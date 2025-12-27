Hindi Panchang Today: 27 दिसंबर पौष, शुक्ल सप्तमी तिथि का शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें
Hindi Panchang Today 27 December 2025: 27 दिसंबर को पौष शुक्ल सप्तमी तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 27 दिसंबर 2025: आज 27 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. यह तिथि आरोग्य, धन, सुख-समृद्धि, सरकारी लाभ और कुंडली में सूर्य की स्थिति सुधारने के लिए शुभ मानी जाती है. साथ ही आज शनिवार है. शनि देव को प्रसन्न करने है तो इस दिन घर में सरसों के तेल का दीपक लगाकर उसमें काले तिल डालें. साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें. सप्तमी तिथि स
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
27 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 27 December 2025)
|तिथि
|
सप्तमी (26 दिसंबर 2025, दोपहर 1.43- 27 दिसंबर 2025, दोपहर 1.09)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|पूर्व भाद्रपद
|योग
|व्यतीपात, त्रिपुष्कर
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|सुबह 11.49
|चंद्रोस्त
|सुबह 12.24, 28 दिसंबर
|चंद्र राशि
|मीन
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 8.29 - सुबह 9.47
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.32 - रात 7.15
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|सुबह 9.47 - सुबह 11.04
|यमगण्ड काल
|दोपहर 1.40 - दोपहर 2.57
|गुलिक काल
|सुबह 7.12 - सुबह 8.30
|आडल योग
|सुबह 9.09 - सुबह 7.13, 28 दिसंबर
|पंचक
|पूरे दिन
|भद्रा काल
|दोपहर 1.09 - सुबह 12.39, 28 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|मीन
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|मिथुन राशि
|प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों के लिए समय मुनाफे वाला है. नौकरीपेशा लोगों को आज काम के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कन्या राशि
|किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ गलतफहमी की वजह से अनबन हो सकती है। रिश्तों को संभालने में आपकी भूमिका अहम रहेगी.
FAQs: 27 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
शिवलिंग पर एक लौटा जल चढ़ाकर शिवाष्टक का पाठ करें, शनि की पीड़ा से मुक्ति की कामना करें.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन व्यतीपात और त्रिपुष्कर योग बन रहा है.
