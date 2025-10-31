Happy Devuthani Ekadashi 2025 Wishes: कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी का पर्व मनाया जाएगा. सभी एकादशियों में इसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन से चातुर्मास की समाप्ति होती है और शुभ-मांगलिक कार्यों पर लगा विराम भी खत्म हो जाता है.

इस साल देव उठनी एकादशी का व्रत 1 और 2 नवंबर 2025 को रखा जाएगा. 1 नवंबर को गृहस्थ लोग तो वहीं 2 नवंबर को वैष्णव लोग देव उठनी एकादशी का व्रत रखेंगे. ऐसी मान्यता है कि, देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

देव उठनी या देवोत्थान एकादशी के इस शुभ और पावन दिन पर आप अपनों को ये संदेश भेजकर इसकी शुभकामनाएं जरूर दें. शुभकामनाएं देने के लिए यहां देखिए देव उठनी एकादशी के Messages, Quotes, Wishes, Images, Status, Shubhkamnaye-

गन्ने के मंडप सजाएंगे हम,

विष्णु जी को जगाएंगे हम,

एकादशी का पर्व मिलकर मनाएंगे हम,

देवउठनी एकादशी की शुभकामनाएं!





उठो देव हमारे, उठो इष्ट हमारे

खुशियों से आंगन भर दो

जितने मित्र-गण रहे सुख-दुख में सहारे

सभी को देवउठनी एकादशी 2025 की शुभकामनाएं





शुरू होंगे सभी शुभ-मांगलिक काम

न होगी अब संकट की बारिश

खुशियों से भर जाएगा मन-मंदिर

देवउठनी एकादशी की शुभकामना





भगवान विष्णु को मनाएं

नींद से उनको जगाएं

देव उठनी एकादशी पर

पाएं हम श्रीहरि से आशीर्वाद





उठो देव अपनी आंखें खोलो,

भर दो आंगन हमारा खुशियों से,

यश दो, दे दो हमें अपना आशीर्वाद,

देवउठनी एकादशी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं





भगवान विष्णु की बनी रहे आप पर छाया

पलट दे आपकी किस्मत की काया

मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में

जो आपने अभी तक नहीं है पाया.

देवोत्थान एकादशी 2025 की शुभकामना!



नारायण की भक्ति से नूर मिलता है

भक्तों के दिलों को सुकून मिलता है

नारायण के द्वार जो भी है आता

उसे फल जरूर मिलता है.

देवउठनी एकादशी शुभ हो!



सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदम

विबुद्धे त्वयि बुध्येत जगत सर्वं चराचरम

देवोत्थान एकादशी 2025 की शुभकामना!



विष्णु जिनका नाम है,

वैकुंठ जिनका धाम है,

देवउठनी एकादशी के शुभ अवसर पर,

श्रीहरि को शत-शत प्रणाम

देवउठनी एकादशी की आपको शुभकामनाएं!



Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.