की अनेक तिथियां

जानकारों की मानें तो इस वर्ष बीते वर्षों की तुलना में शादी व मांगलिक आयोजन के लिए लग्न तिथियां अधिक हैं. खरमास समाप्त होने के बाद 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 25 अप्रैल, 27, 28, 29 अप्रैल को शादी के लिए उचित नक्षत्र, अच्छा मुहूर्त और तिथि निर्धारित है.

ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इन दिनों बड़ी संख्या में वैवाहिक आयोजन संपन्न किए जाएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 14 Apr 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
Marriage Kharmas Muhurat

Frequently Asked Questions

खरमास कब समाप्त हो रहा है?

14 अप्रैल को सुबह 11:45 बजे सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा।

शादी के लग्न मुहूर्त कब से शुरू हो रहे हैं?

खरमास समाप्त होने के 6 दिन बाद, 20 अप्रैल से शादी के लग्न मुहूर्त शुरू हो रहे हैं।

अप्रैल में शादी के लिए कौन-कौन सी तारीखें शुभ हैं?

अप्रैल में 20, 21, 25, 27, 28, और 29 अप्रैल को शादी के लिए उचित मुहूर्त हैं।

हिंदू धर्म में खरमास के दौरान मांगलिक आयोजन क्यों नहीं किए जाते हैं?

विशेष तौर पर हिंदू धर्म में खरमास की अवधि के दौरान कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक आयोजन नहीं किए जाते हैं।

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