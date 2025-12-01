Somvar Puja Vidhi: सोमवार को भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न? जानें सही पूजा विधि और मंत्र

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Monday Shiva Worship: सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत शुभ माना जाता है. खासकर 21 सोमवार का व्रत लगातार रखने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.



मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, विवाह और संतान सुख जैसे इच्छित आशीर्वाद देते हैं. कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार को सच्चे मन से शिव पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं, विशेष रूप से विवाह, संतान और आर्थिक उन्नति से जुड़ी इच्छाएं.

सोमवार की शिव पूजा की विधि

सोमवार की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ व हल्के रंग के कपड़े पहनें. घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें. इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी और गंगाजल से अभिषेक करें. यह पंचामृत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है.

अभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, भस्म और सफेद फूल अर्पित करें. इसके बाद धूप और दीप प्रज्वलित करें. आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप कर सकते हैं. पूजा सम्पन्न होने के बाद प्रसाद का भोग लगाकर भगवान की आरती करें.

शिव पूजा का शुभ समय

सुबह 4 बजे से 7 बजे तक का समय शिव पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है. यह समय ब्रह्म मुहूर्त और प्रातःकाल का योग होता है. इसके अलावा प्रदोष काल में की गई पूजा भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है.

प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग डेढ़ घंटे पहले से लेकर डेढ़ घंटे बाद तक का समय होता है. यह समय शाम 5.30 से 7.30 के बीच माना जाता है. इस समय पूजा करने से भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं.

शिव मंत्र

आप पूजा के समय इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

ॐ नमः शिवाय

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्. उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्.

