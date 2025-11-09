Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है

सिंह (Leo) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके एकादश भाव में है, लाभ, प्रतिष्ठा और टीमवर्क का दिन. आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा. कोई पुराना सपना पूरा हो सकता है. लेकिन नेतृत्व के साथ विनम्रता बनाए रखना आवश्यक है.

Career/Business: वरिष्ठों से तारीफ़, नए प्रोजेक्ट या प्रमोशन की संभावना.

Love Life: साथी का साथ आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा.

Education: प्रतियोगी छात्रों को परिणाम की शुभ सूचना मिल सकती है.

Health: ब्लड प्रेशर और तनाव नियंत्रित रखें.

Finance: इनकम बढ़ेगी, पर खर्च भी संतुलित रखें.

Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को लाल पुष्प से अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके दशम भाव में है, करियर और प्रतिष्ठा के लिए महत्वपूर्ण दिन. ऑफिस में परिश्रम का फल मिलेगा. आज किए गए कार्य दीर्घकालिक लाभ देंगे. अनुशासन ही आपकी ताकत बनेगा.

Career/Business: कार्यस्थल पर नेतृत्व या नया प्रोजेक्ट मिलेगा.

Love Life: साथी के साथ छोटी यात्रा संभव.

Education: रिसर्च या गणितीय विषयों में सफलता.

Health: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या से सावधान.

Finance: बचत और स्थायी निवेश में लाभ.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं और विष्णु मंत्र जपें.

तुला (Libra) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है, भाग्य, ज्ञान और यात्रा का समय. आत्मविश्वास के साथ नए रास्तों पर चलें, भाग्य आपका साथ देगा. कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

Career/Business: विदेशी संपर्क या ऑनलाइन कार्य से लाभ.

Love Life: पुराने विवाद समाप्त होंगे, मेल-मिलाप होगा.

Education: उच्च शिक्षा या शोध में सफलता के संकेत.

Health: हल्की थकान संभव, योग करें.

Finance: भाग्य से अचानक धनप्राप्ति संभव.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: सफेद पुष्प से देवी लक्ष्मी का पूजन करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 9 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपके अष्टम भाव में है, रहस्य, परिवर्तन और अंतर्दृष्टि का दिन. कोई पुराना विषय सुलझ सकता है. जीवन की गहराइयों को समझने का अवसर मिलेगा.

Career/Business: स्ट्रैटेजी और शोध से जुड़े कार्य में प्रगति.

Love Life: साथी से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Education: साइंस या मनोविज्ञान के छात्रों के लिए अनुकूल दिन.

Health: तनाव या हार्मोनल असंतुलन संभव.

Finance: अचानक धनलाभ, पर जोखिम न लें.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय जप करें.

