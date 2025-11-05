Kartik Purnima 2025 LIVE: कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बुधवार, 5 नवंबर 2025 को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ तमाम शहरों के घाटों पर स्नान के लिए उमड़ेगी. आज सुबह से ही गंगा स्नान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा. मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है.

कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन सिख समुदाय से जुड़े लोगों के लिए भी खास है. आज ही के दिन सिख धर्म के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था. इस दौरान श्रद्धालु गुरुद्वारों में जाकर भजन-कीर्तन करते हैं और सेवाभाव से लोगों की सेवा करते हैं.

कार्तिक पूर्णिमा 2025 स्नान-दान का मुहूर्त (Kartik Purnima 2025 Shubh Muhurat)

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, पूर्णिमा की तिथि मंगलवार की रात 9 बजकर 46 मिनट से शुरू होकर बुधवार 5 नवंबर की रात 7 बजकर 28 मिनट तक रहेगी. कार्तिक पूर्णिमा के सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का संयोग का निर्माण हो रहा है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है.

कार्तिक पूर्णिमा 2025 का महत्व (Kartik Purnima 2025 Significance)

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने महापुण्य पर्व करार दिया. इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्सय का अवतार लिया था. इस तारीख को गंगा-गंडक संगम पर गज-ग्राह युद्ध में प्रभु विष्णु ने हाथी की रक्षा की थी.

कार्तिक पूर्णिमा 2025 पूजा-विधि (Kartik Purnima 2025 Puja Vidhi)

कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करें. घी या तेल के दीए से दीपदान करें. घर में हवन, पूजन, आंगन, तुलसी और पीपल के पास दीप जलाएं. मान्यताओं के मुताबिक दीप जलाने से विष्णु कृपा, धन, यश व सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दीपदान का महत्व

हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालु आस्था के साथ गंगा नदी में स्नान करते हैं. इसके साथ शाम के समय दीपदान करने की परंपरा है. कार्तिक मास की पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं. वहीं, गंगा स्नान के बाद दीपदान करने से 10 यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है.

