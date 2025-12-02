हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHanuman worship: मंगल दोष और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए करें मंगलवार का पूजा

Hanuman worship: मंगल दोष और हनुमान जी की कृपा पाने के लिए करें मंगलवार का पूजा

Hanuman worship: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन भक्त हनुमान जी और मंगल देव की पूजा कर जीवन की बाधाओं और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति की कामना करते हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Dec 2025 05:45 AM (IST)
Preferred Sources

Hanuman worship: धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगलवार का व्रत रखने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कुंडली में बने मंगल दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है. हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है. इसलिए मंगलवार के दिन उनकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है.

जन्म कुंडली में मंगल दोष

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में बारह भाव होते हैं. प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल का स्थित होना आमतौर पर मंगल दोष बनाता है. कई बार यह दोष स्वतः समाप्त भी हो जाता है, लेकिन कई जातकों को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं.

विवाह में विलंब, दांपत्य तनाव, क्रोध, दुर्घटना का भय या आर्थिक संघर्ष इन सबके पीछे अक्सर मंगल दोष को कारण माना जाता है. इसलिए ज्योतिष में इसके उपाय और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. हनुमान जी की भक्ति को मंगल दोष शांत करने का सबसे सरल उपाय माना जाता है.

कैसे करें व्रत

मंगलवार का व्रत बहुत सीधा और प्रभावी माना जाता है. सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के वस्त्र धारण करें. मन में मंगल दोष दूर करने का संकल्प लें. पूजा स्थान को साफ करें और हनुमान जी तथा मंगल देव की तस्वीर स्थापित करें. लाल फूल, सिंदूर, चने और गुड़ का भोग अर्पित करें.

“ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” और “ॐ हनुमते नमः” मंत्रों का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है. हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें. दिनभर फलाहार रखें और नमक का सेवन न करें. सूर्यास्त के बाद व्रत का पारण करें.

इन उपायों से दूर होगा दूष:

मंगलवार के दिन दान करना शुभ माना गया है. लाल मसूर की दाल, गुड़, तांबा या लाल रंग की वस्तुओं का दान मंगल दोष को शांत करने में सहायक होता है. यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति मंगलवार को संयम, सेवा और विनम्रता के साथ हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके जीवन से बाधाएँ धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 05:45 AM (IST)
Tags :
Hindu Rituals Hanuman Worship Tuesday Fasting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिल सकता है मौका
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिलेगा मौका?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: नकली प्रेमिका का जानलेवा धोखा | ABP News
SIR Controversy: बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, BLO फोरम से सदस्यों ने किया हंगामा | EC
SIR Controversy: क्या TMC वाले 'BLO' धांधली कर रहे हैं?| BLO | EC | Mamata Banerjee
Parliament Winter Session: संसद परिसर में डॉगी लाने पर क्यों मचा बवाल? | Renuka Chowdhury | BJP
Sandeep Chaudhary: फिर घमासान..संसद में होगा कुछकाम! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण |Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
नए मोबाइल में ये ऐप देखकर चौंक न जाएं आप, सरकार ने कंपनियों को दे दिया आदेश; इससे क्या होगा फायदा?
विश्व
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका से निकालेंगे ट्रंप? जानें क्यों छिड़ी बहस
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिल सकता है मौका
दूसरे वनडे में 3 बदलाव के साथ उतर सकती है दक्षिण अफ्रीकी टीम, इस हिंदू क्रिकेटर को मिलेगा मौका?
बॉलीवुड
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, काजोल की बेटी को देख फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
ब्लैक लहंगे में निसा देवगन का किलर लुक, फैंस बोले- 'बिल्कुल मां पर गई है'
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
इंडिया
Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी
ट्रेंडिंग
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
बाइक से जा रहे कपल को रोडवेज ने मारी जोरदार टक्कर, बीच चौराहे मचा कोहराम- डरा देगा वीडियो
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget