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Flipkart Freedom Sale 2026: राशि अनुसार क्या खरीदें और क्या नहीं? एक गलत चुनाव बिगाड़ सकता है आपका बजट

Flipkart Freedom Sale 2026: सेल खरीदारी से पहले जानें राशि अनुसार शॉपिंग की सामान्य प्रवृत्तियां, किन चीजों पर खर्च करना बेहतर हो सकता है और कौन-सी गलतियां आपका बजट बिगाड़ सकती हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 06 Aug 2026 09:05 PM (IST)
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Flipkart Freedom Sale 2026: फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 2026 का इंतजार लाखों ऑनलाइन शॉपर्स कर रहे हैं. इस साल सेल की शुरुआत 8 अगस्त 2026 से हो रही है, जबकि फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स को 7 अगस्त से अर्ली एक्सेस मिलेगा. सेल के दौरान SBI क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और कई आकर्षक डील्स ग्राहकों को लुभाएंगी.

लेकिन हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यही है क्या सिर्फ भारी डिस्काउंट देखकर खरीदारी करनी चाहिए? ज्योतिष के अनुसार हर राशि का स्वभाव अलग होता है और वही उसके खर्च करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है. हालांकि यह समझना जरूरी है कि राशि यह तय नहीं करती कि आपको क्या खरीदना चाहिए. समझदारी भरी खरीदारी का आधार हमेशा आपका बजट, जरूरत और सही प्लानिंग होनी चाहिए.

Flipkart Freedom Sale 2026 में क्या खरीदना फायदेमंद हो सकता है?

अगर आप पहले से किसी प्रोडक्ट को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Flipkart Freedom Sale 2026 आपके लिए बचत का अच्छा मौका हो सकती है.

  • आईफोन 15, आईफोन 16, आईफोन 17 और सैमसंग गैलेक्सी S25 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर आकर्षक कीमतें और बेहतरीन ऑफर्स मिल सकते हैं.
  • मोटोरोला सहित कई अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन और टैबलेट्स पर भी शानदार छूट मिलने की संभावना है.
  • अगर आपके पास एसबीआई (SBI) क्रेडिट कार्ड है, तो उपलब्ध 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ उठाकर अपनी खरीदारी पर अतिरिक्त बचत कर सकते हैं.

किन गलतियों से बचना सबसे जरूरी है?

कई लोग सिर्फ "Limited Stock" या "Flash Sale" देखकर तुरंत ऑर्डर कर देते हैं. यही आदत बाद में बजट बिगाड़ सकती है.

इन बातों का हमेशा ध्यान रखें:-

  • बिना जरूरत केवल डिस्काउंट देखकर खरीदारी न करें.
  • किसी भी प्रोडक्ट की पुरानी कीमत जरूर जांचें.
  • छोटे-छोटे गैजेट्स के लिए भी नो कॉस्ट ईएमआई (No Cost EMI) लेने से पहले अपनी मासिक आय और खर्च का आकलन करें.

राशि अनुसार क्या खरीदें और किन गलतियों से बचें?

अग्नि तत्व राशियां (Fire Signs): मेष, सिंह, धनु

इन राशियों के लोग अक्सर उत्साह में तुरंत फैसला लेते हैं.

क्या खरीदें?

मेष: वर्कआउट इक्विपमेंट, तांबे के बर्तन या किचन अप्लायंसेज.
सिंह: कोई एक प्रीमियम गैजेट या ब्रांडेड कपड़े.
धनु: ट्रैवल एक्सेसरीज, किताबें और कैंपिंग गियर.

क्या न करें?

फ्लैश सेल (Flash Sale) देखकर जल्दबाजी में महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने से बचें. खरीदने से पहले कम से कम 10 मिनट सोचें कि वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं.

पृथ्वी तत्व राशियां (Earth Signs): वृषभ, कन्या, मकर

ये राशियां आमतौर पर रिसर्च करने के बाद ही पैसा खर्च करती हैं.

क्या खरीदें?

वृषभ: होम डेकोर, आरामदायक फर्नीचर या ऑडियो सिस्टम.
कन्या: लैपटॉप, टैबलेट या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाले गैजेट्स.
मकर: वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या अन्य टिकाऊ होम अप्लायंसेज.

क्या न करें?

सिर्फ सस्ता देखकर कम गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स न खरीदें. लंबे समय तक चलने वाली अच्छी क्वालिटी आपके लिए बेहतर निवेश साबित होगी.

वायु तत्व राशियां (Air Signs): मिथुन, तुला, कुंभ

इन राशियों के लोग नए ट्रेंड्स से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं.

क्या खरीदें?

मिथुन: 5G स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच और वायरलेस ईयरबड्स.
तुला: ग्रूमिंग किट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और फुटवियर.
कुंभ: स्मार्ट होम डिवाइसेज और नई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स.

क्या न करें?

सोशल मीडिया या दोस्तों को देखकर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स पर तुरंत पैसा खर्च न करें. अपनी कार्ट को 24 घंटे तक होल्ड पर रखना बेहतर फैसला हो सकता है.

जल तत्व राशियां (Water Signs): कर्क, वृश्चिक, मीन

ये राशियां अक्सर भावनाओं के आधार पर खरीदारी कर बैठती हैं.

क्या खरीदें?

कर्क: किचन गैजेट्स, कुकवेयर और होम सिक्योरिटी डिवाइसेज.
वृश्चिक: स्टडी सेटअप, सिक्योरिटी गियर या सेल्फ-इम्प्रूवमेंट से जुड़े प्रोडक्ट्स.
मीन: कैमरा, क्रिएटिव गैजेट्स, बेडशीट, पर्दे और अन्य होम फर्निशिंग आइटम.

क्या न करें?

रात में सेल शुरू होते ही भावनाओं में बहकर महंगे गैजेट्स की No-Cost EMI लेने से बचें. इससे आने वाले महीनों का बजट प्रभावित हो सकता है.

बजट बचाने का सबसे आसान मंत्र:

चाहे आपकी राशि कोई भी हो, खरीदारी से पहले अपनी विशलिस्ट(Wishlist) तैयार करें. पहले जरूरत की चीजों की सूची बनाएं, फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठाएं. यदि कोई सामान अगले तीन महीने तक जरूरी नहीं है, तो सिर्फ ऑफर देखकर उसे खरीदना समझदारी नहीं होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 Aug 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
Flipkart Sale Astro Tips Online Shopping Tips Flipkart Freedom Sale 2026
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