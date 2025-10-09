हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
9 अक्टूबर 2025 राशिफल: कन्या, तुला, वृश्चिक के साथ आप भी जानें अपना भविष्य

9 अक्टूबर 2025 राशिफल: कन्या, तुला, वृश्चिक के साथ आप भी जानें अपना भविष्य

Rashifal: 9 अक्टूबर 2025 का राशिफल ज्ञान और भाग्य के संघर्ष का संकेत दे रहा है. इस दिन नौकरीपेशा लोगों को क्या दिक्कत आ सकती है? मेष या तुला किसे बड़ा लाभ, जानते हैं राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Oct 2025 05:15 AM (IST)
Preferred Sources

Horoscope 9 October 2025: इस दिन की ग्रह स्थिति असाधारण है. बृहस्पति मिथुन राशि में और बुध ग्रह कन्या राशि में गोचर करते हुए  ज्ञान और तर्क के लिए प्रेरित कर रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यह अचानक बोध लाएगा, किसी सच या अवसर का खुलासा, जबकि कुछ के लिए यह भ्रम पैदा कर सकता है, सही बात सुनकर भी गलत निर्णय लेना. इस दिन का मंत्र है, धैर्य ही गुरुवार का वरदान है. जानते हैं राशिफल (Rashifal 9 October 2025).

पंचांग 9 अक्टूबर 2025

  • तिथि: तृतीया
  • वार: गुरुवार
  • नक्षत्र: भरणी
  • योग: व्याघात, हर्षण
  • करण: विष्टि, बव
  • चंद्र राशि: मेष
  • सूर्य राशि: कन्या
  • राहुकाल: 01:40 PM - 03:08 PM
  • अभिजीत मुहूर्त: 11:51 AM - 12:38 PM

मेष (Aries), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को बुध-बृहस्पति दृष्टि करियर और बुद्धि में संघर्ष पैदा कर रही है. इस दिन किसी बड़े निर्णय में मन दो भागों में बंट सकता है. कार्यक्षेत्र में वाद-विवाद से बचें. धन आगमन संभव है लेकिन खर्चा भी साथ बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में कोई सत्य सामने आएगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 9
उपाय: सुबह सूर्य को अर्घ्य दें और केसर का तिलक लगाएं.

वृषभ (Taurus), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति आपके लाभ-भाव को सशक्त बना रहा है. इस दिन भाग्य आपके साथ है, खासतौर पर वित्त और करियर से जुड़े मामलों में. व्यापार में अप्रत्याशित लाभ संभव है. पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में ऊर्जा रहेगी.
मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6
उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाएं.

मिथुन (Gemini), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को बुध स्वगृही, पर बृहस्पति की दृष्टि बुद्धि की परीक्षा ले रही है. आप किसी अनुबंध या निर्णय में उलझ सकते हैं. संवाद में स्पष्टता रखें. आर्थिक स्थिति स्थिर होगी. प्रेम जीवन में सुधार के संकेत हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
मंत्र: ॐ बुधाय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 5
उपाय: हरे वस्त्र धारण करें और गणेश जी की आराधना करें.

कर्क (Cancer), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को चंद्र-बृहस्पति संयोग भावनाओं में गहराई दे रहा है. इस दिन किसी प्रियजन से जुड़ी बात मन को छू जाएगी. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी. धन लाभ के योग हैं. स्वास्थ्य में पाचन से जुड़ी परेशानी संभव है.
मंत्र: ॐ नमः शिवाय
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: शिवलिंग पर दूध और तुलसी पत्र अर्पित करें.

सिंह (Leo), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को सूर्य-बृहस्पति दृष्टि नेतृत्व की परीक्षा ले रही है. इस दिन आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रेरित करेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में स्पष्टता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मंत्र: ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
उपाय: गुरु को पीले पुष्प अर्पित करें.

कन्या (Virgo), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को बुध-बृहस्पति द्वंद्व आपको सोचने पर मजबूर करेगा. कार्यस्थल पर कोई अप्रत्याशित निर्णय लेना पड़ सकता है. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम संबंध में किसी गलतफहमी का अंत संभव है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 7
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें.

तुला (Libra), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को शनि-बृहस्पति स्थिति आर्थिक विचारों में उलझन बढ़ा रही है. इस दिन कोई बड़ा वित्तीय निर्णय टल सकता है. करियर में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में संवाद की कमी दूर करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 8
उपाय: पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं.

वृश्चिक (Scorpio), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को मंगल-बृहस्पति संयोजन ऊर्जा और जिम्मेदारी बढ़ा रहा है. इस दिन निर्णय-शक्ति प्रबल होगी. कार्यस्थल पर आपके विचार स्वीकार होंगे. आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मंत्र: ॐ शं शनैश्चराय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 4
उपाय: हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं.

धनु (Sagittarius), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति आपकी राशि में है, भाग्य का वरदान. इस दिन आपके निर्णयों में दिव्यता झलकेगी. कार्य-स्थल पर पहचान बढ़ेगी. धन लाभ संभव है. प्रेम जीवन में नया आरंभ होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
मंत्र: ॐ बृहस्पतये नमः
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और पीले वस्त्र पहनें.

मकर (Capricorn), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को शनि-बृहस्पति संयोजन मानसिक दृढ़ता दे रहा है. आपका संयम ही इस दिन आपकी ताकत है. कार्य-क्षेत्र में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रिश्तों में स्थिरता आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मंत्र: ॐ सूर्याय नमः
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 6
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करें.

कुंभ (Aquarius), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को बुध-बृहस्पति संवाद को शक्ति दे रहे हैं. आपके विचार इस दिन लोगों को प्रभावित करेंगे. नई साझेदारी या अनुबंध संभव है. धन लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
मंत्र: ॐ हं हनुमते नमः
Lucky Color: जामुनी
Lucky Number: 7
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

मीन (Pisces), राशिफल 9 अक्टूबर 2025

9 अक्टूबर 2025 को चंद्र-बृहस्पति योग आत्म-चिंतन का संकेत दे रहा है. इस दिन आत्मविश्वास से कदम बढ़ाएं. करियर में कोई अप्रत्याशित अवसर मिलेगा. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. रिश्तों में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
मंत्र: ॐ नमो नारायणाय
Lucky Color: हल्का पीला
Lucky Number: 2
उपाय: विष्णु मंदिर में पीले पुष्प और तुलसी अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 09 Oct 2025 05:15 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
