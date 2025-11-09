हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले बनाएं योजना कमाएंगे धन

Aaj Ka Rashifal: 9 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Nov 2025 05:22 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में है, लाभ, प्रतिष्ठा और टीमवर्क का दिन. आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा. कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है. लेकिन नेतृत्व के साथ विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है.
Career/Business: वरिष्ठों से तारीफ़, नए प्रोजेक्ट या प्रमोशन की संभावना.
Love Life: साथी का साथ आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा.
Education: प्रतियोगी छात्रों को परिणाम की शुभ सूचना मिल सकती है.
Health: ब्लड प्रेशर और तनाव नियंत्रित रखें.
Finance: इनकम बढ़ेगी, पर खर्च भी संतुलित रखें.
Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1 

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प से अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके दशम भाव में है, करियर और प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण दिन. ऑफिस में परिश्रम का फल मिलेगा. आज किए गए कार्य दीर्घकालिक लाभ देंगे. अनुशासन ही आपकी ताकत बनेगा.
Career/Business: कार्यस्थल पर नेतृत्व या नया प्रोजेक्ट मिलेगा.
Love Life: साथी के साथ छोटी यात्रा संभव.
Education: रिसर्च या गणितीय विषयों में सफलता.
Health: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या से सावधान.
Finance: बचत और स्थायी निवेश में लाभ.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7 

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु मंत्र जपें.

तुला (Libra) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, भाग्य, ज्ञान और यात्रा का समय. आत्मविश्वास के साथ नए रास्तों पर चलें, भाग्य आपका साथ देगा. कोई शुभ समाचार मिल सकता है.
Career/Business: विदेशी संपर्क या ऑनलाइन कार्य से लाभ.
Love Life: पुराने विवाद समाप्त होंगे, मेल-मिलाप होगा.
Education: उच्च शिक्षा या शोध में सफलता के संकेत.
Health: हल्की थकान संभव, योग करें.
Finance: भाग्य से अचानक धनप्राप्ति संभव.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6 

उपाय: सफेद पुष्प से देवी लक्ष्मी का पूजन करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में है, रहस्य, परिवर्तन और अंतर्दृष्टि का दिन. कोई पुराना विषय सुलझ सकता है. जीवन की गहराइयों को समझने का अवसर मिलेगा.
Career/Business: स्ट्रैटेजी और शोध से जुड़े कार्य में प्रगति.
Love Life: साथी से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Education: साइंस या मनोविज्ञान के छात्रों के लिए अनुकूल दिन.
Health: तनाव या हार्मोनल असंतुलन संभव.
Finance: अचानक धनलाभ, पर जोखिम न लें.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8 

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय जप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य।

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 09 Nov 2025 05:22 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget