Rashifal: आज का राशिफल 16 अक्टूबर 2025 को कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले सावधान

Rashifal: आज का राशिफल 16 अक्टूबर 2025 को कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि वाले सावधान

Horoscope Today in Hindi: 16 अक्टूबर 2025 गुरुवार का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि सहित सभी राशियों के लिए विशेष है. जानें हर राशि का भाग्य, लकी कलर, नंबर और उपाय.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 16 Oct 2025 05:27 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Horoscope: 16 अक्टूबर 2025, गुरुवार का दिन आत्म-विश्वास, ज्ञान और विवेक को मजबूत करने वाला रहेगा. गुरु और चंद्र के शुभ योग से भाग्य और कर्म दोनों में संतुलन बनेगा. यह दिन व्यापार, शिक्षा, निर्णय और पारिवारिक जीवन में स्थिरता और विकास के संकेत दे रहा है. जो लोग धैर्य और सच्चे प्रयास से आगे बढ़ेंगे, उन्हें आज ग्रहों का पूरा साथ मिलेगा. जानें आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal).

मेष (Aries)

गुरु की कृपा आज आपको आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच प्रदान करेगी. किसी पुराने कार्य का समाधान निकल सकता है. यह दिन आपके नेतृत्व और निर्णय कौशल को परखने का है. परिवार में सम्मान बढ़ेगा और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. अपने अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करने का अवसर मिलेगा. यदि आप आज विनम्रता और तर्क दोनों संतुलित रखें, तो यह दिन आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है.

Finance: धन लाभ के योग हैं, विशेषकर जो लोग साझेदारी या परामर्श कार्यों में हैं उन्हें फायदा होगा. निवेश से लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे सौदों से बचें. बचत योजनाओं में स्थिरता बनी रहेगी.

Love: संबंधों में भरोसा और संवाद गहराएंगे. साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित रहेगा. वैवाहिक जीवन में पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. अविवाहित जातकों के लिए कोई शुभ प्रस्ताव आ सकता है.

Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव से दूरी बनाए रखें. रक्तचाप और नींद पर ध्यान दें. योग और प्राणायाम लाभदायक सिद्ध होंगे.

उपाय: पीले पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करें.

Lucky Color: केसरिया

Lucky Number: 3

शुभ समय: सुबह 9:00–10:30

वृषभ (Taurus)

आज आप आत्म-संयम और व्यवहारिकता का परिचय देंगे. गुरु और शुक्र का मिलन बताता है कि निर्णय सोच-समझकर लें. कार्यक्षेत्र में स्थिरता और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. यह दिन आपके आत्म-विश्लेषण और भविष्य की योजना के लिए उत्तम है. जीवन में जिन बातों को लेकर असमंजस था, आज उनमें स्पष्टता आएगी.

Finance: धन संबंधित मामलों में संतुलन आवश्यक रहेगा. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ सलाह लें. परिवार या साझेदारी में धन का लेन-देन सोचकर करें. अनावश्यक खर्च पर रोक लगाएं.

Love: संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन ईर्ष्या या गलतफहमी से बचें. दांपत्य जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय हो सकता है.

Health: गले और कंधों में जकड़न हो सकती है. नियमित व्यायाम और हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा. शाम को हल्का टहलना मन को शांति देगा.

उपाय: केले के पौधे को जल दें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 6

शुभ समय: दोपहर 1:00–2:15

मिथुन (Gemini)

आज का दिन विचारों और शब्दों से सफलता पाने का है. गुरु और बुध के योग से आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा. आप किसी नई योजना या प्रस्तुति से दूसरों को प्रभावित करेंगे. कार्यस्थल पर आपकी सलाह मानी जाएगी. परिवार में निर्णय लेते समय संयम और स्पष्टता रखें.

Finance: लाभ और अवसर दोनों मिलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं. शेयर या व्यवसाय में निवेश फायदेमंद रहेगा. परंतु जल्दबाजी से नुकसान भी संभव.

Love: संबंधों में रोमांस और आत्मीयता का समय है. साथी आपकी ईमानदारी से प्रभावित रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए किसी मित्र के माध्यम से नया रिश्ता बन सकता है.

