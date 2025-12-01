हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSomvar Puja Vidhi: सोमवार को भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न? जानें सही पूजा विधि और मंत्र

Somvar Puja Vidhi: सोमवार को भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न? जानें सही पूजा विधि और मंत्र

Monday Shiva Worship: सोमवार को भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है. जानें सही विधि से पूजन और मंत्र जाप से शिवजी प्रसन्न होते हैं, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Dec 2025 06:30 AM (IST)
Monday Shiva Worship: सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत शुभ माना जाता है. खासकर 21 सोमवार का व्रत लगातार रखने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.

मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, विवाह और संतान सुख जैसे इच्छित आशीर्वाद देते हैं. कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार को सच्चे मन से शिव पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, विशेष रूप से विवाह, संतान और आर्थिक उन्नति से जुड़ी इच्छाएं.

सोमवार की शिव पूजा की विधि

सोमवार की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ व हल्के रंग के कपड़े पहनें. घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें. इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और गंगाजल से अभिषेक करें. यह पंचामृत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है.

अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, भस्म और सफेद फूल अर्पित करें. इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें. आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप कर सकते हैं. पूजा सम्पन्न होने के बाद प्रसाद का भोग लगाकर भगवान की आरती करें.

शिव पूजा का शुभ समय

सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का समय शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है. यह समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रातःकाल का योग होता है. इसके अलावा प्रदोष काल में की गई पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है.

प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग डेढ़ घंटे पहले से लेकर डेढ़ घंटे बाद तक का समय होता है. यह समय शाम 5.30 से 7.30 के बीच माना जाता है. इस समय पूजा करने से भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं.

शिव मंत्र

आप पूजा के समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

  • ॐ नमः शिवाय
  • ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 01 Dec 2025 06:30 AM (IST)
Monday Shiva Worship Somvar Vrat Rituals Somvar Puja Vidhi
फोटो गैलरी

Embed widget