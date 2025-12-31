हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy New Year 2026 Wishes: नए साल 2026 पर पुराने नहीं अपनों को भेजें ये नए शुभकामना संदेश

Happy New Year 2026 Wishes: नया साल आपके जीवन में दुखों को दूर कर अनेकों खुशियां लेकर आए, यही शुभकामनाओं के जरिए अपनों को भेजे ये खास मैसेज और कहे हैप्पी न्यू ईयर 2025

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 Dec 2025 09:44 AM (IST)
Preferred Sources

Happy New Year 2026 Wishes: साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर से ही नए साल का जश्न शुरू हो जाता है. लोग नए साल के स्वागत में पार्टी करते हैं, खुशी मनाने घूमने जाते हैं और साथ ही अपनों को मैसेज, इमेज के जरिए शुभकामनाएं भेजते हैं. नया साल सबके लिए ढेरों खुशियां लाएं, आपके जीवन को रोशन करे, भविष्य सफलता दिलाए इन्हीं कामनाओं से करीबियों को संदेश भेजे जाते हैं ऐसे में हम आपके लिए लाएं हैं नए साल पर नई शुभकामनाएं.

सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

सपने हो आपके सच, अपनों का मिले प्यार, खुशियां लेकर आए आपके लिए नया साल. 

नया साल नई शुरुआत का समय है,

अपनी मंजिल को पाने की तैयारी का समय है.

आपके जीवन में सफलता और शांति बनी रहे.”

“नया सवेरा लेकर आए ढेर सारी खुशियां, हर दिन बने आपके लिए खास.

नए वर्ष का नया प्रभात
बस खुशियां ही खुशियां लाए
मिट जाए सब मन का अंधेरा
हर पल बस रोशन हो जाए
नव सवंत्सर 2082 की बधाई

सुख, संपत्ति, सादगी, सफलता, स्वास्थ्य, सम्मान शान्ति एवं समृध्दि मंगलकामनाओं

नव-वर्ष की पावन बेला में
है यही शुभ संदेश
हर दिन आये
आपके जीवन में
लेकर खुशियाँ विशेष
इसी शुभकामनाओं के साथ

मिले आपको शुभ संदेश, धरकर खुशियों का वेश पुराने

साल को अलविदा कहें, आने वाले नव वर्ष की हार्दिक बधाई. 

विद्या मिले सरस्वती से, धन-समृद्धि मिले मां लक्ष्मी से,

जीवनभर प्यार मिले सबसे, नए साल की शुभकामनाएं

देश के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए नई उम्मीदों,

सुख-शांति और समृद्धि का वर्ष हो

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

नया सवेरा, नई किरण के साथ आए,

हर दिन खुशियों की सौगात लाए

आपका हर सपना हो पूरा इस साल,

नया साल आपको ढेरों खुशियां दे जाए

हर साल आता है, हर साल जाता है,

नया साल बस खुशियां ही लाता है.

जो आपका दिल चाहता है वही मिले आपको,

यही दुआ हर कोई दोहराता है.

इस साल आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे.

सूरज की तरह चमके आपकी किस्मत,

चांद की तरह खिलते रहें आप,

नए साल में हर गम रहे आपसे कोसों दूर,

सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहें आप.

Happy New Year 2026

हर साल आता है, हर साल जाता है,

नया साल बस खुशियां ही लाता है.

जो आपका दिल चाहता है वही मिले आपको,

यही दुआ हर कोई दोहराता है.

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

हर साल आता है, हर साल जाता है,

इस नए साल में आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहता है.

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

पुराने साल की नकारात्मकता को भूलकर,

नए साल में नई शुरुआत करें! नया साल मुबारक 2026

2026 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल बने.

ढेर सारी खुशियां और सफलता मिले!

नए साल की शुरुआत हो आपकी मुस्कान से

और अंत हो आपके सपनों की उड़ान से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

नए साल में मिले आपको अपनों का ढेर सारा प्यार

2026 लाए खुशियों की बहार

हैप्पी न्यू ईयर 2026

नववर्ष में आप सदा स्वस्थ रहें, हो लंबी उम्र

यही कामना है जीवन में हो रोशनी ही रोशनी

हैप्पी न्यू ईयर 2026

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 31 Dec 2025 09:39 AM (IST)
Happy New Year 2026 New Year 2026 Wishes
Embed widget