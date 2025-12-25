Indresh Upadhyay Yadav Controversy: वृंदावन के मशहुर कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु इंद्रेश उपाध्याय की हाल में ही शादी हुई है. भव्य शादी के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ा.

हालांकि अब उनका एक और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज से माफी मांगी है. आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा कि, जिसके बाद उन्हें माफी मांगने की जरूरत पड़ गई?

दरअसल बीते दिन बुधवार को इंद्रेश उपाध्याय ने एक भावुक वीडियो अपने सोशल मीडिया आकउंट पर साझा किया. वीडियो में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि, 'मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. अगर मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से अगर यादव समाज आहत हुआ है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं.'

किस विवाद को लेकर इंद्रेश उपाध्याय ने मांगी माफी?

दरअसल कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का 4 साल पुराना एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, 'यादव और यदुवंश अलग हैं और भगवान कृष्ण जाने से पहले समस्त यदुवंश का नाश कर गए थे'

उनके इस बयान पर मथुरा समेत समस्त उत्तर प्रदेश के यादव समाज ने अपत्ति जताई थी. मथुरा में यादव समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कथावाचक को सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की थी.

वीडियो करीब 4-5 पुराना

यादव समाज पर दिए गए अपने बयान के बाद बढ़ते विवाद को देखते हुए कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने वीडियो जारी करके सफाई दी और माफी मांगते हुए कहा कि, ये वीडियो आज से करीब 4-5 पुराना है. तब किसी राजघराने के कहने पर उन्होंने ये बात कही थी.

वीडियो में उन्होंने कहा कि, 'यादव समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है. भगवान कृष्ण के वंशज और भारत के सभी यादव समाज मेरा अपना है. मेरे काफी सारे यादव दोस्त हैं और हम उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि, 'मैं आगामी की कथाओं में पहले ही इस विषय को स्पष्ट कर चुका था, लेकिन वह अंश लोगों के संज्ञान में नहीं आ सका.' यादव समाज के विरोध के बाद अब कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने इस मामले माफी मांगते हुए लोगों से शांत रहने की उम्मीद जताई है.

