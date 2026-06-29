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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मJyeshtha Purnima 2026 Live: 29 या 30 जून कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आज वट सावित्री व्रत का महत्व

Jyeshtha Purnima 2026 Live: 29 या 30 जून कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और आज वट सावित्री व्रत का महत्व

Jyeshtha Purnima 2026 Live: 29 या 30 जून कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा? जानें वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त, बरगद परिक्रमा के नियम और रात में चंद्र अर्घ्य का सटीक समय.

Written By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 29 Jun 2026 07:41 AM (IST)

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ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 Live
Source : abp live

Background

Jyeshtha Purnima 2026: आज यानी 29 जून 2026 को ज्येष्ठ पूर्णिमा है, जिसे देश के कई हिस्सों में वट पूर्णिमा के रूप में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस बार की पूर्णिमा बेहद खास और दुर्लभ मानी जा रही है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है. ज्योतिष शास्त्र में इसे 'सोमवती पूर्णिमा संयोग' कहा गया है. इस महासंयोग के कारण आज के दिन महादेव, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की त्रिवेणी कृपा बरसने वाली है. पाश्चात्य खगोल विज्ञान के अनुसार, इस खूबसूरत पूरी रात दिखने वाले चांद को 'स्ट्रॉबेरी मून' (Strawberry Moon) भी कहा जाता है.

आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, मानसिक तनाव से मुक्ति और धन-समृद्धि चाहते हैं, तो आज के दिन इन 5 विशेष कार्यों को जरूर करें:

 पवित्र स्नान और सूर्य देव को अर्घ्य

पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी (जैसे गंगा या यमुना) में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है. यदि नदी तट पर जाना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके तुरंत बाद तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें. यह उपाय आपकी शारीरिक और आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है.

 वट पूर्णिमा व्रत और बरगद की पूजा (महिलाओं के लिए)

विवाहित महिलाएँ आज के दिन अपने पति की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए वट पूर्णिमा का कठिन व्रत रख रही हैं. आज शुभ मुहूर्त में बरगद (वट) के वृक्ष के पास जाकर धूप-दीप से पूजा करें. इसके बाद वृक्ष के तने पर सात बार कच्चा सूत (सफेद धागा) लपेटते हुए परिक्रमा करें. पूजा के बाद सावित्री-सत्यवान की पौराणिक व्रत कथा अवश्य सुनें या पढ़ें.

 लक्ष्मी-नारायण संग भगवान शिव की विशेष पूजा

आज सोमवती पूर्णिमा का दुर्लभ योग है, इसलिए आज की पूजा का फल कई गुना बढ़ गया है:

  • विष्णु-लक्ष्मी पूजा: भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें. दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिला हुआ दूध डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें. उन्हें पीले वस्त्र और तुलसी दल अर्पित करें, जिससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं.

  • शिवलिंग अभिषेक: सोमवार का दिन होने के कारण आज शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध और पीला कनेर या बेलपत्र चढ़ाएं. इसके साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' महामंत्र का निरंतर जप करें.

 चंद्र देव को अर्घ्य (मानसिक शांति और धन लाभ)

कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने और मानसिक तनाव या पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए आज रात का उपाय अचूक है. रात को चंद्रोदय के समय (शाम 07:16 बजे के बाद) चंद्रमा को कच्चे दूध मिले जल से अर्घ्य दें. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इससे मानसिक शांति मिलती है और आर्थिक तंगी दूर होती है.

 ज्येष्ठ मास के विशेष दान-पुण्य और गौ सेवा

ज्येष्ठ के महीने में भीषण गर्मी होती है, इसलिए इस दिन शीतल वस्तुओं का दान 'अक्षय पुण्य' देता है. आज जरूरतमंदों या प्यासे लोगों को पानी पिलाएं, शरबत, मिट्टी का घड़ा (मटका), तरबूज, खरबूजा या छाता दान करें. इसके अतिरिक्त, किसी स्थानीय गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा, पीली दाल या गुड़ खिलाकर उनका आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

07:41 AM (IST)  •  29 Jun 2026

Jyeshtha Purnima 2026 Live: वट पूर्णिमा, सावित्री-सत्यवान पौराणिक कथा का सार

वट पूर्णिमा व्रत के दिन कथा सुनना अनिवार्य माना गया है. कथा के अनुसार, राजा अश्वपति की कन्या सावित्री ने अल्पायु सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था. जब सत्यवान की मृत्यु का समय आया, तब यमराज उनके प्राण लेने पृथ्वी पर आए. सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और चतुराई से यमराज का पीछा नहीं छोड़ा.

सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें तीन वरदान दिए, जिसमें अंततः सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट, आंखों की रोशनी और सौ पुत्रों की माता होने का वरदान मांग लिया. यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े. यह घटना वट वृक्ष के नीचे हुई थी, तभी से इस पेड़ की पूजा की परंपरा है.

07:33 AM (IST)  •  29 Jun 2026

Jyeshtha Purnima 2026 Live: शुभ मुहूर्त और भद्रा का समय

आज पूर्णिमा पर व्रत रखने वाले भक्तों के लिए पंचांग के मुख्य मुहूर्त नीचे दिए गए हैं:

  • अभिजीत मुहूर्त (सर्वश्रेष्ठ समय): दोपहर 11:57 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक.

  • भद्रा काल का समय: आज सुबह 05:26 बजे से शाम 04:16 बजे तक भद्रा का साया रहेगा. हालांकि, ज्योतिषियों के अनुसार इस भद्रा का निवास पाताल लोक में होने के कारण पृथ्वी पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है. सुहागिनें पूरे दिन वट पूजा कर सकती हैं.

  • चंद्रोदय का समय (अर्घ्य टाइम): आज शाम 07:16 बजे चंद्र देव उदित होंगे, जिन्हें 'स्ट्रॉबेरी मून' भी कहा जाता है.
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