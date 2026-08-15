Weekly Love Horoscope 16-22 August 2026: मिथुन वाले होंगे लव टेस्ट में पास, कुंभ सहित 3 राशि वालों की होगी परीक्षा ?
Weekly Horoscope (16 to 22 August 2026): क्या चमकेगा आपका भाग्य या लव लाइफ में बढ़ेगी नजदीकियां? जानिए मेष से मीन राशि का सटीक साप्ताहिक राशिफल, शुभ अंक, रंग और ग्रहों के दोष दूर करने के अचूक उपाय.
Weekly Horoscope (16 to 22 August 2026): साप्ताहिक लव राशिफल (16 से 22 अगस्त 2026) प्यार के मामले में यह हफ्ता किस राशि के लिए रोमांस से भरपूर रहेगा और किसे अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत है? इस सप्ताह ग्रहों के गोचर से कई राशियों के प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी, तो कुछ को पुरानी गलतफहमियां दूर करने का मौका मिलेगा. आप सिंगल हैं, तो क्या इस हफ्ते आपके जीवन में किसी खास की एंट्री होने वाली है?
आइए, मेष से लेकर मीन राशि तक के सितारों का पूरा हाल विस्तार से जानते हैं.
मेष साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के प्रेम जीवन में स्थिरता का एक महत्वपूर्ण दौर रहेगा. रिश्तों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव कम होगा. अपने प्यार को बड़ी बातों या तोहफों से ज्यादा व्यावहारिक और सहायक कार्यों के जरिए व्यक्त करें. अहंकार को पूरी तरह भुलाकर एक सच्चे श्रोता बनें और अपने साथी की छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखें. यह सप्ताह अपनी आंतरिक भावनाओं को खुलकर साझा करने का सबसे अच्छा समय है. दीर्घकालिक योजनाओं और लक्ष्यों पर चर्चा करें, इससे आपके रिश्ते को एक नई दिशा और गहराई मिलेगी.
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण इस सप्ताह शांत और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. किसी भी छोटे मुद्दे को लेकर अपने ऊपर हावी न होने दें. अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं. बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा और प्रेम से निभाएं.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह समय वैवाहिक जीवन में गहराई लाने वाला है. जीवनसाथी के साथ सुरक्षा और विश्वास का बंधन और मजबूत होगा. पार्टनर की अपेक्षाओं को समझें और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करें. किसी भी विषय पर सहमति बनाने के लिए शांति से बातचीत करें. साथ मिलकर भविष्य की वित्तीय या सामाजिक योजनाएं बनाना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत फायदेमंद रहेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह संवाद और बातचीत का बेहतरीन समय है. सोशल गैदरिंग्स में शामिल हों और नए लोगों से मिलने में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं. किसी भी नए रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले अपने भविष्य और उम्मीदों को लेकर स्पष्टता जरूर रखें. जल्दबाजी से बचें, धैर्य रखने पर आपको एक स्थिर और विश्वसनीय साथी मिलने के योग बनेंगे.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह अपने प्रियजन का मानसिक सम्मान करें. मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग के फूल अर्पित करें. शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को मीठा खाना जरूर खिलाएं, इससे घर में प्रेम बढ़ता है.
- लकी अंक: 1, 9
- लकी रंग: लाल और सफेद
वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में स्थिरता और सुरक्षा कायम करने पर मुख्य ध्यान केंद्रित रहेगा. आपका व्यावहारिक दृष्टिकोण आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका साबित होगा. अपने प्रियजन के लिए छोटे-छोटे सहायक कार्य करें, क्योंकि ये कदम आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएंगे. सकारात्मकता से भरा यह समय बेहतर संचार के माध्यम से आपके प्यार को गहरा करने में मदद करेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहतर संचार का उपयोग करें. इस सप्ताह घर का वातावरण शांत और सुरक्षित रहेगा. अपने परिवारजनों के प्रति अपने प्यार और समर्पण को व्यावहारिक रूप से दिखाएं. आपके सकारात्मक व्यवहार से पारिवार में सद्भाव बनी रहेगी और किसी भी पुरानी गलतफहमी दूर होगी.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद खास है. इस समय अपने और अपने जीवनसाथी के दीर्घकालिक लक्ष्यों पर गंभीरता से चर्चा करना महत्वपूर्ण है. भविष्य में क्या योजनाएं बनानी हैं और किस दिशा में जाना है, इस पर खुलकर बातचीत करें. ये वार्तालाप न केवल आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत करेंगे, बल्कि एक नई दिशा और स्थिरता भी प्रदान करेंगे.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी सिंगल हैं, वे भावनाओं में बहने के बजाय व्यावहारिकता पर ध्यान दें. किसी नए रिश्ते की शुरुआत में स्थिरता और सुरक्षा को ही प्राथमिकता दें. जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप ही अपना भागीदार चुनें.
- प्रेम जीवन के उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें. किसी भी मंदिर में देवी लक्ष्मी को चमेली के फूल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. इससे प्रेम जीवन की बाधाएं दूर होंगी.
- लकी अंक: 6 और 2
- लकी रंग: सफेद और हल्का गुलाबी
मिथुन साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को प्रेम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपके रिश्ते में स्पष्टता और संचार के महत्व को बढ़ावा मिलेगा. अपने साथी से खुलकर बात करें और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें. आपकी जिज्ञासा इस सप्ताह आपके रिश्ते को और भी रोमांचक बनाएगी. अपने साथी के साथ नए पहलुओं को तलाशने का यह सही समय है.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आपसी तालमेल और सद्भाव बना रहेगा. घर के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए आप सक्रिय रूप से भाग लेंगे. छोटे भाई-बहनों का सहयोग और प्यार आपको मानसिक शांति देगा. किसी पारिवारिक सदस्य के साथ आपकी गहरी बातचीत हो सकती है, जो रिश्तों की नजदीकियां बढ़ाएगी. घर पर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रहेगा. इस दौरान विचारशील और व्यावहारिक बातचीत पर विशेष ध्यान दें. कोई खास संदेश या सरप्राइज जैसी छोटी-छोटी बातें आपके वैवाहिक जीवन में पुरानी गर्मजोशी वापस ला सकती हैं. इस समय का पूरा लाभ उठाएं, अपने जीवनसाथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना न भूलें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक कुंवारे हैं, उन्हें अपनी जिज्ञासा और संवाद कौशल पर ध्यान देना चाहिए. सोशल मीडिया या दोस्तों के जरिए आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जिसकी सोच आपसे मिलती-जुलती है. नए लोगों से मिलने में संकोच न करें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन व्रत रखें या सफेद वस्त्र पहनें. अपने पसंदीदा देवी-देवता को चमेली के तेल का दीपक जलाएं. प्रेम संबंधों को मजबूत बनाने हेतु मिट्टी के बर्तन में जल भरकर उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर किसी पेड़ की जड़ में डालें.
- लकी अंक: 5 और 9
- लकी रंग: हल्का पीला और सफेद
कर्क साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में व्यावहारिक संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. आपको अपने साथी के साथ स्पष्ट और सीधी बातचीत करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए. यह समय अपने दिल की बात कहने का सबसे सही मौका है, जो आपके रिश्ते में और भी मजबूत बंधन बनाएगा. आपका साथी आपको भावनात्मक समर्थन देने में भी बेहद खुश होगा. रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए बातचीत के दौरान धीरज रखें.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में नई ताजगी और सकारात्मकता आएगी. घर पर आरामदेह और विचारशील पल बिताने की कोशिश करें. याद रखें, परिवार में छोटी-छोटी बातें, एक-दूसरे का ख्याल रखना और बच्चों के साथ समय बिताना खुशियों की बौछार लाएँगी. परिवार के बड़ों की बातों को ध्यान से सुनें.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जोड़ों के लिए यह समय बहुत ही फायदेमंद साबित होगा. पुरानी गलतफहमियों को भूलकर आगे बढ़ें. चाहे वह शाम की एक साधारण सैर की योजना बनाना हो या फिर साथ मिलकर अपना पसंदीदा खाना बनाना हो, इन छोटे कामों से वैवाहिक जीवन में प्यार का मजबूत तारा बनेगा. एक-दूसरे के प्रति संवेदनशील रहें और साथ में मजेदार पलों का भरपूर अनुभव करें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी बातचीत में आत्मविश्वास बनाए रखें. किसी नए रिश्ते की शुरुआत में जल्दबाजी न करें. व्यावहारिक सोच रखने वाले लोगों से ही आपकी मुलाकात हो सकती है. अपनी स्पष्टता और सकारात्मकता से ही आप अच्छे रिश्ते की नींव रख सकते हैं.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में सुख-शांति बनाए रखने के लिए शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें. इसके अलावा लाल रंग के फूल भी चढ़ा सकते हैं. अपने शयनकक्ष को साफ-सुथरा रखें और सफेद वस्त्र पहनकर अपने प्रियजन को कोई मीठा खिलाएं, इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा.
- लकी अंक: 2,7
- लकी रंग: पर्पल और हरा
सिंह साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए प्यार और रिश्तों में कुछ बेहतरीन संभावनाएं बन रही हैं. आपके आस-पास की ऊर्जा आपके रोमांटिक जीवन को मजबूत बनाने में पूरी तरह से मदद करेगी. बातचीत के मामले में पूरी तरह से आश्वस्त रहें. अपनी भावनाओं को स्पष्ट और दृढ़ता से व्यक्त करें. अपनी इच्छाओं और भावनाओं को खुलकर साझा करें, इससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह काफी अनुकूल रहने वाला है. घर के वातावरण में खुशहाली और सकारात्मकता का संचार होगा. आपका परिवार आपके फैसलों का पूरा सहयोग करेगा. बच्चों के साथ मस्ती भरे पल बिताने से मानसिक तनाव दूर होगा और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे. किसी धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन में साथ मिलकर हिस्सा लें.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन के लिए यह सप्ताह अपने साथी को खुश करने का एक शानदार अवसर है. आप दिखा सकते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं. उनके पसंदीदा व्यंजन बनाना या उन्हें सरप्राइज देना जैसे छोटे-छोटे काम आपके रिश्ते में मिठास भर देंगे. इस सप्ताह अपने साथी के साथ कुछ रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए यह सप्ताह अपने दिल की सुनने और प्यार में एक नई चिंगारी पैदा करने का है. किसी आर्ट एक्टिविटी या क्लास में आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. अपने आपको बदलाव के लिए खुला रखें और अपनी पर्सनैलिटी में आत्मविश्वास दिखाएं.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल धारा दें. सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, इसलिए 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें.
- लकी अंक: 1, 4
- लकी रंग: सुनहरा और नारंगी
कन्या साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह प्यार के मामलों में व्यावहारिकता और ध्यान देने की आवश्यकता है. अपने स्वाभाविक गुणों के कारण, आप अपने साथी के प्रति स्नेह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यावहारिकता का सहारा ले सकते हैं. कभी-कभी छोटे-छोटे इशारे आपके प्यार को और गहरा कर सकते हैं. इस अवधि के दौरान, अपने रिश्ते में छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें. ध्यान रखें कि प्यार का सबसे खूबसूरत रूप वह होता है जो छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से प्रकट होता है. इस सप्ताह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार रहें और उन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दें जो आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जीवन में इस सप्ताह रोमांस की जगह जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. घरेलू मामलों को लेकर साथ मिलकर निर्णय लें. आप ऐसी गतिविधियों की योजना बना सकते हैं जो न केवल आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगी बल्कि आपके रिश्ते में भी मिठास आएगी. साथ में कोई फिटनेस क्लास जॉइन करें या साथ में हेल्दी खाना बनाएँ. इससे न केवल आप एक-दूसरे के करीब आएँगे बल्कि आपके रिश्ते में नई ऊर्जा भी आएगी.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह शांतिप्रद रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह किसी उम्मीदवार को जल्दबाजी में चुनने से बचें. व्यावहारिकता के आधार पर ही किसी को अपने करीब आने दें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और शुक्रवार को एक सफेद मिठाई का दान करें.
- लकी अंक: 6,8
- लकी रंग: हल्का गुलाबी, पीला
तुला साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से समय काफी अनुकूल रहेगा. रिश्तों में खुलकर बातचीत करने के अवसर मिलेंगे, जिससे आप अपने मन की भावनाएं प्रियजन के सामने आसानी से रख पाएंगे. सकारात्मक सोच अपनाने से प्यार और विश्वास दोनों मजबूत होंगे. रिश्ते में चल रही छोटी-मोटी गलतफहमियां भी बातचीत के जरिए दूर हो सकती हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में इस सप्ताह सुखद और शांत माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. आपकी सकारात्मक ऊर्जा परिवार में चल रही किसी अनबन को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. बच्चों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जबकि घर के बड़े-बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित लोगों को दांपत्य जीवन में पुरानी समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए. जीवनसाथी से अपनी भावनाएं ईमानदारी से साझा करें और उनकी बात भी ध्यान से सुनें. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करने से रिश्ते में नई ताजगी आएगी. आपसी विश्वास और समझ वैवाहिक जीवन को और मजबूत बनाएगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके जीवन में इस सप्ताह कोई दिलचस्प व्यक्ति दस्तक दे सकता है. हालांकि, नए रिश्ते को लेकर जल्दबाजी करने से बचें. सामने वाले को समझने और रिश्ते को समय देने की कोशिश करें. धैर्य के साथ आगे बढ़ने पर यह रिश्ता भविष्य में मजबूत और स्थायी बन सकता है.
- प्रेम जीवन के उपाय: रिश्ते में मधुरता और प्रेम बढ़ाने के लिए शुक्रवार को गुलाब के फूल अर्पित करें. शाम के समय देसी घी का दीपक जलाकर अपने और पार्टनर के बीच प्रेम, विश्वास और आपसी समझ बढ़ाने की प्रार्थना करें.
- लकी अंक: 1, 6
- लकी रंग: सफेद, समुद्री नीला
वृश्चिक साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में गहराई और प्रगाढ़ता का अनुभव होगा. आपके लिए अपने प्रियजन के साथ खुलकर संवाद करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. अपनी भावनाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के साझा करें, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच की समझ और जुड़ाव मजबूत होगा. हालांकि, बातचीत के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपसी सत्ता संघर्ष (Ego clash) से पूरी तरह बचें. रिश्ते में आपसी विश्वास और भावनात्मक निकटता पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह प्यार और सद्भावना का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई नया काम करने या भविष्य की योजनाएं बनाने का समय है. घर के माहौल को शांत बनाए रखने के लिए छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. एक-दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक सुनें, ताकि रिश्ते में मधुरता बनी रहे.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंधों में मिठास आएगी. घर पर किसी धार्मिक या आनंदमय आयोजन का आयोजन हो सकता है, जिससे सबके चेहरों पर मुस्कान नजर आएगी. बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: यदि आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आपकी रुचि किसी दिलचस्प और आकर्षक व्यक्ति की ओर बढ़ सकती है. लेकिन ध्यान रहे, किसी भी नए रिश्ते में बिना सोचे-समझे गंभीरता से आगे बढ़ने से पहले खुद को पर्याप्त समय जरूर दें. धीरे-धीरे कदम बढ़ाएं ताकि आप अपने दिल की सच्ची भावनाओं को अच्छे से समझ सकें और कोई गलत निर्णय न लें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर एक पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर अपने इष्ट देवता को चंदन का तिलक लगाएं.
- लकी अंक: 4,9
- लकी रंग: नीला, केसरी
धनु साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा. आपके रिश्तों में सहजता और रोमांच का अनुभव होगा, जो आपके और आपके साथी के बीच के बंधन को मजबूती प्रदान करेगा. आप दोनों के बीच संवाद बेहतर होगा और एक-दूसरे को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे रोमांस का माहौल पूरी तरह से बना रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण इस सप्ताह काफी शांत, प्रसन्न और सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अत्यधिक मधुर होंगे. आप सभी मिलकर किसी धार्मिक या मनोरंजन कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं. अगर कोई पुरानी अनबन या मतभेद चल रहे थे, तो उनका समाधान निकलेगा और घर में खुशहाली बनी रहेगी.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन के लिए यह समय साझा गतिविधियों में शामिल होने का बेहद शानदार है. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक अंतरंगता बढ़ेगी. कोई छोटी यात्रा या कोई नया रोमांच आपके रिश्ते को एक नई और सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा, जिससे दांपत्य जीवन में प्यार और मिठास बढ़ेगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आपके जीवन में कोई उत्साही और जिंदादिल व्यक्ति आ सकता है. हालांकि, ध्यान रखें कि नई मुलाकातों के मामले में तुरंत गहरे रिश्ते में न जाएं. पहले व्यक्ति को अच्छे से समझें और धैर्य रखें. समय का सही उपयोग करें और अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए खुले दिमाग से आगे बढ़ें.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता लाने के लिए प्रतिदिन सुबह तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनकर किसी जरूरतमंद को मिठाई का दान करें. साथ ही, 'ॐ शुक्र देवाय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करने से प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
- लकी अंक: 6, 9
- लकी रंग: मैजेंटा, ऑरेंज
मकर साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आप अपने प्रेम संबंधों में गंभीरता का भाव गहराई से महसूस करेंगे. प्यार को आगे बढ़ाना आपके लिए बेहद आसान होगा. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में किसी भी तरह का संकोच न करें, क्योंकि आपकी ईमानदारी और स्पष्टता से रिश्तों में एक नयी जान आएगी. छोटी-छोटी बातों पर झिझक छोड़ें और अपने साथी को विश्वास दिलाएं कि आप उनके हर उतार-चढ़ाव में साथ हैं.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद खास रहने वाला है. यह अपने जीवनसाथी के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं, बच्चों की शिक्षा या वित्तीय मामलों पर गंभीरता से चर्चा करने का उत्तम समय है. पति-पत्नी के बीच पहले से चल रही कोई खामोशी भी इस सप्ताह दूर हो सकती है.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो जीवन में स्थिरता और परिपक्वता का प्रतीक हो. सोशल मीडिया या किसी करीबी मित्र के माध्यम से आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. नए और सार्थक रिश्ते बनाने के लिए यह अच्छा समय है. अपने दिल की सुनें और नए अवसरों का स्वागत करें, लेकिन भावनात्मक रूप से जल्दबाजी से बचें.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह शांति और सद्भाव लेकर आएगा. घर का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक रहेगा. घर पर किसी धार्मिक या छोटे कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलेगा.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन अपने प्रियजन को कोई सुंदर वस्तु या सफेद मिठाई भेंट करें. प्रेम संबंध में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
- लकी अंक: 3, 8
- लकी रंग: पीला, लाल
कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन एक नई ऊर्जा से भर जाएगा. आपके और आपके साथी के बीच की बातचीत हल्की, मजेदार और रोमांचक होगी. यह वह अनुकूल समय है जब आप एक-दूसरे के साथ बेहतर सामंजस्य बिठा सकते हैं. साझा गतिविधियों में भाग लेकर, कहीं घूमने जाकर या मिलकर कोई नया हॉबी अपनाकर आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत बना सकते हैं. इस सप्ताह अपने रिश्तों को हल्का और खुशनुमा बनाए रखने की पूरी कोशिश करें.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में इस सप्ताह प्यार और समझ बढ़ाने का यह एक बेहतरीन अवसर है. घर के बीचों-बीच कुछ पल निकालकर अपने जीवनसाथी के साथ गहन संवाद स्थापित करें. पुरानी खटपट और गलतफहमियां दूर होंगी. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल बेहद कमाल का रहेगा और आप एक-दूसरे को खास महसूस कराएंगे.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहेगा. सदस्यों के साथ मिलकर कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने से आपसी प्रेम और आत्मीयता में वृद्धि होगी. घर में चल रही कोई रुकी हुई बात या विवाद इस सप्ताह सुलझ सकता है, जिससे मन को बेहद शांति मिलेगी.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार है. इस सप्ताह आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो बिल्कुल अलग और अनोखा है. शायद यह कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी सोच और दृष्टिकोण को चुनौती देता हो, जिससे एक नया रिश्ता बन सकता है. अपने दिल की बात साझा करने में कतई संकोच न करें; इस सप्ताह आपके विचारों और भावनाओं की सराहना की जाएगी.
- प्रेम जीवन के उपाय: रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें. शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई या शहद जरूर खिलाएं.
- लकी अंक: 1,6
- लकी रंग: पर्पल, समुद्री हरा
मीन साप्ताहिक लव राशिफल
- प्रेम जीवन: यह सप्ताह प्रेम के मामले में बहुत सार्थक और यादगार रहने वाला है. आपके रिश्ते में एक नई खुशी और संतुष्टि आएगी. इस अवधि में आपको अपने साथी के साथ गहरी भावनात्मक बातचीत करने के लिए समय निकालना चाहिए. ये पल आपके लिए बेहद खास रहेंगे, जहाँ आप एक-दूसरे के प्रति अपने अनुभव, विचार और भावनाओं को बेहतरीन तरीके से साझा कर पाएंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन और भी मजबूत होगा.
- शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अत्यंत शुभ है. पति-पत्नी के बीच आपसी समझ, विश्वास और तालमेल में वृद्धि होगी. पिछले समय की किसी भी अनबन को दूर करने के लिए यह सबसे उत्तम समय है. घर का वातावरण प्रेमपूर्ण और शांतिपूर्ण रहेगा. साथ मिलकर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य करने से रिश्ते में और भी मिठास आएगी.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मोर्चे पर यह सप्ताह सुखद रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कोई मंगलकार्य की योजना बन सकती है. बच्चों की ओर से अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे पूरे परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा.
- सिंगल्स के लिए सलाह: अगर आप सिंगल हैं, तो इस सप्ताह आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आध्यात्मिक या कलात्मक स्वभाव का हो. नए रिश्ते बनने की प्रबल संभावना है, जो आपके जीवन में गहराई और प्रेरणा लेकर आएंगे. अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और नए संबंध बनाने के लिए तैयार रहें. झिझकें नहीं, यह सकारात्मक बदलाव का संकेत है.
- प्रेम जीवन के उपाय: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें. किसी मंदिर में देवी मां को गुलाब का फूल अर्पित करें. रोज रात को सोने से पहले अपने पार्टनर के बारे में सकारात्मक सोचें.
- लकी अंक: 2,8
- लकी रंग: लाल, हरा
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