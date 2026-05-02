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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी मई में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त, चंद्रमा निकलने का समय

Sankashti Chaturthi 2026: एकदंत संकष्टी चतुर्थी मई में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त, चंद्रमा निकलने का समय

Ekdant Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी 5 मई 2026 को है. ये व्रत संतान सुख, धन, नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं. मई की संकष्टी चतुर्थी बहुत खास भी है जान लें क्यों.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 May 2026 06:41 AM (IST)
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Ekdant Sankashti Chaturthi 2026: 5 मई 2026 को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकदंत संकष्टी चतुर्थी है. भगवान एकदंत को गणेश जी के अष्टविनायक रूपों में से एक माना जाता है। एकदन्त गणेश का शाब्दिक अर्थ है - एक दांत वाले गणेश जी.

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार गणेश जी ने भगवान शिव से भेंट करने आए परशुराम जी को महादेव से मिलने के लिए रोक दिया था. क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी पर प्रहार किया था जिससे उनका एक दांत टूट गया और वे एकदन्त के रूप में प्रसिद्ध हुए. एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किन लोगों के लिए लाभदायी है, इसका महत्व, मुहूर्त सब जान लें.

एकदंत संकष्टी चतुर्थी 2026 मुहूर्त

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 5 मई 2026 सुबह 5 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 6 मई 2026 को सुबह 7.51 पर इसका समापन होगा.

  • गणेश जी पूजा समय - सुबह 8.58 - दोपहर 1.58, रात 8.18 - रात 9.13

शुभ योग

एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर शिव योग का संयोग बन रहा है. साथ ही इस दिन मंगलवार भी है, इसलिए ये अंगारकी चतुर्थी कहलाएगी. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि कुंडली में मंगल से संबंधित कोई दोष हो, तो इस दिन गणेश जी की पूजा करने से वह शांत हो जाता है. ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार को पड़ने वाली चतुर्थी को 'अंगारकी संकष्टी चतुर्थी' कहा जाता है, जिसका फल अन्य चतुर्थी से कई गुना अधिक माना गया है.

एकदंत संकष्टी चतुर्थी 2026 चंद्रोदय समय

संकष्टी चतुर्थी का चांद 5 मई 2026 को रात 10.35 मिनट पर निकलेगा. गणपति जी की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें. उसके बाद ही व्रत का पारण करें.

एकदंत संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि

  • संतान की दीर्घायु के लिए इस दिन गणपति के सामने घी का दीया जलाएं और संतान गणपति स्तोत्रम् का पाठ करिए. सभी विघ्न बाधाएं भी दूर होंगी.
  • इस दिन आप गणपति को दूर्वा, सिंदूर, अर्पित करिए. इसके अलावा  बप्पा को आंक का फूल अर्पित करिए और उन्हें मोदक का भोग लगाकर गरीबों को अन्न, जल, धन का दान करिए.

गणेश जी के एकदंत स्वरूप की कथा

मुद्गलपुराण में वर्णित अष्टविनायक उत्पत्ति कथा के अनुसार मदासुर नामक दैत्य के अत्याचार से देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान गणेश एकदंत स्वरूप में प्रकट हुए थे. भगवान एकदन्त के भय से मदासुर अपनी पराजय स्वीकार कर सदैव के लिये पाताललोक चला गया.

  • लाभ - इस व्रत को करने से जीवन के संकट, रोग, कर्ज और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है.
  • बुद्धि, धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.
  • कार्यों में सफलता और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 02 May 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

एकदंत संकष्टी चतुर्थी 2026 कब है?

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकदंत संकष्टी चतुर्थी 5 मई 2026 को है. चतुर्थी का समापन अगले दिन 6 मई 2026 को सुबह 7.51 पर होगा.

2026 में एकदंत संकष्टी चतुर्थी का मुहूर्त क्या है?

गणेश जी की पूजा का समय सुबह 8.58 से दोपहर 1.58 तक और रात 8.18 से रात 9.13 तक रहेगा. चंद्रोदय रात 10.35 मिनट पर होगा.

अंगारकी चतुर्थी क्या होती है?

जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है, तो उसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. इस दिन गणेश जी की पूजा का फल कई गुना अधिक माना गया है.

एकदंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है?

इस व्रत से जीवन के संकट, रोग, कर्ज और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है. बुद्धि, धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है.

भगवान एकदंत के प्रसिद्ध होने की कथा क्या है?

एक बार परशुराम जी ने महादेव से मिलने के लिए गणेश जी को रोका था. क्रोध में आकर परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और वे एकदंत के रूप में प्रसिद्ध हुए.

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