Hindi Panchang Today: 23 दिसंबर बुधवार को गुड़ का उपाय मिटा सकता है गंभीर दोष, जानें उपाय, पूजा मुहूर्त और पंचांग
Hindi Panchang Today 23 December 2025: 23 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है.आज का मुहूर्त, नक्षत्र, योग, राहुकाल, ग्रहों की स्थिति. जानें क्या करें, क्या न करें.
Hindi Panchang 23 दिसंबर 2025: आज 23 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार है. बुधवार के दिन मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए. इसके अलावा बुध दोष से मुक्ति के लिए 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जाप करना चाहिए.
आइए जानते हैं ये दिन किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ है, इस दिन का शुभ समय, अशुभ काल, राहुकाल, ग्रह स्थिति और विशेष उपाय भी जानें.
23 दिसंबर का पंचांग 2025 (Hindi Panchang 23 December 2025)
|तिथि
|
तृतीया (22 दिसंबर 2025, सुबह 10.51 - 23 दिसंबर 2025, दोपहर 12.12)
|वार
|मंगलवार
|नक्षत्र
|श्रवण
|योग
|व्याघात, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.11
|सूर्यास्त
|सुबह 5.30
|चंद्रोदय
|सुबह 9.41
|चंद्रोस्त
|रात 8.27
|चंद्र राशि
|मकर
चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|चर
|सुबह 9.45 - सुबह 11.03
|लाभ
|सुबह 11.03 - दोपहर 12.20
|अमृत
|दोपहर 12.20 - दोपहर 1.38
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|रात 7.13 - रात 8.55
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 2.55 - शाम 4.03
|यमगण्ड काल
|सुबह 9.45 - सुबह 11.03
|गुलिक काल
|दोपहर 12.20 - दोपहर 1.38
|विडाल योग
|सुबह 7.07 - सुबह 7.11, 14 दिसंबर
|भद्रा काल
|सुबह 12.45 - सुबह 7.11, 14 दिसंबर
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 23 December 2025)
|सूर्य
|धनु
|चंद्रमा
|मकर
|मंगल
|वृश्चिक
|बुध
|तुला
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|वृश्चिक
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
किन राशियों को लाभ
|तुला राशि
|जीवनसाथी से चल रही अनबन भी दूर होगी, जिससे दोनों एक दूसरे के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं.
कौन सी राशियां संभलकर रहें
|कुंभ राशि
|नौकरी में समस्याएं आ सकती है, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें.
FAQs: 23 दिसंबर 2025
- Q.कौन सा उपाय करें ?
बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाएं और गणेशजी को गुड़ का भोग लगाएं. मान्यता है ऐसा करने से भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, इससे घर में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी.Q. कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन व्याघात और रवि योग बन रहा है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Source: IOCL