Health: सिरदर्द, तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है. ध्यान और जल सेवन अधिक रखें. पेट संबंधी असुविधा हो सकती है.
उपाय: तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

शुभ समय: सुबह 10:00–11:30

कर्क (Cancer)

गुरु और चंद्रमा का त्रिकोण आज आपको मानसिक शांति और सौभाग्य प्रदान करेगा. यह दिन आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टि से सशक्त है. परिवार में प्रेम और सहयोग का माहौल रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका अनुभव दूसरों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से संपर्क लाभ देगा.

Finance: आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक योजना में रुके थे तो प्रगति संभव है. परिवार से वित्तीय सहयोग मिलेगा.

Love: दांपत्य जीवन में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा. अविवाहित जातकों के लिए यह दिन शुभ समाचार लाने वाला हो सकता है.

Health: मानसिक सुकून बना रहेगा. नींद और आहार का संतुलन रखेंगे तो ऊर्जा बनी रहेगी. जलजनित रोगों से बचाव करें.

उपाय: चने की दाल दान करें.

Lucky Color: मोती सफेद

Lucky Number: 2

शुभ समय: शाम 5:00–6:30

सिंह (Leo)

आज आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता चरम पर रहेगी. गुरु की कृपा से आत्म-विश्वास और यश में वृद्धि होगी. आप अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित करेंगे. कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावी सिद्ध होगी. व्यक्तिगत जीवन में भी सहयोग और खुशी का अनुभव होगा.

Finance: आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. पुराने निवेश से आय या बोनस मिल सकता है. व्यापार में साझेदारी लाभ देगी.

Love: साथी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल जातकों के लिए कोई नया आकर्षण जीवन में प्रवेश कर सकता है.

Health: हार्ट और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या से सावधान रहें. सुबह सूर्य अर्घ्य देना लाभकारी रहेगा.

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

शुभ समय: सुबह 8:00–9:30

कन्या (Virgo)

गुरु की दृष्टि आज आपको शांत और विश्लेषणात्मक बनाएगी. आप किसी कठिन परिस्थिति को संयम से संभाल लेंगे. कार्य में तर्क और रणनीति आपकी सफलता की कुंजी होगी. परिवार में स्नेह और सम्मान बढ़ेगा. विद्यार्थियों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है. यदि आप दूसरों के विचार सुनेंगे, तो निर्णय और अधिक प्रभावशाली बनेंगे.

Finance: आर्थिक योजनाओं में स्थिरता बनी रहेगी. नया निवेश लाभदायक सिद्ध होगा, पर जोखिम भरे सौदों से बचें. व्यवसाय में विस्तार की संभावना है.

Love: साथी के साथ भावनात्मक निकटता और भरोसा बढ़ेगा. किसी पुराने रिश्ते में सुधार संभव है. अविवाहित जातकों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.

Health: पेट संबंधी परेशानी या गैस्ट्रिक समस्या हो सकती है. समय पर भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन करें.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 7

शुभ समय: दोपहर 12:00–1:30

तुला (Libra)

गुरु-शुक्र की शुभ दृष्टि आपको आकर्षण और विवेक का संतुलन देगी. सामाजिक स्तर पर सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी सलाहों को महत्व दिया जाएगा. आज आप किसी महत्वपूर्ण सहयोगी से जुड़ सकते हैं, जो भविष्य में बड़ा अवसर बनेगा. पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा.

Finance: व्यापार में लाभ और आय के नए अवसर मिलेंगे. निवेश के लिए दिन शुभ है, खासतौर पर रियल एस्टेट या शिक्षा क्षेत्र में.

Love: रिश्तों में सामंजस्य और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. विवाह योग्य जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है.

Health: त्वचा या एलर्जी संबंधी परेशानी हो सकती है. हल्का आहार और पर्याप्त नींद लाभकारी रहेगी.

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल पुष्प चढ़ाएं.

Lucky Color: गुलाबी

Lucky Number: 3

शुभ समय: शाम 6:00–7:15

वृश्चिक (Scorpio)

आज का दिन आत्ममंथन और आत्म-सुधार का है. गुरु का प्रभाव आपकी अंतर्दृष्टि को प्रखर करेगा, जिससे आप जटिल निर्णयों में भी सटीक दिशा चुन पाएंगे. कार्य में अनुशासन बढ़ेगा और पुराने विवाद सुलझेंगे. यह दिन भविष्य के बड़े लक्ष्यों की तैयारी का संकेत दे रहा है.

