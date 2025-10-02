हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIslam: इस्लाम में इंसान के अलावा कौन सा जानवर जन्नत में जाएंगे

Islam: इस्लाम में इंसान के अलावा कौन सा जानवर जन्नत में जाएंगे

Islam: इस्लाम में, कुरान और प्रामाणिक हदीसों में कुछ विशेष जानवरों का उल्लेख है जो जन्नत में जाएंगे. जिसमें पैगंबर सालेह की ऊंटनी और गुफा का कुत्ता हजरत यूनुस को निगलने वाली मछली जन्नत में जाएंगी.

By : निशात अंजुम | Updated at : 02 Oct 2025 03:44 AM (IST)
Islam: इस्लामी मान्यता के अनुसार, जन्नत एक शाश्वत बाग है, जो अल्लाह द्वारा उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो ईमान रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं और अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करते हैं. साथ ही इस्लाम में इंसान के अलावा जन्नत में कुछ जानवर भी जाएगें.

 इस्लाम में, जन्नत में इंसानों के अलावा कुछ विशेष जानवर, जैसे पैगम्बर सालेह की घुँघरू और गुफाओं के लोगों का कुत्ता. कुछ अन्य जानवर, कुरान या सुन्नत पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है.

जो जन्नत में जा सकते हैं, जैसे बुरेक पैगम्बर मोहम्मद का जादूगर वाला घोड़ा. इसके अलावा कुछ ऐसे जानवर भी हो सकते हैं जो अपनी खास वफादारी के कारण जन्नत में जाएंगे.

इस्लाम में, पैगम्बर मोहम्मद के बुरेक जैसे कुछ विशिष्ट जानवर जन्नत में जाएंगे, प्रोपोर्चा चर्चा कुरान में हुई है और पैगम्बर सालेह की वुल्फनी का भी उल्लेख है। हालाँकि, सभी जानवर, कमर वे मोटे हों या न हों, जन्नत में न जाएँ, बल्कि अधिकांश जानवर मृत्यु के बाद मिट्टी मिल जाते हैं.

जन्नत में जाने वाले विशिष्ट जानवर:
इस्लाम के जन्नत में जाने वाले कुछ खास जानवर जाने वाले हैं, जैसे बुर्राक (पैगंबर मोहम्मद के स्वर्गारोहण की रात के सवार), पैगंबर सालेह की कुमनी, उज़ैर का गढ़ा सौ साल बाद पुनर्जीवन साक्षा, पैगंबर हजरत मोहम्मद का अल्लाह,

पैगम्बर इस्माइल की रक्षा करने वाला मेधा, हुपु (पैगंबर सुलेमान के लिए खबर लाने वाला पक्षी), गुफाओं के लोगों का कुत्ता, पैगम्बर यूनुस को निगलने वाली मछली और इज़राइल के बच्चों के लड़के जिन्होंने हत्या की ओर इशारा किया था.

  • बुर्राक: यह एक पहाड़ी वाला जानवर है, जो मैदान से बड़ा और खच्चर से छोटा होता है. पैगम्बर अल मोहम्मद-इसरा की रात इस पर सवार होकर जन्नत गए थे.
  • पैगम्बर सालेह की घुँघराली: इस घुँघराले को सच्चाई से तोड़ने वालों ने तोड़ दिया था.
  • उज़ैर का गधा: अल्लाह ने इसे सौ साल तक मुर्दा रखा और फिर जीवित कर दिया, जिसके बाद उज़ैर ने अपने गांव को अपनी बगल में ही पाया.
  • पैगम्बर इब्राहिम का आशीर्वाद: पैगंबर इब्राहिम ने अपने मेहमानों के लिए फरिश्तों के लिए इस पवित्र ग्रंथ की कब्रगाह बनाई थी.
  • हुपु: यह एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में पैगंबर सुलेमान ने बल्किस (शेबा की रानी) के लिए खबर लाई थी.
  • गुफा के लोगों का कुत्ता: ये उन लोगों के साथ थे जो गुफा में थे.
  • पैगम्बर यूनुस ने ली थी ये मछली: पैगम्बर यूनुस ने ली थी ये मछली.
  • इजराइल के बच्चों का गाय: इस गाय ने उस व्यक्ति की हत्या का संकेत दिया था, जिससे कातिल के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचा था.

अस्वीकरण: यहां चार्टर्ड सूचना सिर्फ अभ्यर्थियों और विद्वानों पर आधारित है। यहां यह जरूरी है कि  ABPLive.com  किसी भी तरह की सहमति, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या सिद्धांत को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 02 Oct 2025 03:44 AM (IST)
Islam Prophet Muhammad Islam Religion Prophet Yunus
