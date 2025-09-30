हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKartik Maas 2025: कार्तिक मास कब शुरू होगा? इस महीने में क्या करें और क्या नहीं! जानिए महत्व और नियम

Kartik Maas 2025: कार्तिक मास कब शुरू होगा? इस महीने में क्या करें और क्या नहीं! जानिए महत्व और नियम

Kartik Month 2025: भारतीय पंचांग में कार्तिक मास का आठवां महीना होता है. इस मास में श्रीहरि लंबे समय के बाद निद्रा से जागते हैं. कार्तिक मास के दौरान क्या करना चाहिए औ क्या नहीं? जानिए इसका महत्व.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 30 Sep 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kartik Month 2025: भारतीय पंचांग के अनुसार कार्तिक मास आठवां महीना होता है. हिंदू धर्म में यह महीना इसलिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान विष्णु लंबे समय के बाद नींद से जागते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस माह में श्रीहरि और श्रीकृष्ण की पूजा करने से जातक को विशेष फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं इस साल कार्तिक मास का महीना कब से शुरू हो रहा है?

कार्तिक मास 2025 (Kartik Month 2025 Start To End Date)

भारतीय पंचांग के अनुसार, इस साल कार्तिक माह की शुरुआत 8 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक है. इस एक महीने में व्रत, त्योहार, दान, स्नान और पूजन का विशेष महत्व होता है.

कार्तिक मास का धार्मिक महत्व क्या है? (Kartik Maas Religious Important)

कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि करने का विधान होता है, क्योंकि इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है. माना जाता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है.

इसके साथ ही इस पवित्र माह में भजन, कीर्तन, दीपदान और तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है. कार्तिक मास में करवा चौथ, दिवाली, छठ समेत कई अहम पर्व मनाए जाते हैं.

कार्तिक मास के नियम (Kartik Maas 2025 Rules)

  • मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक मास में श्रीहरि जल मे वास करते हैं. इस माह में श्रीहरि और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करनी चाहिए.
  • इस पूरे माह में तुलसी की उपासना करने के साथ सुबह और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए.
  • प्रतिदिन विधिवत गीता का पाठ करना चाहिए.

कार्तिक मास में इन कामों से बना लें दूरी (Don't these work Kartik Maas 2025)

  • कार्तिक मास में तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • इस दौरान किसी भी तरह से अभद्र या गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.
  • तन और मन से शुद्धता और पवित्रता बनाए रखें.
  • किसी भी तरह से पशु या पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाएं.

कार्तिक मास ये 5 चीजें जरूर करें

  • कार्तिक मास के दौरान आपको प्रतिदिन तुलसी की पूजा और परिक्रमा जरूर करनी है. माना जाता है कि इस महीने में तुलसी की पूजा करने भाग्य की रेखा संवर जाती है.
  • कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ जरूर करना चाहिए. दामोदर अष्टकम को कार्तिक मास में सुनने से पिछले कई जन्मों के पापों का नाश होता है.
  • इसके अलावा कार्तिक मास में भगवत गीता का पाठ करना चाहिए.
  • इसके अलावा प्रतिदिन भगवान दामोदर को दिया दिखाना चाहिए.
  • कार्तिक मास में श्री हरि मंत्र के नाम का जाप करना चाहिए. जो भी लोग इस माह में एक बार भी हरि नाम का जाप करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 30 Sep 2025 08:00 AM (IST)
