हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Nanak Jayanti 2025 LIVE: आज गुरु नानक देव जी की जयंती, प्रकाश पर्व पर जानिए इससे जुड़ी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं

Guru Nanak Jayanti 2025 LIVE: आज गुरु नानक देव जी की जयंती, प्रकाश पर्व पर जानिए इससे जुड़ी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं

Guru Nanak Jayanti 2025 LIVE: कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जी की जंयती को मनाया जाता है. इस साल प्रकाश पर्व 5 नवंबर 2025, बुधवार के दिन मनाया जाएगा. लाइव अपडेट्स के जारिए जानिए पूरी जानकारी.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Nov 2025 07:04 AM (IST)

LIVE

Key Events
guru nanak jayanti 2025 live updates gurpurab wishes messages first sikh guru teachings Guru Nanak Jayanti 2025 LIVE: आज गुरु नानक देव जी की जयंती, प्रकाश पर्व पर जानिए इससे जुड़ी परंपराएं और धार्मिक मान्यताएं
गुरु नानक जयंती 2025 लाइव
Source : abplive

Background

Guru Nanak Jayanti 2025 LIVE: गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी. हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है. यह पर्व सिख धर्म के लोगों के लिए समानता, एकता, प्रेम और सेवा का प्रतीक है, जिसे 'गुरुपर्व'या 'प्रकाश पर्व'भी कहते हैं. गुरु नानक जी की जयंती को पूरे विश्वभर में धूमधाम से मनाया जाता है.

यह त्योहार सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जो उनसे जुड़ने, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का अवसर प्रदान करता है. कार्तिक मास की पूर्णिमा को प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर का महीना हो सकता है. यह खास दिन पूरी तरह से गुरु नानक देव जी समर्पित है. 

गुरु नानक जयंती कब है? (गुरु नानक जयंती 2025)

हिंदू पंचांग के मुताबिक, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर या नवबंर माह के बीच आने वाली कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर गुरु नानक देव जी की जयंती को मनाया जाता है. इस वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 5 नवंबर 2025, बुधवार के दिन पड़ रही है, जो 4 नवंबर को रात 10 बजकर 36 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 5 नवंबर को 6 बजकर 48 मिनट पर खत्म हो जाएगा.

ऐसे में इस साल गुरु नानक जी की जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी. गुरु नानक देव की यह 556वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी.

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा साल 1469 को हुआ था. तब से लेकर आज तक हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के मौके पर ही प्रकाश पर्व को मनाया जाता है.

वही, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि, गुरु नानक देव जी का जन्म अप्रैल महीने में हुआ था, लेकिन सिख संगठन इसके कट्टाक (कार्तिक) महीने में मनाती है. इस दिन को गुरु के ज्ञान के प्रकाश फैलने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जिस वजह इसे 'प्रकाश पर्व' भी कहते हैं.

प्रकाश पर्व को कैसै मनाया जाता है?

  • गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर अखंड पाठ साहिब का पाठ किया जाता है. यह पाठ पर्व से दो दिन पहले शुरू होकर प्रकाश पर्व वाले दिन खत्म होता है.
  • इस दिन सिख समुदाय के लोग शबद-कीर्तन का भी आयोजन करते हैं. 
  • सभी गुरुद्वारों में प्रवचन, कीर्तन के साथ लंगर का भी भव्य आयोजन होता है.
  • यह पर्व सेवा और दान का प्रतीक भी है. इसलिए सिख समुदाय के लोग इस दिन खास तौर पर सेवा और दान करते हैं. 
  • प्रकाश पर्व के दिन लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं और गुरुद्वारों को भव्य तरीके से सजाया जाता है.

गुरु पर्व का धार्मिक महत्व

गुरु नानक साहब की जयंती सिख धर्म में समानता, प्रेम और सेवा का प्रतीक है. इस दिन संगत कीर्तन गाकर, अखंड पाठ का लुफ्त उठाया जाता है. गुरु नानक देव जी के गुरुपर्व का महत्व सिख धर्म से जुड़ी शिक्षाओं और प्रथम गुरु के विचारों को आत्मसात करने का दिन है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

07:04 AM (IST)  •  05 Nov 2025

Guru Nanak Jayanti 2025 Live: गुरु नानक जयंती पर CM योगी ने दी शुभकामनाएं

गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि, 'मानवता के लिए प्रेरणास्रोत, सिख पंथ के संस्थापक व प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटिश: नमन एवं सिख बंधुओं, श्रद्धालुओं व प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! गुरु नानक देव जी महाराज ने हमें सदाचार, सत्य और नैतिकता का मार्ग दिखाया। सेवा, समता, प्रेम और करुणा का संदेश देतीं उनकी शिक्षाएं हमारे लिए जीवन-दर्शन हैं।'

06:46 AM (IST)  •  05 Nov 2025

Guru Nanak Jayanti 2025 LIVE: गुरु नानक देव की सीख

गुरु नानक देव जी ने हमेशा परमात्मा को याद करने की सीख दी है, क्योंकि ईश्वर का नाम जाप करने से मन को शांति मिलती है. इससे व्यक्ति काम, क्रोध, मोह और लालच जैसी बुराईयों से हमेशा बचता है.

Load More
Tags :
Guru Nanak Dev Prakash Parv Guru Nanak Jayanti 2025
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
क्रिकेट
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
बिहार चुनाव में बज रहा यूपी का डंका! CM योगी बोले- 'अब यहां भी चलेगा बुलडोजर', अखिलेश ने किया पलटवार!
विश्व
पाकिस्तान ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डिफेंस डील, समंदर में देगा चुनौती!
PAK ने बढ़ा दी भारत की टेंशन, चीन के साथ कर ली बड़ी डील, समंदर में देगा चुनौती!
क्रिकेट
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
नौ चौके और फिर 6,6,6,6, वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से मचाया तूफान, सिर्फ 67 गेंद में बना दिए इतने रन
बॉलीवुड
'आपका हेयरस्टाइल कॉपी करूंगा...', शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
शाहरुख खान ने बर्थडे विश पर शशि थरूर को दिया जवाब, बाकी हस्तियों को भी यूं कहा- थैंक्यू
राजस्थान
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जयपुर: '2 बार पी शराब, कार सवार ने रोका तो गुस्सा आया और फिर...', आरोपी डंपर चालक ने क्या बताया?
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
क्या भारत निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए किसी को ईवीएम उधार देता है, जानें क्या होती है प्रकिया
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election 2025: क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
क्या दिल्ली का पंजीकृत मतदाता हरियाणा या महाराष्ट्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, जानें नियम
यूटिलिटी
Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget