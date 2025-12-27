हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hindi Panchang Today: 27 दिसंबर पौष, शुक्ल सप्तमी तिथि का शुभ मुहूर्त और पूरा पंचांग देखें

Hindi Panchang Today 27 December 2025: 27 दिसंबर को पौष शुक्ल सप्तमी तिथि और शनिवार है. आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 27 Dec 2025 05:17 AM (IST)
Hindi Panchang 27 दिसंबर 2025: आज 27 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. यह तिथि आरोग्य, धन, सुख-समृद्धि, सरकारी लाभ और कुंडली में सूर्य की स्थिति सुधारने के लिए शुभ मानी जाती है. साथ ही आज शनिवार है. शनि देव को प्रसन्न करने है तो इस दिन घर में सरसों के तेल का दीपक लगाकर उसमें काले तिल डालें. साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा करें. सप्तमी तिथि स

आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.

27 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 27 December 2025)

तिथि

सप्तमी (26 दिसंबर 2025, दोपहर 1.43- 27 दिसंबर 2025, दोपहर 1.09)
वार शनिवार
नक्षत्र पूर्व भाद्रपद
योग व्यतीपात, त्रिपुष्कर
सूर्योदय सुबह 7.11
सूर्यास्त
 सुबह 5.30
चंद्रोदय
 सुबह 11.49
चंद्रोस्त
 सुबह 12.24, 28 दिसंबर
चंद्र राशि
 मीन

चौघड़िया मुहूर्त

सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 8.29 - सुबह 9.47
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.32 - रात 7.15

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 9.47 - सुबह 11.04
यमगण्ड काल दोपहर 1.40 - दोपहर 2.57 
गुलिक काल
 सुबह 7.12 - सुबह 8.30
आडल योग सुबह 9.09 - सुबह 7.13, 28 दिसंबर
पंचक पूरे दिन
भद्रा काल दोपहर 1.09 - सुबह 12.39, 28 दिसंबर

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 27 December 2025)

सूर्य धनु
चंद्रमा मीन
मंगल वृश्चिक
बुध तुला
गुरु मिथुन
शुक्र वृश्चिक
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

किन राशियों को लाभ

मिथुन राशि प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों के लिए समय मुनाफे वाला है. नौकरीपेशा लोगों को आज काम के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है.

कौन सी राशियां संभलकर रहें

कन्या राशि किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ गलतफहमी की वजह से अनबन हो सकती है। रिश्तों को संभालने में आपकी भूमिका अहम रहेगी.

FAQs: 27 दिसंबर 2025

  1. Q.कौन सा उपाय करें ?

    शिवलिंग पर एक लौटा जल चढ़ाकर शिवाष्टक का पाठ करें, शनि की पीड़ा से मुक्ति की कामना करें.

    Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
    इस दिन व्यतीपात और त्रिपुष्कर योग बन रहा है.

Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज ने Vivek Bindra के बिजनेस पर कही ऐसी बात, Video हुआ वायरल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 27 Dec 2025 05:17 AM (IST)
Aaj Ka Panchang Panchang Today