Finance: बचत में सुधार और कर्ज से राहत के योग हैं. निवेश करते समय जोखिम पर ध्यान दें, लेकिन दीर्घकालिक योजनाएं शुभ रहेंगी.

Love: साथी से मन की बात कहें, संबंधों में गहराई आएगी. पुराने मतभेद दूर होंगे.

Health: थकान और जोड़ों के दर्द की संभावना; शाम को आराम लें.

उपाय: शनिदेव को तिल तेल अर्पित करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

शुभ समय: दोपहर 3:00–4:15

धनु (Sagittarius)

गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं और आज का दिन उनका विशेष आशीर्वाद लेकर आया है. आत्म-विश्वास और साहस दोनों चरम पर रहेंगे. नई योजनाओं की शुरुआत के लिए अनुकूल समय है. यात्रा और नए संपर्क लाभकारी रहेंगे. किसी वरिष्ठ का सहयोग अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है.

Finance: निवेश से दीर्घकालिक लाभ संभव है. कार्य या व्यापार में विस्तार के योग हैं. अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना.

Love: संबंधों में गहराई और सम्मान का भाव बढ़ेगा. जीवनसाथी का साथ मिलेगा. अविवाहित लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकता है.

Health: पाचन और लीवर संबंधी तकलीफ से सावधान रहें. दिनभर जल का सेवन करें.

उपाय: पीपल वृक्ष में दीपक जलाएं.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 4

शुभ समय: सुबह 7:30–8:45

मकर (Capricorn)


शनि और गुरु का मेल आपको कर्म और परिणाम के समीकरण को गहराई से समझने का अवसर देगा. आज का दिन मेहनत का फल लाने वाला रहेगा. परिवार में स्थिरता और कार्य में स्पष्टता बढ़ेगी. आपके प्रयासों को सम्मान मिलेगा और दीर्घकालिक योजनाएं मूर्त रूप लेंगी.

Finance: धन प्रवाह में सुधार होगा. रुका हुआ भुगतान या बोनस मिल सकता है. पुराने निवेश से लाभ की संभावना.

Love: संबंधों में समझ और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी की बातों को गंभीरता से लें. अविवाहित जातकों के लिए पारिवारिक सहमति से रिश्ता तय हो सकता है.

Health: कार्य का दबाव और थकान महसूस हो सकती है. संतुलित आहार और समय पर विश्राम आवश्यक.

उपाय: उड़द दान करें.

Lucky Color: ग्रे

Lucky Number: 8

शुभ समय: शाम 4:30–6:00

कुंभ (Aquarius)

गुरु का प्रभाव आपके विचारों को स्पष्ट दिशा देगा. आज आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय में नेतृत्व दिखा सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नए सहयोगी या क्लाइंट जुड़ सकते हैं. यह दिन आपके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता की परीक्षा का है. परिवार के साथ समय बिताना सुकून देगा.

Finance: व्यापारिक लाभ के योग हैं. नया निवेश या साझेदारी शुभ रहेगी. खर्च पर नियंत्रण बनाए रखें.

Love: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत के संकेत.

Health: तनाव या नींद की समस्या परेशान कर सकती है. शाम को ध्यान और संगीत से मन शांत करें.

उपाय: शनिदेव को काला तिल अर्पित करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 11

शुभ समय: दोपहर 2:30–3:45

मीन (Pisces)

गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, और आज उनका प्रभाव सौभाग्य को जाग्रत करेगा. आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय दोनों ही सामंजस्य में रहेंगे. कार्य में आत्म-विश्वास और स्थिरता बढ़ेगी. परिवार में खुशियाँ और समर्थन का माहौल रहेगा.

Finance: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पुराने निवेश से लाभ संभव है. आय और बचत दोनों में वृद्धि होगी.

Love: साथी की संवेदनशीलता और सहयोग आपके मन को शांति देगा. रिश्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी.

Health: हल्की थकान या आंखों की जलन हो सकती है. ध्यान और पर्याप्त आराम जरूरी.

उपाय: विष्णु मंदिर में पीला पुष्प अर्पित करें.

Lucky Color: हल्का नीला

Lucky Number: 12

शुभ समय: सुबह 10:15–11:45

 

OG Caption: गुरु का दिन – ज्ञान, आत्मबल और भाग्य का संगम.
Alt Text (EN): “October 16 2025 Horoscope – Jupiter’s day of wisdom, confidence and prosperity.”

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 16 Oct 2025 05:27 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
